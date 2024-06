Dangbei kündigt „Game On! Screen Up“-Projektorangebote zur Sportsaison an

Dangbei | Projektorangebote zur Sportsaison an Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) Google TV 4K Laserprojektor Dangbei N2 1080p Heimprojektor und Ständer Dangbei Atom Google TV Mini Laser Projektor- und das Atom-Ständer

Große Ersparnisse und spezielle Bundles zur UEFA Euro & Olympia

LOS ANGELES, CALIFORNIA, UNITED STATES, June 11, 2024 / EINPresswire.com / -- Dangbei, ein Innovator im Bereich der intelligenten Unterhaltung, freut sich seine speziellen „Game On! Screen Up“-Angebote zur Sportsaison 2024 anzukündigen, die auf die mit Spannung erwartete UEFA Euro und die Olympischen Spiele in Paris abgestimmt sind. Vom 14. Juni bis 30. Juni können Sportbegeisterte von ausgewählten Projektoren und spezielle Bundles profitieren, die Preise fangen ab 359 € an. So kann das Wohnzimmer, die Terrassen oder der Garten in eine ultimative Sport-Arena verwandelt werden..Größer, heller, klarerDer weltweit erste Google-TV-4K-Laserprojektor, der Dangbei DBOX02 – auch bekannt als Dangbei Mars Pro 2 – ist darauf ausgelegt, echtes Stadionfeeling ins Wohnzimmer zu bringen: Mit 2450 ISO-Lumen liefert er atemberaubende 4K-Visuals mit hoher Helligkeit auf eine Projektionsfläche von bis zu 200 Zoll – so entgeht den Zuschauern kein Detail.Wegweisende Funktionen:- 4K UHD-Auflösung: Jedes Tor, jeder Tackle und jeder herzzerreißende Moment in kristallklaren Details mit diesem 4K-Sportprojektor.- Lasergestützte Helligkeit: 2450 ISO-Lumen Helligkeit erhellen jedes Spiel, jedes Tor und jeden Sieg selbst bei Sonnenlicht.- MEMC-Technologie: Sorgt für reibungslose Bewegungen und eliminiert Unschärfe und Ruckeln bei schnellen Sportarten wie Fußball und Leichtathletik.- Erweiterte Arena, jenseits der Grenzen eines Fernsehers: Die riesige Bildfläche von bis zu 200 Zoll – über 2,5 Mal größer als ein 75-Zoll-Fernseher – ist ideal, um sich mit Freunden und Familie für ein unvergessliches Seherlebnis zu versammeln.- Google TV OS: Bietet eine Plattform, die alle beliebten Live- und Sport-Apps an einem Ort zusammenführt und es einfach macht, direkt ins Geschehen einzusteigen.- InstanPro KI-Bildsetup: Bringt das Spiel in Sekundenschnelle auf den Weg. Automatische Anpassungen, einschließlich Echtzeit-Keystone-Korrektur, garantieren ein perfekt rechteckiges Bild an jedem Ort.- Kraftvoller Sound: Dual-12 W-Lautsprecher und Dolby Audio & DTS:X-Unterstützung lassen die Zuschauer die Stimmung in der Arena spüren und versetzen sie mitten ins Geschehen.Angebote und VerfügbarkeitDer Projektor ist jetzt für 1549 € erhältlich auf Amazon (mit 300 € + zusätzlichen 50 € Rabatt mit dem Promo-Code “Marspro2” ; UVP: 1899 €).Entdecken Sie Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2)auf der Amazon DE: https://www.amazon.de/dp/B0D25MPKZN auf der Mediamarkt:Großes Spiel aus jedem WinkelDas Dangbei N2 1080p Heimprojektor- und Ständer-Bundle ist die ideale Lösung, um jedes Spiel oder Event überall im Haus zu verfolgen. Dieses Bundle bietet:- Neigungsbereich bis zu 210°: Mit dem flexiblen Kardan-Ständer können Zuschauer die Höhe und Position des Bildes schnell und einfach anpassen und jeden Raum in eine persönliche Sportzone verwandeln.- Klare Schärfe: Native 1080p-Auflösung und hochwertige 4-Glas-Linsenstruktur liefern klare, lebendige Bilder und präsentieren jedes Detail der Handlung.