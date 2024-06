Nouvelle présidence à l’AMEC

LONDRES, 06 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’association internationale pour la mesure et l’évaluation de la communication, ou International Association for the Measurement and Evaluation of Communication, ci-après « AMEC » annonce avoir désigné une nouvelle Présidente.



L’AMEC, le plus grand organisme professionnel mondial de renseignement et de veille médiatique, annonce avoir nommé Raina Lazarova, cofondatrice de l’organisation mondiale de veille médiatique Ruepoint pour un mandat de deux ans à compter de juin 2024. Dans ce rôle, elle dirigera le Conseil d’administration de l’AMEC qui poursuivra l’exercice de sa mission axée sur la définition, la promotion et le développement des meilleures pratiques en matière de mesure et d’évaluation de la communication, de recherche, d’analyse, d’éclairages et de renseignements dans l’environnement si volatile de la communication.

La passation officielle a eu lieu lors de l’ édition 2024 du sommet mondial de l’AMEC , qui s’est tenu à Sofia du 21 au 23 mai. L’événement a rassemblé plus de 200 professionnels issus des secteurs de la communication, des relations publiques, du milieu académique, de la recherche et de l’analyse.

Le Président sortant, Aseem Sood, PDG de la société Impact Research and Measurement Pvt témoigne : « Je me réjouis de passer le flambeau à Raina Lazarova à l’issue de mon mandat de deux ans. Sa vision et ses idées novatrices sont essentielles à la croissance et à la réussite futures de l’AMEC, et font d’elle la meilleure pilote possible à cet égard. J’ai toute confiance en ses capacités. Sous sa direction, l’AMEC continuera son essor et enregistrera des succès encore plus importants. À l’issue des délibérations qui se sont déroulées lors de la dernière réunion du Conseil d’administration organisée à Sofia, le Conseil a établi la liste des domaines clés sur lesquels se focaliser, ainsi que le plan stratégique pour les deux prochaines années. Je conserve mon siège au Conseil d’administration de l’AMEC, et j’exercerai une attention toute particulière au développement d’un calendrier éditorial teinté de leadership éclairé à son attention. »

Pour la nouvelle Présidente, Raina Lazarova, « C’est un grand honneur d’avoir été élue Présidente du Conseil d’administration de l’AMEC. Organisme majeur du secteur, l’AMEC maintiendra ses opérations de promotion envers les bienfaits de la mesure et de l’évaluation de la communication tout en retournant de la valeur à ses membres et à tous les acteurs du secteur de la communication. La déferlante de l’IA générative est synonyme de l’entrée du secteur de la communication dans une nouvelle phase fascinante. À ce titre, l’AMEC assume ses responsabilités et fournira les éclairages et l’accompagnement nécessaires à la profession pour qu’elle embrasse les nouvelles technologies.

Johna Burke, Directrice générale de l’AMEC, ajoute « L’élection des administrateurs du Conseil international est renouvelée chaque année pour permettre à chaque membre de s’engager et de faire entendre sa voix au moment d’analyser les projets complexes majeurs de notre secteur. En revanche, l’élection à la présidence n’est renouvelée que tous les deux ans. Pendant la période de transition, nous célébrons la direction et les contributions de Monsieur Sood en tant que président sortant, et nous accueillons Madame Lazarova, qui est bien connue de nos services. Elle travaille déjà sur les efforts de collaboration nécessaires aux membres de l’AMEC pour naviguer en eaux inconnues lors des deux prochaines années, pour qu’ils puissent apprendre les uns des autres et tirer profit de l’expérience collective du plus grand acteur du secteur des renseignements média. »

L’AMEC réunit une communauté mondiale de plus de 200 organisations partenaires, y compris des entreprises de veille et d’analyse médiatique, des agences de relations publiques et de communication, des marques et des cabinets d’étude de marché. Elle se décline sur quatre continents, à savoir la région EMOA, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord et l’Amérique latine.

L’association s’efforce d’appuyer l’industrie mondiale de la communication au moyen de ressources éducatives gratuites et de conseils non moins gratuits sur les meilleures pratiques à adopter dans la double optique de relever les normes et démontrer la valeur des relations publiques et de la communication à l’échelle mondiale.

L’AMEC est à l’origine de plusieurs ressources en matière de meilleures pratiques incontestablement reconnues, notamment ses « principes de Barcelone », ou Barcelona Principles (versions 1.0, 2.0 and 3.0) et son cadre d’évaluation intégré, ou Integrated Evaluation Framework (IEF) .

Pour en savoir plus sur l’AMEC, rendez-vous sur : https://amecorg.com .

