La Conférence sur le développement du tourisme dans la province de Jilin se tiendra dans la zone de réserve et de développement de Changbaishan -- La province de Jilin connaît un boom culturel et touristique

Le Comité d’organisation de la Conférence sur le développement du tourisme dans la province de Jilin

CHANGCHUN, Chine, 07 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 31 mai, une conférence de presse consacrée à la Conférence sur le développement du tourisme dans la province de Jilin s’est tenue à Changchun. Il y a été annoncé que la conférence se tiendrait dans la zone de réserve et de développement de Changbaishan, du 13 au 16 juin.



Gao Fei, directeur du Comité de gestion de la zone de réserve et de développement de Changbaishan, a fait savoir que la décision du gouvernement provincial d’organiser la conférence inaugurale à Changbaishan témoignait de sa profonde préoccupation et de son soutien à la région, mettant en exergue la position de leader de Changbaishan dans l’industrie touristique de la province. Changbaishan vise à tirer parti de ses histoires uniques et de ses combinaisons touristiques culturelles pour jouer un rôle central dans l’industrie touristique de Jilin d’un millier de milliards de yuans, ainsi que pour s’imposer comme une destination touristique de classe mondiale.

Au mois de mai, la fonte des glaces du lac Tianchi à Changbaishan, dans la province de Jilin, située dans le nord-est de la Chine, témoigne de l’essor de l’industrie touristique de la province.

Changbaishan, l’un des fleurons du tourisme de Jilin, est également devenu une « marque en or » de renommée nationale. En 2023, ce lieu pittoresque a accueilli un nombre record de 2,747 7 millions de visiteurs, soit une augmentation de 260,45 % d’une année sur l’autre.

Changbaishan est un microcosme du secteur culturel et touristique de Jilin. La période fériée courant du 1er au 5 mai (« May Day ») a mis en évidence le potentiel de transition de ce « haut plateau enneigé » vers un « lieu de prospérité tout au long de l’année ».

Selon des estimations globales, la province de Jilin a accueilli 18,363 millions de touristes nationaux sur cette période, soit une augmentation de 118,7 % en glissement annuel, et a généré des recettes touristiques nationales de 17,47 milliards de yuans, soit une augmentation de 160,3 % sur un an. La proportion de touristes provenant de l’extérieur de la province a atteint 35,6 %, soit une augmentation de 17 points de pourcentage par rapport au May Day de l’année précédente.

Les aéroports en pleine effervescence reflètent également les efforts accélérés de Jilin pour promouvoir un développement économique de haute qualité dans l’industrie touristique. Pendant le May Day, l’aéroport de Changchun a dû accueillir 2 070 vols et transporter 295 000 passagers, avec une moyenne de 345 vols et 49 000 passagers par jour.

Pour améliorer la qualité des services culturels et touristiques, Jilin a optimisé les expériences touristiques en augmentant l’offre de services, en optimisant les infrastructures, en renforçant la gestion de la sécurité et en améliorant la supervision du marché.

D’ici 2025, la province vise à proposer plus de 280 itinéraires dans ses six aéroports. Par ailleurs, l’ouverture de la ligne ferroviaire à grande vitesse Shenyang-Baishan devrait attirer des dizaines de millions de visiteurs à Changbaishan. Tous les sites pittoresques de la province bénéficieront également d’une couverture réseau 5G.

Un représentant du département de la culture et du tourisme de la province Jilin a déclaré que la province introduirait de nouveaux projets et produits afin de renforcer la construction de projets et l’offre de produits. Avec les deux marques « Snowy Changbaishan » et « Refreshing Jilin at 22°C in Summer », Jilin vise à contribuer à la revitalisation globale de la province et à réaliser de nouvelles percées dans le secteur culturel et touristique.

Depuis la publication du « Plan d’action de la province de Jilin relatif à l’établissement d’une industrie touristique d’un millier de milliards de yuans (2023-2025) » en octobre dernier, un consensus s’est dégagé dans toute la province pour promouvoir un développement de haute qualité dans l’industrie du tourisme et atteindre l’objectif d’une industrie touristique d’un millier de milliards de yuans dans les cinq ans à venir.

Lors d’une récente conférence de presse sur la « promotion d’un développement de haute qualité » organisée par le bureau d’information du Conseil d’État, Yang Andi, vice-gouverneur de la province de Jilin, a déclaré que la province se concentrerait sur des cinq aspects « globaux » – « aménagement dans toute la région », « développement pour toutes les saisons », « promotion de toutes les chaînes industrielles », « développement de tous les systèmes de produits » et « soutien de tous les éléments » – afin de promouvoir un développement de haute qualité dans l’industrie du tourisme.

Source : Le Comité d’organisation de la Conférence sur le développement du tourisme dans la province de Jilin

Personne à contacter : M. Han, Tél. : 86-10-63074558