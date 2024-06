Jamie Prickett, PDG d'Experior Financial Group Inc., est nommé Directeur du Conseil d'Administration de CAILBA

CEO Jamie Prickett

WHISTLER, BRITISH COLUMBIA, CANADA, June 7, 2024 / EINPresswire.com / -- Experior Financial Group Inc . est heureux d'annoncer la nomination de son PDG, Jamie Prickett, au poste de Directeur du Conseil d'Administration de l'Association Canadienne des Agences de Courtage d'Assurance-vie Indépendantes ( CAILBA ). L’annonce a été faite lors de la conférence CAILBA tenue à Whistler, en Colombie-Britannique, en présence de certains membres de l’équipe Exécutive d’Experior et de plusieurs de ses Directeurs pour célébrer cette réalisation importante.CAILBA est une association industrielle nationale de premier plan qui se consacre à collaborer avec ses membres pour se tenir au courant des changements de l'industrie et mettre en œuvre efficacement les mises à jour en matière de conformité et de réglementation qui garantissent le traitement équitable des consommateurs. Le Code de Conduite de l’association repose sur six principes clés : Intégrité, Professionnalisme, Indépendance, Excellence, Confidentialité et Divulgation. Experior Financial Group est fier de maintenir son adhésion au CAILBA depuis de nombreuses années, en s'alignant étroitement sur ces lignes directrices.La nomination de Jamie Prickett au Conseil d’Administration de CAILBA témoigne de sa vaste connaissance et expérience du secteur. Les Directeurs et toute l'équipe d'Experior sont enthousiasmés par les connaissances et l'expertise précieuses que Jamie apportera à CAILBA. Son leadership et sa vision devraient contribuer de manière significative aux efforts continus de l’association pour améliorer les normes et les pratiques de l’industrie.À propos de Groupe Financier Experior Inc. :Experior Financial Group Inc. est une société de services financiers de premier plan qui se consacre à fournir des solutions innovantes et un service exceptionnel. Avec une équipe d'Agents d'Assurance Agréés, Experior offre une large gamme de produits et services financiers conçus pour répondre aux divers besoins des clients de ses agents. L'entreprise s'engage à respecter les normes d'intégrité et d'excellence les plus élevées dans toutes ses opérations au Canada, aux États-Unis et à Porto Rico.Pour plus d'information veuillez contacter: