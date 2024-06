Dangbei annonce les offres spéciales sur ses vidéoprojecteurs pour la saison sportive : "Game On! Screen Up"

Dangbei | Offres spéciales sur les vidéoprojecteurs pour la saison sportive Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) - Vidéoprojecteur 4K Laser sous Google TV Dangbei N2 - Vidéoprojecteur Netflix FHD avec Son Support Dangbei Atom Mini-projecteur Laser sous Google TV avec Son Support

Belles économies et packs spéciaux à l'occasion de l’UEFA Euro & des Jeux olympiques

LOS ANGELES, CALIFORNIA, UNITED STATES, June 11, 2024 / EINPresswire.com / -- Dangbei, un innovateur dans le divertissement intelligent, lance ses offres spéciales #GameOnScreenUp de la saison sportive, synchronisées avec la période de l’EURO et les Jeux olympiques 2024. Du 14 Juin au 30 Juin, les clients pourront acheter des vidéoprojecteurs et des packs spéciaux à partir de 359 €, transformant leurs maisons en véritables stades pour vivre pleinement les émotions du sport.Plus Vif, Plus Clair, Plus GrandLe premier projecteur laser 4K Google TV au monde, Dangbei DBOX02 , également connu sous le nom de Dangbei Mars Pro 2, est conçu pour apporter l’expérience du stade dans le salon. Ses fonctionnalités comprennent :- Résolution UHD 4K : Ce projecteur 4K donne vie à chaque but, chaque tacle et chaque moment palpitant avec une netteté impressionnante.- Luminosité alimentée par laser : Grâce à la technologie ALPD, une image éclatante de 2450 lumens ISO perce l’éclairage ambiant, mettant en lumière chaque match, de jour comme de nuit.- Google TV Intégré : Celui-ci fournit un accès direct à des applications populaires de streaming et de sport en direct, toutes regroupées en un seul endroit, ainsi qu’une liste de contenus recommandés personnalisés.- Technologie MEMC : Une fois le MEMC activé, les scènes rapides, comme dans un match de football, bénéficieront d’un mouvement plus fluide, éliminant ainsi le flou et les tremblements.- Vision en Large : De 2,5 fois plus grand qu'un écran de la télévision standard, son image massive jusqu'à 200” est idéale pour se blottir avec des amis et la famille pour une expérience visuelle immersive.- Configuration de l'image par l'IA avec InstanPro : Les ajustements automatiques, y compris la correction du trapèze en temps réel, préparent le visionnage d'un match en quelques secondes et garantissent une image parfaitement rectangulaire dans n'importe quel espace.- Son puissant : Des haut-parleurs doubles de 12 W et le support Dolby Audio & DTS:X placent les spectateurs au cœur de l'action avec un son immersif.Offres et DisponibilitéCe projecteur est disponible au prix final de 1549 € sur Amazon, avec une réduction sur la page du produit et une remise supplémentaire de 50 € en utilisant le code “Marspro2”.Découvrez Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2)- Sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B0D1GCF3CT - Sur Cdiscount : https://www.cdiscount.com/high-tech/televiseurs/dangbei-mars-pro-2-premier-projecteur-laser-4k-au/f-1062603-dan1715853692746.html Grand Matchs sous N’importe Quel Angle Dangbei N2 , un vidéoprojecteur intelligent en Full HD natif, accompagné de son support, est le compagnon optimal pour ne rater aucun match, que ce soit à la maison ou ailleurs. Il apporte les avantages suivants aux utilisateurs :- Plage d'inclinaison jusqu'à 210° : Avec le support cardan flexible, les spectateurs peuvent ajuster rapidement et facilement la hauteur et la position de l'image, transformant ainsi tout espace en une zone sportive personnelle.- Clarté Net : La résolution native 1080p et la structure de lentille premium en 4 verres offrent des images claires et vibrantes, mettant en valeur chaque aspect de l’action.- Contraste Élevé de 2000:1 : Des noirs profonds pour une atmosphère de stade authentique et des blancs brillants qui font ressortir chaque détail de l'action.- Configuration Rapide : Plus besoin de perdre du temps précieux avant le match à installer le projecteur. La mise au point automatique, la correction du trapèze et d’autres fonctionnalités intelligentes soutenus par l’IA garantissent une belle image, peu importe où les utilisateurs projettent.- Unir les Rugissements : Facile à installer et à placer, il est un choix idéal pour organiser une soirée sportive, pour vibrer au rythme de l’EURO entre amis et supporteurs, ou pour vivre ensemble les instants forts des compétitions olympiques.- Navigation fluide : Avec l’OS Linux, les utilisateurs peuvent bénéficier d’une interface réactive et rapide, facilitant une navigation sans effort et un accès sans heurts au contenu sportif.- Applications du Streaming Intégrées : Grâce à l’intégration de YouTube, Netflix, Prime Vidéo et d’autres applications, les spectateurs peuvent rapidement se mettre à jour sur les dernières actualités sportives ou de rattraper leurs séries préférées pendant les pauses de l’événement sportif en direct.Offres et DisponibilitéPendant la période de promotion, le pack Dangbei N2 avec son support sera proposé au prix final de 359 € (Prix d’origine 499 €), après l’application du coupon sur la page du produit Amazon.Découvrez le pack sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B0D1G8NP75 Puissance Compactée, Liberté à 360°Le pack comprenant Dangbei Atom , un mini-projecteur laser sous Google TV et son support, est la star du jeu pour soutenir son équipe préférée lors d’un match. Ce combo projecteur + support confère aux utilisateurs les bénéfices suivants :- Rotation à 360° : Le support cardanique rotatif à 360° permet de projeter sur les murs, les plafonds voire même à l'arrière, maximisant ainsi la flexibilité de visionnage des événements sportifs.- Les Grands Matches Illuminés : Avec une luminosité de 1200 lumens ISO et une image pouvant atteindre 180 pouces, l'Atom délivre une clarté et une netteté exceptionnelles pour les soirées de visionnage.- Projection Alimentée par Laser : Des lancers les plus rapides aux jeux les plus complexes, l’Atom présente un affichage net et clair en Full HD dans n'importe quel environnement.- Ultra-Fin et Compact : Pas plus grand qu'un livre et plus léger qu'un ordinateur portable, l'Atom est super léger et facile à transporter. Que ce soit dans le salon, le jardin ou la chambre à coucher, la commodité rencontre la passion du sport de manière transparente.- Accès Rapide au Match : Le système d'exploitation Google TV met les applications sportives en direct à portée de main. De plus, la commande vocale avec l'Assistant Google permet aux utilisateurs de trouver rapidement le match qu'ils veulent regarder, afin qu'ils ne manquent jamais le coup d'envoi.- Projection d’écran et mise en miroir : Ces deux fonctions sont compatibles avec les téléphones, tablettes et ordinateurs, fournissant une expérience de visionnage immersive en quelques secondes.Offres et DisponibilitéPendant la période de promotion, le pack Dangbei Atom avec son support sera proposé au prix final de 839 € (Prix d’origine 1099€), après l’application du coupon sur la page du produit Amazon.Découvrez le pack sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B0D1G84VQ2 Dangbei invite tous les passionnés de sport en direct et de contenu sur grand écran à explorer ses projecteurs intelligents et ses packs, accessibles sur Amazon et d’autres boutiques en ligne. À partir du 14 Juin, ils peuvent profiter des offres de la saison sportive pour vivre une expérience visuelle immersive et inoubliable lors de l’Euro et des JO de 2024.