- 2000:1 Hoher Kontrast: Tiefe Schwarztöne für eine echte Stadionatmosphäre und brillante Weißtöne, die jedes Detail der Handlung zum Leben erwecken.- Schneller Aufbau, makelloses Spiel: Keine Zeitverschwendung vor dem Spiel durch das umständliche Anpassen von Einstellungen. Automatischer Fokus, Keystone-Korrektur und mehr garantieren ein perfektes Bild – egal, wo Benutzer projizieren.- Vereinte Leidenschaft: Durch die einfache Platzierung und Installation ist das Bundle die ideale Wahl, um spontan einen Sportabend zu organisieren, um die Spannung der EURO mit Freunden und Fans zu teilen, oder um gemeinsam die Höhepunkte der Olympischen Wettkämpfe zu erleben.- Nahtlose Navigation: Der auf einem Linux-Betriebssystem basierende N2 bietet eine einfache und reaktionsschnelle Benutzeroberfläche für mühelose Navigation und reibungslosen Zugriff auf Sportinhalte.- Integrierte Streaming-Apps: Mit den integrierten Netflix-, YouTube- und anderen Apps können sich die Zuschauer in den Live-Pausen schnell über Sportnachrichten informieren, Sportsendungen oder Dokumentationen ansehen und vieles mehr.Angebote und VerfügbarkeitWährend des Aktionszeitraums wird das Dangbei N2 Projektor & Standfuß Bundle für nur 359 € angeboten ( UVP 499 €), nachdem der 140 € Rabatt-Coupon auf der Amazon-Produktseite genutzt wurde.Entdecken Sie das Angebot auf Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0D1FYF55P Kompakte Leistung, 360°-FreiheitDas Dangbei Atom Google TV Mini Laser Projektor- und das Atom-Ständer-Bundle ist der Star des Spiels: Dieser ultradünne und leichte Projektor punktet mit Funktionen, die für Sportfans entwickelt wurden:- 360°-Drehung: Der 360° drehbare Ständer, der nur im Atom-Ständer-Bundle enthalten ist, ermöglicht die Projektion auf Wände, Decken oder sogar nach hinten und maximiert so die Flexibilität.- Hell genug für die großen Arenen: Mit beeindruckenden 1200 ISO-Lumen Helligkeit und einer Bildgröße von bis zu 180" projiziert der Atom jedes Spiel klar und scharf für alle Zuschauer.- Laserbetriebene Projektion: Ein scharfes, klares 1080p-Display gibt die schnellsten Würfe und die komplexesten Spielzüge in jeder Umgebung perfekt wieder.- Ultradünn und Kompakt: Nicht größer als ein Buch und leichter als ein Laptop ist der Atom kinderleicht und einfach zu transportieren. Wohnzimmer, Hinterhof oder Schlafzimmer - Mobilität trifft auf Sportbegeisterung.- Schneller Zugriff auf das Spiel: Google TV OS stellt Live-Sport-Apps mit einem Fingertipp zur Verfügung. Außerdem ermöglicht die Sprachsteuerung über Google Assistant es Benutzern, schnell genau das Spiel oder Event zu finden, das sie sehen möchten – so wird kein Startschuss verpasst.- Casting und Spiegelung: Sorgt in Sekundenschnelle für ein beeindruckendes Seherlebnis. Casting und Mirroring sind kompatibel mit Handys, Tablets und Computern.Angebote und VerfügbarkeitWährend der Rabattaktion kann das Dangbei Atom Projektor & Standfuß Bundle für 839 € (UVP: 1099 €) erworben werden, nachdem der 260 € Rabatt-Coupon auf der Amazon-Produktseite genutzt wurde.Entdecken Sie das Angebot auf Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0D17VDS2B Dangbei lädt alle Live-Sport- und Großbild-Enthusiasten ein, seine intelligenten Projektoren und Pakete zu entdecken, die auf Amazon DE und weiteren Online-Shops erhältlich sind – ab dem 14. Juni können Interessenten die Sportangebote nutzen, um während der UEFA Euro und der Olympischen Spiele 2024 immersive und unvergessliche visuelle Erfahrungen zu sammeln.

Dangbei Sports Season | Game On! Screen Up