ZMS fournit des câbles solaires pour un nouveau projet d'énergie solaire en Afghanistan

Projet photovoltaïque de 10 MWP à Kaboul, en Afghanistan Dessins de conception pour le projet photovoltaïque de 10 MWP à Kaboul, Afghanistanv Différents câbles sont produits par ZMS Développement de l'électricité en Afghanistan Câble solaire H1Z2Z2-K

Cet article présente la fourniture par ZMS de câbles photovoltaïques pour des projets solaires en Afghanistan, et le développement de l'énergie afghane.

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, June 7, 2024 / EINPresswire.com / -- ZMS fournit des câbles solaires pour un nouveau projet d'énergie solaire en AfghanistanL'Afghanistan a lancé un nouveau projet d'énergie solaire visant à produire 10 mégawatts d'électricité, marquant ainsi une étape vers l'autosuffisance énergétique du pays. Financé par le secteur privé pour un coût d'environ 8,9 millions de dollars, le projet se déroule dans le district de Surobi, à 60 km à l'est de Kaboul. Le projet a été lancé le 30 octobre 2023 et vise à connecter le réseau électrique afghan. Il devrait être achevé dans un délai d'un an. Il est enthousiasmant de noter que, jusqu'à la date de rédaction de ce rapport, 70 % des travaux du projet ont déjà été réalisés. Le projet est en bonne voie pour être terminé dans les délais approuvés, d'ici le 19 juillet 2024.Actuellement, l'Afghanistan dépend fortement de l'importation d'électricité de ses pays voisins, à savoir l'Iran, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Lors de sa cérémonie d'inauguration, le vice-Premier ministre par intérim en charge des affaires économiques, Abdul Ghani Baradar, a déclaré : « La capacité de production de ce projet peut sembler modeste, mais elle revêt une grande importance pour notre cheminement vers l'autosuffisance. »Le projet solaire de 10 MWc de Naghlu, situé dans le district de Surobi à Kaboul, en Afghanistan, vise à se connecter au réseau électrique afghan. L'objectif du projet est de fournir de l'énergie propre à environ 10 000 foyers.L'électricité produite illuminera principalement Surobi, tandis que le surplus d'énergie sera surveillé par le système de réseau national. ZMS fournit une gamme de produits de câbles de haute qualité pour ce projet, y compris des câbles photovoltaïques. ZMS se consacre depuis de nombreuses années à la recherche, à l'innovation et à la production de câbles photovoltaïques, et s'efforce constamment d'utiliser les énergies renouvelables pour fournir de l'électricité à un plus grand nombre de personnes.Collaboration entre ZMS et Green State Power (GSP) ZMS Cable est une entreprise spécialisée dans la fabrication, la vente et l'exportation de câbles. Fondée en 1990, elle dispose d'une usine de 63 000 mètres carrés et de plus de 30 ans d'expérience dans la production de fils et de câbles. ZMS a ouvert plusieurs marchés au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Afrique, aux États-Unis et en Europe. Ses câbles se vendent bien dans 183 pays à travers le monde. C'est une entreprise de haute technologie intégrant la recherche scientifique, l'industrie et le commerce.ZMS dispose d'une ligne de production complète et puissante. L'entreprise propose une large gamme de produits de câbles et offre des services de personnalisation des câbles. Elle produit principalement divers câbles pour les systèmes de production d'énergie photovoltaïque et les composants photovoltaïques, tels que le câble photovoltaïque PV1-F, H1Z2Z2-K , ainsi que divers accessoires photovoltaïques, comme les fils de terre photovoltaïques, les pinces de mise à la terre photovoltaïques, etc. En outre, ZMS fabrique également des câbles AAC, AAAC, ACSR, ABC, des câbles optiques, des câbles HO7V-K, des câbles de communication et des câbles de contrôle.GSP est une entreprise spécialisée dans la fourniture de services de conseil en investissement de premier ordre. Elle collabore étroitement avec des partenaires internationaux pour offrir de la valeur à ses clients sur les marchés mondiaux. Au fil des années, GSP a investi des sommes considérables pour développer ses compétences professionnelles, couvrant la construction, la conception, l'ingénierie, la gestion des installations et les services de sécurité. Cela a conduit à l'établissement d'un réseau mondial de sociétés de conseil et de conseils professionnels intégrés. GSP a acquis une réputation de partenaire fiable dans les grands projets d'infrastructure de transport et d'énergie à travers le monde. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec les clients, les entrepreneurs, les sous-traitants et les opérateurs d'actifs pour fournir des solutions de conception basées sur des connaissances commerciales, avec l'assistance d'experts locaux ayant une compréhension approfondie des conditions sur le terrain et des normes de l'industrie.Ce nouveau projet de centrale solaire en Afghanistan marque une nouvelle collaboration entre ZMS et Green State Power. La valeur de cette collaboration s'élève à 246 000 USD. Les produits fournis comprennent des câbles photovoltaïques 1X10 et 1X6, des câbles basse tension et moyenne tension 3X300, des câbles ACSR 185/30, des connecteurs photovoltaïques et des boîtes à outils.