Fahrerloser Minibus auf dem Sandplatz von Roland-Garros

PARIS, June 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Renault, Premiumpartner von Roland-Garros, und der französische Tennisverband (FTT) stellen gemeinsam mit WeRide, einem weltweit führenden Unternehmen für autonome Fahrtechnik, einen fahrerlosen Minibus-Shuttle-Service L4 für das große Tennisturnier auf dem roten Sandplatz zur Verfügung.







(WeRide Robobus bei Roland-Garros)

Der fahrerlose Minibus L4 bei Roland-Garros befördert die Fahrgäste vom Parkplatz P2 (am Rande des Bois de Boulogne) zum Roland-Garros-Stadion. Anschließend fährt der Minibus vom Roland-Garros-Stadion entweder zum Auteuil-Torplatz oder zurück zum Parkplatz P2. Die gesamte Shuttle-Strecke ist etwa 5 km lang und dauert etwa 12 Minuten. VIPs und Medienvertreter können an nahe gelegenen Haltestellen einsteigen. Der Service wird bis zum 9. Juni, zwischen 11:00 und 19:00 Uhr, angeboten.

Der WeRide Robobus ist der weltweit erste vorgefertigte selbstfahrende Minibus, der in großem Umfang kommerziell eingesetzt wird. Das Fahrzeug verfügt über das von WeRide entwickelte autonome Fahrsoftware- und Hardwaresystem, das Shuttle-Dienste in verschiedenen Szenarien anbietet, z. B. auf offenen Straßen, an Flughäfen, in Ferienorten und an beliebten Touristenattraktionen. WeRide Robobus ist in fast 30 Städten weltweit vertreten.



Tony Han, Gründer und CEO von WeRide, dazu: „Wir sind sehr dankbar für die starke Unterstützung durch unseren strategischen Investor, die Renault-Gruppe. Die Einführung des Robobus-Shuttle-Service bei Roland-Garros ist der erste Schritt in unseren gemeinsamen Bemühungen mit der Renault-Gruppe, einen kohlenstoffarmen öffentlichen Verkehr mit autonomem Fahren zu fördern. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der internationalen Strategie von WeRide und markiert unseren offiziellen Eintritt in den europäischen Markt. In Zukunft werden wir mit Renault zusammenarbeiten, um den Nutzern in Europa sichere, komfortable und umweltfreundliche autonome öffentliche Verkehrsdienste anzubieten.“

Das langfristige Ziel der Renault-Gruppe und WeRide ist es, gemeinsam eine lokalisierte Version des fahrerlosen Minibusses L4 für den öffentlichen Nahverkehr in Europa zu entwickeln. Schätzungen zufolge wird die kommerzielle Nachfrage nach fahrerlosen Minibussen in Europa mehrere tausend Einheiten pro Jahr erreichen.



Über WeRide

WeRide wurde 2017 gegründet und ist ein führendes Unternehmen im kommerziellen Stadium, das autonome Fahrtechnologien von L2 bis L4 entwickelt und Robotaxi, Robobus, Robovan, Robosweeper und ADAS anbietet. Es ist das einzige Unternehmen der Welt, das in China, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur über Zulassungen für fahrerlose Fahrzeuge verfügt und in mehr als 30 Städten in sieben Ländern Forschung und Entwicklung, Tests und Betrieb durchführt.

In der Fortune 2023 Change the World-Liste steht WeRide auf Platz 8.

Website: www.weride.ai

Medienanfragen: PR@WeRide.ai

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/61d89ae0-acbf-4421-8545-0db80efdddb9