Dangbei annuncia le offerte per la stagione sportiva "Game On! Screen Up"

Grandi Risparmi e Pacchetti Speciali per UEFA Euro & Olimpiadi

LOS ANGELES, CALIFORNIA, UNITED STATES, June 11, 2024 / EINPresswire.com / -- Dangbei, un innovatore nel campo dell'intrattenimento intelligente, è entusiasta di annunciare le sue speciali offerte della stagione sportiva "Game On! Screen Up", perfettamente sincronizzate con l'attesissimo UEFA Euro e le Olimpiadi 2024. Dal 14 giugno al 30 giugno, i clienti potranno acquistare proiettori selezionati e pacchetti speciali a partire da 359 €, trasformando le loro case in stadi sportivi all'avanguardia.Più grande, più luminoso, più chiaroIl primo proiettore laser 4K Google TV al mondo, Dangbei DBOX02 , noto anche come Dangbei Mars Pro 2, è progettato per portare l’esperienza dello stadio nel soggiorno. Caratteristiche rivoluzionarie:- Risoluzione 4K UHD: Ogni gol, contrasto e momento mozzafiato in dettagli nitidi con questo proiettore sportivo 4K.- Luminosità Alimentata da Laser: 2450 ISO lumen di luminosità tagliano anche la luce solare, illuminando ogni partita, ogni gol e ogni evento sportivo diurno.- Tecnologia MEMC: Assicura un movimento fluido, eliminando sfocature e scatti durante giochi veloci come il calcio e l'atletica.- Arena Espansa: Oltre i limiti di una TV. Uno schermo massiccio, fino a 200 pollici - più di 2,5 volte più grande di una TV da 75" - è ideale per radunarsi con amici e familiari per un'esperienza di visione indimenticabile.- Sistema Operativo Google TV: Offre una piattaforma che unisce tutte le popolari app live e sportive in un unico luogo, rendendo facile immergersi direttamente nell'azione.- Impostazione immagine InstanPro AI: Prepara il gioco in pochi secondi. Gli aggiustamenti automatici, inclusa la correzione keystone in tempo reale, garantiscono un'immagine perfettamente rettangolare in qualsiasi spazio.- Audio Potente: Altoparlanti doppi da 12W e supporto Dolby Audio & DTS:X permettono agli spettatori di sentire l'emozione della folla e li mettono al centro dell'azione.Offerte e DisponibilitàQuesto proiettore è disponibile al prezzo finale di 1549 € (Prezzo originale: 1899 €), dopo uno sconto di 300 € più uno sconto aggiuntivo di 50 € con il codice “Marspro2”.Scopri il Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) su Amazon.it: https://www.amazon.it/dp/B0D1GBF745 Grande gioco da qualsiasi angolo Dangbei N2 , un proiettore intelligente in Full HD nativo, accompagnato dal suo supporto, è il compagno ottimale per non perdere nessuna partita, sia a casa che altrove. Questo proiettore super elegante e compatto offre:- Inclinazione fino a 210°: Con il supporto girevole flessibile, gli spettatori possono regolare facilmente l'altezza e la posizione dell'immagine, trasformando ogni spazio in una zona sportiva personale.- Chiarezza Nitida: La risoluzione nativa 1080p e la struttura premium della lente in vetro a 4 elementi offrono immagini chiare e vibranti, presentando ogni singolo dettaglio dell'azione.- Contrasto Elevato 2000:1: Neri profondi per un'atmosfera da vero stadio e bianchi brillanti che fanno risaltare ogni dettaglio dell'azione.- Casting e Mirroring: Entusiasma le persone con un'esperienza di visione enorme in pochi secondi. Il casting e il mirroring compatibili con telefoni, tablet e computer.- Setup Veloce, Gioco Impeccabile: Non c'è bisogno di perdere prezioso tempo prima del gioco regolando le impostazioni. La messa a fuoco automatica, la correzione del keystone e altro ancora garantiscono un'immagine perfetta, ovunque gli utenti proiettino.- Unisci il Ruggito: Ideale sia per tifare da soli la squadra preferita che per organizzare una festa sportiva per la UEFA Euro. Facile da posizionare o tenere in mano, è il compagno perfetto per alimentare l'emozione con amici e fan.- Navigazione fluida: Con l’OS Linux, gli utenti possono beneficiare di un’interfaccia reattiva e veloce, facilitando una navigazione senza sforzo e un accesso senza intoppi ai contenuti sportivi.- Applicazioni di streaming integrate: Grazie all’integrazione di YouTube, Netflix, Prime Video e altre applicazioni, gli spettatori possono rapidamente aggiornarsi sulle ultime notizie sportive o recuperare le loro serie preferite durante le pause dell’evento sportivo in diretta.Offerte e DisponibilitàDurante il periodo promozionale, il pacchetto Dangbei N2 e supporto può essere acquistato a 359 € (Prezzo originale: 499 €), applicando il coupon di sconto di 140 € sulla pagina del prodotto Amazon.Scopri il bundle su Amazon.it: https://www.amazon.it/dp/B0D1G8NX9Y Potenza compattata, Libertà a 360°Il pacchetto che include Dangbei Atom , un mini proiettore laser con Google TV e il suo supporto, è la stella del gioco per sostenere la propria squadra preferita durante una partita. Questo combo proiettore + supporto offre agli utenti i seguenti vantaggi:- Rotazione a 360°: Il supporto girevole a 360° consente di proiettare su pareti, soffitti o anche dietro, massimizzando la flessibilità nella visione sportiva.- Luminoso abbastanza per le Grandi Leghe: Con una luminosità di 1200 ISO lumen e un'immagine fino a 180", Atom mantiene il gioco chiaro e nitido per le feste di visione.- Proiezione Alimentata da Laser: Un display nitido e chiaro a 1080p in qualsiasi ambiente, dai tiri più veloci ai giochi più intricati.- Ultra Sottile e Compatto: Non più grande di un libro e più leggero di un laptop, Atom è super leggero e facile da trasportare. Soggiorno, cortile o camera da letto: la convenienza incontra la passione per lo sport in modo fluido.- Accesso Veloce al Gioco: Il sistema operativo Google TV mette le app sportive live a portata di mano. Inoltre, il controllo vocale con Google Assistant consente agli utenti di trovare rapidamente il gioco che vogliono guardare, così non perderanno mai un calcio d'inizio.Offerte e DisponibilitàDurante il periodo promozionale, il pacchetto Dangbei Atom e supporto può essere acquistato a 839 € (Prezzo originale: 1099 €), applicando il coupon di sconto sulla pagina del prodotto Amazon.Scopri il bundle su Amazon.it: https://www.amazon.it/dp/B0D1G84VQ2 Dangbei invita tutti gli appassionati di sport in diretta e di contenuti su grande schermo a esplorare i suoi proiettori intelligenti e i suoi pacchetti, disponibili su Amazon. A partire dal 14 giugno, possono approfittare delle offerte della stagione sportiva per vivere un’esperienza visiva immersiva e indimenticabile durante l’Euro e le Olimpiadi del 2024.