« En regardant vers l'avenir, ZMS restera engagé à soutenir les objectifs de développement énergétique de l'Afghanistan et à contribuer au progrès du pays. Nous croyons que notre coopération continue avec le ministère de l'Énergie apportera plus d'opportunités d'innovation et de collaboration, favorisant des changements positifs et un développement durable dans le secteur électrique afghan. »« Cette collaboration nous a également permis de voir le potentiel de développement immense du marché irakien, et de mieux comprendre les tendances et les besoins des projets. Grâce à l'inspection de notre usine et de nos produits, la confiance de nos clients envers nous a augmenté. Cela jettera une base plus solide pour nos futures collaborations commerciales avec l'Afghanistan. »Développement de l'électricité dans la région coopérativeLa République islamique d'Afghanistan est un pays enclavé situé en Asie centrale et occidentale. Elle est bordée au nord par le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, à l'ouest par l'Iran, au sud et à l'est par le Pakistan, et possède une bande étroite au nord-est qui la relie à la Chine. Le pays couvre une superficie de 647 500 kilomètres carrés et sa capitale est Kaboul. L'Afghanistan est l'un des pays les moins développés du monde. Après des décennies de conflits, son économie est presque entièrement détruite et elle dépend fortement de l'aide extérieure.Après des décennies de guerre, l'industrie électrique de l'Afghanistan est pratiquement inexistante. Avec la croissance continue de la population urbaine et l'augmentation constante des appareils électriques résidentiels, le déficit en électricité ne cesse de s'agrandir.À titre d'exemple, dans la capitale Kaboul, l'électricité domestique ne peut assurer que le dixième des besoins, la majorité de l'approvisionnement en électricité reposant sur des générateurs diesel. Si la capitale Kaboul peine à garantir l'électricité, il est évident que les zones rurales sont presque dépourvues d'électricité. En revanche, les villes frontalières à l'ouest et au nord sont légèrement mieux loties. Par exemple, la ville de Hérat à l'ouest est alimentée en électricité par l'Iran. Les provinces du nord reçoivent de l'électricité du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan, répondant en grande partie aux besoins des communautés ethniques voisines, comme les Tadjiks et les Ouzbeks d'Afghanistan. À l'échelle nationale, seulement 35 % de la population afghane a accès à l'électricité.Cependant, en termes de ressources énergétiques, l'Afghanistan n'est pas pauvre, ce qui explique pourquoi il cherche à atteindre l'indépendance énergétique. Le potentiel de ressources en énergies renouvelables de l'Afghanistan est estimé à plus de 300 000 mégawatts, dont plus des deux tiers proviennent de l'énergie solaire, avec environ 300 jours de soleil par an. L'Afghanistan a le potentiel de produire 220 000 mégawatts d'énergie solaire, 20 000 mégawatts d'énergie hydroélectrique et 70 000 mégawatts d'énergie éolienne, alors que seulement 2 000 mégawatts ont été développés jusqu'à présent, ce qui laisse un énorme potentiel inexploité.Samuel Tumiwa, directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) en Afghanistan, a déclaré : « La demande d'électricité augmente rapidement à travers l'Afghanistan. Le développement économique et les opportunités de revenus dépendent d'un approvisionnement énergétique adéquat. Ce nouveau projet de centrale solaire fournira non seulement une alimentation électrique propre et fiable, mais démontrera également la viabilité des investissements futurs dans les énergies renouvelables. »Au cours des prochaines années, la Banque asiatique de développement (BAD) soutiendra le pays pour augmenter son taux d'électrification de 30 % à 83 %, et pour porter la part de la production domestique d'électricité de 20 % à 67 % d'ici 2030. La BAD jouera également un rôle crucial dans la transmission d'électricité tant au niveau régional que national, et encouragera les énergies propres, y compris l'énergie solaire. La politique de l'Afghanistan est également activement engagée dans la recherche de solutions viables pour l'approvisionnement en électricité. Le potentiel énorme de la production d'énergie solaire apporte de l'espoir à l'approvisionnement électrique de l'Afghanistan. Le marché de l'énergie solaire en Afghanistan a un avenir prometteur et un potentiel immense.Défis du développement de l'électricité en AfghanistanEn termes de production d'énergie, l'Afghanistan a une production limitée et dépend fortement des combustibles fossiles et des importations d'électricité. En raison de la croissance rapide de la population et des progrès dans les secteurs industriel, des services et de l'agriculture, les ressources énergétiques actuelles ne peuvent pas répondre aux besoins énergétiques du pays. De