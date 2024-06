Le béluga et le renard arctique sont les nouveaux sujets des vidéos de FFDP

OTTAWA, 07 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le béluga et le renard arctique sont les sujets de la nouvelle campagne de conscientisation du public de Faune et flore du pays (FFDP). Les nouvelles capsules vidéo sur le béluga seront lancées le 8 juin, pour la Journée des océans, et celles sur le renard arctique, le 21 juin, pour la Journée nationale des peuples autochtones.



« Notre but est de représenter toutes les régions du Canada et une grande variété d’espèces sauvages, qu’elles soient communes ou rares, des plantes aux mammifères » dit Annie Langlois, la coordonnatrice du programme FFDP. « Les changements climatiques ont un grand impact sur les espèces nordiques, alors l’éducation et la conservation sont d’une importance critique. »

L’équipe de FFDP est allée dans le nord du Manitoba durant l’été 2023 pour filmer ces messages d’intérêt public. Churchill est considérée comme la capitale mondiale du béluga, explique Mme Langlois. À peu près 60 000 bélugas, ou le tiers de la population mondiale, partent des eaux plus profondes vers les eaux près de cette ville pour s’y nourrir, muer et élever leurs petits.

Vu que l’équipe de FFDP aime visiter l’habitat des espèces à filmer, elle espérait être témoin de ce rassemblement estival de bélugas dans la baie d’Hudson. Ce fut un grand succès! Mais le futur de ce phénomène n’est pas garanti. Les changements climatiques, l’une des plus importantes menaces pour nos océans, lacs, rivières et milieux humides, est aussi une menace pour la plupart des espèces de l’Arctique, comme le béluga.

« Les courants marins changeants pourraient amener des changements dans la distribution des proies des bélugas ou encore la venue de prédateurs vivant dans des eaux plus chaudes » dit Mme Langlois. « La conservation des espèces est de première importance, non seulement pour les générations futures, mais aussi pour le peuple Inuit. »

Le renard arctique est l’autre espèce mise en valeur en 2024 par le programme. Selon Mme Langlois, c’est le plus petit canidé d’Amérique du Nord. Appelé « tiriganiaq» en inuktitut, on peut l’observer dans l’Arctique Canadien, de la pointe nord de l’île d’Ellesmere à la baie la plus au sud de la baie James. Depuis des milliers d’années, plusieurs communautés Inuites et des Premières Nations ont eu un lien culturel fort avec le renard arctique. Plus récemment, elles ont bénéficié économiquement de la chasse pour la traite des fourrures. Pour la survie de ces traditions, il est critique d’aider à la conservation de cette espèce fascinante de menaces telles que les changements climatiques et la compétition contre d’autres espèces comme le renard roux! En fait, aucun renard arctique ne fut observé près de Churchill durant le tournage même s’il y était commun dans le passé.

Vous pouvez en apprendre plus sur le renard arctique et le béluga sur le site Web www.ffdp.ca

À propos de Faune et flore du pays :

Inaugurée en 1963, FFDP a fait un usage audacieux d’un médium relativement nouveau — la télévision en noir et blanc — pour rejoindre le grand public canadien. Faune et flore du pays, réinventée en 2003, vise maintenant à renouer le lien que des milliers de spectateurs avaient créé avec la faune grâce à la série originale et à veiller à ce que la faune demeure au cœur de ce que ça signifie d’être Canadien. FFDP est un programme conjoint de la Fédération canadienne de la faune et d’Environnement et Changement climatique Canada.

À propos de la Fédération canadienne de la faune :

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national de bienfaisance sans but lucratif qui se consacre à la conservation des espèces sauvages du Canada et de leurs habitats pour l’usage et le plaisir de tous. En diffusant des connaissances sur les effets de l’activité humaine sur la faune et l’environnement, en agissant pour conserver et restaurer les espèces et les habitats, en créant et en offrant des programmes éducatifs de conservation, en promouvant des changements de politiques et de programmes du gouvernement et en coopérant avec des partenaires qui partagent son point de vue, la FCF travaille à un avenir où les Canadiens et Canadiennes peuvent vivre en harmonie avec la nature. Pour plus d’informations, visitez Federationcanadiennedelafaune.ca.

