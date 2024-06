Technip Energies et Mitsubishi annoncent la signature d'un accord de licence pour la technologie d'alcool 'OXO M-Process'

Technip Energies (PARIS :TE) et Mitsubishi Chemical Corporation, filiale du groupe Mitsubishi Chemical, ont annoncé l'obtention d'une licence pour une technologie améliorée d'alcool OXO, appelée 'OXO M-Process'. Les alcools OXO sont utilisés comme solvants dans la production de produits chimiques. La technologie améliorée OXO-M réduit les dépenses de production et d'exploitation liées à la séparation et à la purification en minimisant la production d'isobutyraldéhyde, utilisé dans les procédés de fabrication des plastifiants, résines et solvants, éliminant ainsi la nécessité de le gérer en tant que sous-produit.

Technip Energies et Mitsubishi Chemical ont conjointement étudié et développé de nouvelles améliorations de la technologie 'OXO M-Process' de Mitsubishi Chemical, y compris un système de gestion du catalyseur OXO. Cette technologie permet de produire du n-butanol, un produit important utilisé pour les peintures et les revêtements, et du 2-éthylhexanol, un produit qui rend les produits plastiques plus flexibles, avec une sélectivité élevée.

Bhaskar Patel, SVP carburants durables, chimie et circularité de Technip Energies, a commenté : « Il y a une demande croissante d'alcool OXO pour répondre aux besoins commerciaux des marchés des solvants et des plastifiants. Notre centre de technologie et de R&D de Boston, en coopération avec l'équipe de Mitsubishi Chemical, a joué un rôle essentiel en permettant au système de gestion des catalyseurs de se concrétiser. Technip Energies est honoré de collaborer avec Mitsubishi Chemical sur la technologie OXO M-Process et d'amener cette technologie sur le marché ».

Masaru Utsunomiya, Directeur de la division RD&IP, Polymères et matériaux de base de Mitsubishi Chemical, a déclaré : « Mitsubishi Chemical encourage activement la licence des technologies des produits pétrochimiques. Cette coopération avec Technip Energies renforce définitivement notre portefeuille de licences, en particulier pour la chaîne des dérivés C3, tels que la technologie DTP (méthanol à propylène), l'acide acrylique et l'alcool OXO. Le portefeuille de licences de Mitsubishi Chemical se développe tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. La société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d’un programme ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

À propos de Mitsubishi Chemical Group

Mitsubishi Chemical Group Corporation (TSE : 4188) est un fournisseur de matériaux spéciaux avec un engagement inébranlable à apporter des solutions innovantes pour atteindre KAITEKI, le bien-être des personnes et de la planète. Nous apportons une expertise approfondie et un leadership en science des matériaux dans les principaux segments de marché tels que la mobilité, le numérique, le médical et l'alimentaire. Ainsi, nous favorisons la transformation de l'industrie, les percées technologiques et une vie plus longue et plus fructueuse pour nous tous. Ensemble, près de 70 000 employés dans le monde entier fournissent des solutions chimiques avancées pour mettre en œuvre les éléments essentiels de notre slogan : « Science. Valeur. Life ». Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web : https://www.mcgc.com/english/

Contacts

Technip Energies

Annette Morgan

Head of Marketing & Communications,

Sustainable fuels, Chemicals & Circularity

Tel: +1 281-249-2475

Email: annette.morgan@ten.com

Mitsubishi Chemical Group Corporation

Media Relations Department, Corporate Communications Division

Tel: +81-3-6748-7140

Email: Contact form

Information importante pour les investisseurs et les actionnaires

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et projections actuelles de Technip Energies (la « Société ») concernant les résultats d’exploitation futurs de la Société, les revenus anticipés, les bénéfices, les flux de trésorerie, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives, la croissance anticipée, les stratégies et les opportunités, ainsi que les marchés sur lesquels la Société opère. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention », « prévoir », « devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives », et des expressions similaires, y compris la forme négative de celles-ci. L’absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, convictions et hypothèses actuelles de la Société concernant les développements et conditions commerciales futurs et leur effet potentiel sur la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont émises, il n’y a aucune garantie que les développements futurs affectant la Société seront ceux que la Société anticipe.

Pour plus d’informations sur les facteurs importants connus susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats projetés, veuillez consulter les facteurs de risque de la Société énoncés dans le Rapport Financier Annuel 2023 déposé le 8 mars 2024 auprès de l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux Pays-Bas et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France, qui comprennent une analyse des facteurs qui pourraient affecter la performance future de la Société et des marchés sur lesquels la Société opère.

Toutes les déclarations prospectives de la Société impliquent des risques et des incertitudes, dont certains sont significatifs ou indépendants de la volonté de la Société, ainsi que des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réalisés diffèrent sensiblement de l’expérience historique de la Société et des attentes ou projections actuelles de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs et ne le fera pas nécessairement, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

