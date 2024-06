Saputo publie son Rapport de la promesse 2024

MONTRÉAL, 10 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 6 juin 2024, Saputo inc. (TSX : SAP) (« nous », « Saputo » ou la « Société ») a publié son Rapport de la promesse Saputo 2024, qui souligne les progrès réalisés par la Société dans la gestion des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) liés à ses activités.

La promesse Saputo est l’assise de l’approche ESG de Saputo qui guide les actions quotidiennes de la Société, afin d’assurer qu’elle respecte les valeurs sur lesquelles elle a été fondée il y a 70 ans. Elle repose sur sept piliers conçus pour aider la Société à nourrir, protéger et soutenir les communautés dans lesquelles elle est établie.

« S’assurer que notre entreprise fonctionne avec intégrité et transparence n’est pas seulement une priorité, c’est notre responsabilité, a déclaré Lino A. Saputo, président du conseil d’administration, président et chef de la direction. La promesse Saputo guide nos actions et nos décisions, et je suis heureux de partager les progrès que nous avons réalisés dans le cadre de nos engagements dans l'édition 2024 de ce rapport. Alors que nous entamons la dernière phase de notre plus récent plan triennal de la promesse Saputo, nous nous concentrons principalement sur la mise en œuvre de notre stratégie et de notre vision, sur la réalisation de changements positifs, sur la transparence envers nos intervenants, ainsi que sur l’établissement des bases de nos objectifs futurs en tenant compte des plus récentes cibles de réduction des émissions fondées sur la science. »

Au cours de l’exercice 2024, des progrès ont été réalisés dans chacun des sept piliers stratégiques de la promesse Saputo, et la Société est fière de souligner les réalisations suivantes :

Qualité et sécurité des aliments : Toutes les installations de Saputo ont été certifiées conformes aux normes de l’Initiative mondiale de salubrité des aliments (GFSI) et elles ont maintenu des scores élevés, obtenant la mention « bon » ou « excellent ».

Toutes les installations de Saputo ont été certifiées conformes aux normes de l’Initiative mondiale de salubrité des aliments (GFSI) et elles ont maintenu des scores élevés, obtenant la mention « bon » ou « excellent ». Nos employés : Tout au long de l’exercice 2024, Saputo a continué de miser sur ses principes de la performance humaine et organisationnelle et a amélioré son taux de fréquence des accidents avec blessures de 9 % et son taux de fréquence des accidents avec perte de temps de 11 %, comparativement à l’exercice 2023.

Tout au long de l’exercice 2024, Saputo a continué de miser sur ses principes de la performance humaine et organisationnelle et a amélioré son taux de fréquence des accidents avec blessures de 9 % et son taux de fréquence des accidents avec perte de temps de 11 %, comparativement à l’exercice 2023. Éthique des affaires : Saputo a élargi son programme d'engagement ESG pour les investisseurs, par lequel la Société collabore auprès de ses principaux actionnaires institutionnels afin d'obtenir des commentaires sur ses initiatives ESG.

Saputo a élargi son programme d'engagement ESG pour les investisseurs, par lequel la Société collabore auprès de ses principaux actionnaires institutionnels afin d'obtenir des commentaires sur ses initiatives ESG. Approvisionnement responsable : Dans le cadre de notre engagement à financer des initiatives favorables à l’agriculture durable, nous avons financé des initiatives aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie pour appuyer le renforcement des capacités des producteurs laitiers en matière de pratiques agricoles durables.

Dans le cadre de notre engagement à financer des initiatives favorables à l’agriculture durable, nous avons financé des initiatives aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie pour appuyer le renforcement des capacités des producteurs laitiers en matière de pratiques agricoles durables. Environnement : L’intensité en carbone de Saputo a diminué de 5 % par rapport à l’exercice 2023 et de 18 % par rapport à son niveau de référence de l’exercice 2020, alors que les initiatives de la Société en matière d’électricité renouvelable ont continué de réduire son empreinte globale.

L’intensité en carbone de Saputo a diminué de 5 % par rapport à l’exercice 2023 et de 18 % par rapport à son niveau de référence de l’exercice 2020, alors que les initiatives de la Société en matière d’électricité renouvelable ont continué de réduire son empreinte globale. Nutrition : Saputo s’est classée au septième rang parmi 22 entreprises évaluées dans le cadre du rapport de BIA-Obesity Canada publié par INFORMAS Canada, un réseau de chercheurs en environnement alimentaire. Il s'agit d'une amélioration de 10 rangs par rapport à l’évaluation initiale de 2019.

Saputo s’est classée au septième rang parmi 22 entreprises évaluées dans le cadre du rapport de BIA-Obesity Canada publié par INFORMAS Canada, un réseau de chercheurs en environnement alimentaire. Il s'agit d'une amélioration de 10 rangs par rapport à l’évaluation initiale de 2019. Communauté : La Société a poursuivi ses efforts de redistribuer ses surplus alimentaires dans les collectivités où elle exerce ses activités, en donnant plus de 2,2 millions de kilos de produits aux banques alimentaires locales, ce qui représente près de 6 millions de personnes nourries.

Le rapport complet peut être obtenu dans la section « Notre promesse » du site Web de la Société, à l’adresse www.saputo.com.

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, un important transformateur laitier en Australie et le plus grand transformateur laitier en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits laitiers de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de produits à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