plus, le déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité est important, ce qui entraîne une pénurie d'énergie en Afghanistan. La dépendance aux importations d'énergie, la capacité de production insuffisante, la petite taille du marché intérieur et le financement limité sont autant de facteurs qui posent des défis importants à la sécurité énergétique de l'Afghanistan.Par conséquent, il est nécessaire de se concentrer sur le développement des énergies renouvelables pour assurer la durabilité énergétique. La production d'énergie solaire est adaptée à l'Afghanistan sur les plans théorique, pratique et économique, et peut parfaitement résoudre les problèmes de pénurie d'énergie du pays. Le gouvernement afghan devrait faire du développement de l'énergie solaire une priorité pour la sécurité énergétique, le développement socio-économique et l'amélioration de la qualité de vie en Afghanistan. Les câbles photovoltaïques , également appelés câbles solaires, sont des câbles spécialement conçus pour connecter les panneaux solaires, les onduleurs et d'autres composants des systèmes photovoltaïques. Ils jouent un rôle crucial dans les systèmes de production d'énergie solaire photovoltaïque. Les câbles photovoltaïques assurent la transmission de l'énergie, la connexion des composants, la surveillance des performances, la stabilité du système et l'adaptation aux environnements difficiles. Ils sont des composants essentiels pour garantir un fonctionnement efficace et sûr des systèmes solaires.Les câbles solaires présentent des avantages tels qu'une haute efficacité, une grande stabilité et une facilité d'installation.1. Haute efficacitéLes câbles solaires sont des câbles qui utilisent l'énergie solaire pour effectuer une conversion photoélectrique. Ils peuvent convertir l'énergie solaire en électricité pour répondre aux besoins énergétiques dans différents contextes. Comparés aux méthodes traditionnelles d'approvisionnement en électricité, les câbles solaires ont un rendement de conversion plus élevé, pouvant fournir une alimentation plus stable aux équipements en peu de temps, ce qui améliore l'efficacité de la production.2. Haute stabilitéLes câbles solaires utilisent des capteurs photoélectriques de haute qualité et des matériaux de câble, offrant une grande résistance à l'usure, aux intempéries et aux acides et alcalis. De plus, les câbles photovoltaïques sont traités avec des méthodes professionnelles de protection contre le feu, ce qui permet de réduire efficacement le risque d'incendie et d'améliorer la stabilité du système électrique.3. Facilité d'installationLes câbles solaires sont non seulement de petite taille et légers, mais aussi très flexibles. Ils utilisent des connecteurs enfichables, ce qui facilite leur installation et leur démontage. Contrairement aux câbles traditionnels, les câbles solaires n'ont pas besoin d'être enterrés ou de nécessiter la pose de conduits, ce qui réduit les coûts et la durée d'installation.En plus des avantages mentionnés ci-dessus, les câbles solaires doivent pouvoir être utilisés dans des conditions environnementales difficiles et doivent posséder les caractéristiques suivantes :① Une bonne résistance aux UV, une capacité à résister aux conditions climatiques difficiles et aux impacts mécaniques ;② Une bonne résistance à l'ozone et à la corrosion chimique ;③ Une tolérance aux grandes variations de température, généralement de -40°C à 120°C, avec des températures maximales dépassant parfois 150°C, et habituellement de -40°C à 90°C ;④ Une bonne performance de résistance à la chaleur humide (90°C, 85% d'humidité, 1000h) ;⑤ Une bonne performance de flexion et de torsion à basse température ;⑥ Des propriétés ignifuges et une faible émission de fumée sans halogène ;⑦ Capacité à passer des tests de résistance aux entailles, de rétraction thermique et de pénétration dynamique ;⑧ Une longue durée de vie, dépassant 20 ans sous des conditions de travail à 120°C.En tant qu'élément essentiel dans le domaine des énergies renouvelables, les câbles solaires présentent des performances supérieures et des perspectives d'application élevées. Avec l'expansion continue du marché des énergies renouvelables, l'utilisation des câbles solaires deviendra de plus en plus répandue et constituera une partie importante de l'industrie électrique. Les câbles solaires produits par ZMS Cable peuvent être utilisés dans des conditions environnementales difficiles et possèdent des caractéristiques telles que la résistance à l'ozone, aux UV, aux acides et aux alcalis, aux températures élevées et basses, aux entailles, sans halogène et ignifuges. ZMS offre une gamme complète de câbles photovoltaïques et de leurs accessoires, et les câbles solaires produits par ZMS Cable sont de haute qualité et longue durée de vie. ZMS s'engage à vous fournir une gamme complète de produits d'équipements photovoltaïques pour éviter les pertes dues à l'incompatibilité des modèles de câbles achetés. Pour plus d'informations, veuillez envoyer un email à info@zmscable.fr.