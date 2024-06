2024 ‘Research Day’ Celebrates Wide-Ranging Scholarly Achievements in Graduate Medical Education »

Quality Improvement:

“Initiating Advance Care Planning: Establishing Medical Power of Attorney for Patients with Cirrhosis in an Internal Medicine Residency Outpatient Clinic”

Primary Author’s Program: Hospice & Palliative Medicine Fellowship

Victoria Cooremans, M.D.; Veronica Chavez, M.D.; Lillianne Villarreal, M.D.; Priyanka Jagannathan, M.D.; Brandon Altillo, M.D., MPH

Clinical Vignette (Tie):

“Case Series: Using NGS to detect seronegative septic arthritis masking as inflammatory arthritis flares in immunocompromised patients”

Primary Author’s Program: Internal Medicine Residency

Riti Kotamarti, M.D.; William J. Austin; Sofia Ruiz-Castaneda, M.D.; Rama Thyagarajan, M.D., MPH; Kristin Mondy, M.D.; Veera Patel, M.D.

“An Insidious culprit of MSSA Bacteremia: An Endovascular Fibrin Sheath Vegetation”

Primary Author’s Program: Internal Medicine Residency

Sujata Ojha, M.D.; Abhipsa Das, M.D.; Khan O. Mohammad, M.D.; Jessica Chambers, M.D., MPH; Elizabeth Douglass, M.D.

Research:

“Standardization of Evaluation and Management of Early Pregnancy Concerns in the Emergency Department (ED)”

Primary Author’s Program: Obstetrics & Gynecology Residency

Gabrielle Taper, M.D.; Miriam Alvarez, Ph.D.; Sigrid Tristan, M.D., M.S.; Lauren Thaxton, M.D., MSBS, MBA