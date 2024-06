Un minibus sans chauffeur investit la terre battue de Roland-Garros

PARIS, 08 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Renault, partenaire premium de Roland-Garros et la Fédération française de tennis, la FTT, en collaboration avec WeRide, acteur leader des technologies de conduite autonome sur la scène mondiale, mettent en place un service de navette assuré par des minibus L4 sans chauffeur pour desservir le célèbre tournoi sur terre battue du Grand Chelem.







Ce service de navette assuré par des minibus L4 sans chauffeur transporte les passagers depuis le parking P2, situé à la périphérie du bois de Boulogne, jusqu’au stade de Roland-Garros. Le minibus quitte ensuite les courts pour rejoindre la place de la Porte d’Auteuil, ou s’en retourne en direction du parking P2. Le parcours total de la navette représente près de 5 kilomètres et le trajet dure environ 12 minutes. VIPs et médias peuvent choisir les arrêts les plus proches pour faire la queue avant de monter à bord. La navette sera en service jusqu’au 9 juin, entre 11 heures et 19 heures.

Le robot bus WeRide est le premier minibus à conduite autonome au monde à être déployé commercialement à grande échelle. Équipé du logiciel et des équipements de conduite autonome intégralement développés par WeRide, il répond à différents scénarios, qu’il s’agisse des routes urbaines, d’aéroports, de complexes touristiques ou encore de sites touristiques populaires. Le robot bus WeRide est présent dans près de 30 villes à travers le monde.



Tony Han, fondateur et PDG de WeRide s’exprime : « Nous sommes très reconnaissants envers le groupe Renault, notre investisseur stratégique, pour son important soutien. Investir Roland-Garros d’un service de navette : le Robobus, marque la première étape de nos efforts conjoints envers la promotion des modes de transport public à faible émission de carbone et à conduite autonome. Ce cap représente également une étape majeure de la stratégie internationale de WeRide, et officialise notre entrée officielle sur le marché européen. À l’avenir, nous travaillerons ensemble pour construire une offre reposant sur des services de transport public autonomes, sûrs, confortables et écologiques pour les utilisateurs en Europe. »

À long terme, l’objectif partagé par le groupe Renault et WeRide vise le codéveloppement d’une version beta du minibus L4 sans chauffeur répondant aux besoins du transport public européen et à ses normes de marché. Suivant les estimations actuelles, la demande commerciale en minibus sans chauffeur devrait atteindre plusieurs milliers de véhicules par an dans le secteur des transports publics européens.



Fondée en 2017, WeRide est une entreprise en développement commercial de premier ordre et d’envergure mondiale qui conçoit des technologies de conduite autonome du niveau 2 au niveau 4. Elle propose des modèles de robots taxis, robots bus, robots balayeurs et des systèmes d’aide à la conduite. C’est la seule entreprise au monde détenant des permis de conduire sans chauffeur en Chine, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis et à Singapour. Elle pilote des activités de recherche et développement, des études et des opérations dans plus de 30 villes à travers 7 pays.

WeRide se distingue au 8e rang du classement Fortune Change the World de 2023.

