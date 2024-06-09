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e& 在「2024 年僱主品牌指數」（Employer Brand Index 2024）中名列電訊僱主品牌首位

  • e& UAE 在 Brand Finance 的電訊僱主品牌中名列榜首
  • e& 在涵蓋 16 個國家所有類別的前 20 名僱主品牌中排第 16 位
  • 這項成就彰顯阿聯酋作為全球人才樞紐廣受讚譽

倫敦, June 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球科技集團 e& 在 Brand Finance 首份《2024 年僱主品牌報告》中位居前列，其阿聯酋實體企業更榮登全球電訊僱主榜首。

排名前 20 強的僱主品牌遍及非洲、亞洲、歐洲和美國，涵蓋金融服務、電訊、傳媒和科技（TMT）、石油、天然氣和能源、專業服務、零售、汽車和快速消費品（FMCG）等行業，該集團亦在其中穩坐第 16 位。

e& 集團人力資源總裁 Ali Al Mansoori 表示：「企業獲公認為首選僱主，反映了我們員工全情投入的奉獻精神和巨大熱情，他們是公司最重要的資產。 這項成就亦突出我們致力塑造上下一心的公司文化，讓每位員工都能夠以不同的方式思考、勇於嘗試以及持續創新。 在當今快速發展的環境中，擁有一支才華橫溢的員工隊伍比以往任何時候都更加重要。」

Brand Finance 行政總裁 David Haigh 表示：「中東的電訊品牌日漸超越歐洲和美國的同行，成為理想的工作場所。 這反映了中東地區持續以高質量投資創造的就業機會，以及令人興奮的科技發展成果。」

該集團在阿聯酋的僱主品牌和人才發展方面處於領先地位，在多個領域都獲得了高度評價，包括作為「著名品牌」、擁有「鼓舞人心的願景」、提供「令人愉快和回報豐厚的工作」，以及獲評為「管理和治理良好的公司」。e& 的成就彰顯阿聯酋廣受讚譽，成為全球人才樞紐以及尋求塑造繁榮前景的人士的首選目的地。

Al Mansoori 補充說：「在 e&，我們致力為團隊提供在數碼時代游刃有餘和蓬勃發展的所需技能。 我們的願景不僅是緊貼時代變遷的步伐，而且希望引領變革。 我們正在打造一支靈活應變、具有前瞻性的員工隊伍，足以推動公司和社群邁向更高境界。 我們的策略包括全面的培訓計劃、與教育機構的合作，以及打造適合富有創意和思維大膽的人才的環境。 我們致力為員工的職業發展創造機會及支援團隊，協助他們掌握對未來至關重要的技術技能和思維方式。」

首份「僱主品牌指數」報告展示了世界頂級品牌的全球和地區排行榜。 這項研究成果在同類中尚屬首次，衡量了大眾從企業內外對 16 個國家的僱主品牌的評價。 該指數源自獨立網上小組對各行業向公眾進行匿名調查的回饋。

在「2024 年僱主品牌指數」面世之前，Brand Finance 曾於 1 月發佈了全球品牌排名：其中，e& UAE 獲評為全球最強電訊品牌（AAA 評級），以及中東和非洲（MEA）最強品牌（涵蓋所有類別）。

Brand Finance 是全球頂尖的品牌評估諮詢公司。 超過 25 年來，該公司一直透過評估品牌實力並量化其財務價值，彌合市場推廣和財務之間的差距，以幫助各種機構做出策略性決策。 Brand Finance 每年都會以原創的市場研究為基礎，評估 5,000 多個品牌，並發佈 100 多份報告，對所有行業和國家的品牌進行排名。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5ab3f4e1-ad68-4a1f-b513-0f6dd6ce45d1


聯絡方式：
Nancy Sudheer
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