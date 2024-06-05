Hisense South Africa تقدم جوائز نقدية وجوائز عينية بقيمة مليون راند جنوب أفريقي في إطار رعايتها الثالثة لبطولة أمم أوروبا 2024 (UEFA EURO 2024)

جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- مرة أخرى، تحتل Hisense، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية، مكانة متميزة في طليعة بطولات كرة القدم الأكثر شهرة في العالم، من خلال رعايتها للمرة الثالثة على التوالي لبطولة أمم أوروبا (UEFA EURO 2024) للعام 2024. وفي إطار هذه الرعاية، تتعاون Hisense مع حارسي المرمى الأسطوريين Iker Casillas وManuel Neuer ضمن حملة BEYOND GLORY، لتضفي جواً من الإثارة والحماس للجماهير في جميع أنحاء العالم.

للمرة الثالثة على التوالي، Hisense تحتفي بالتميز:

مع اقتراب بطولة أمم أوروبا (UEFA EURO 2024) للعام 2024، تسود أجواء ملموسة من الإثارة والحماس، بعدما كشفت Hisense South Africa عن سلسلة من المبادرات الهامة التي ستتولى إطلاقها في هذه المناسبة. ومن أبرز هذه المبادرات، حملة Go Beyond Glory، التي تقدم للمشجعين الجنوب أفريقيين فرصة الفوز بحصة من الجوائز البالغة قيمتها مليون راند جنوب أفريقي، تتضمّن 400,000 راند جنوب أفريقي نقداً وما يساوي 600,000 راند جنوب أفريقي من منتجات Hisense. تجدر الإشارة إلى أن هذه الفرصة المثيرة متاحة للأفراد الذين يقومون بشراء أي من المنتجات المشاركة في بطولة EURO Cup 2024 في الفترة الممتدة بين 1 يونيو و 30 يوليو 2024. يكفي أن يُرسل المشاركون رسالة "Beyond Glory" إلى رقم WhatsApp الخاص بنا (0765739424) لدخول السحب والمطالبة بحصة من الجوائز.

شاركوا واحصلوا على فرصة للربح : حملة الحذاء الذهبي Golden Boot

كذلك، أبرمتHisense شراكة مع Adidas في مبادرة "Find the Golden Boot"، بهدف تعزيز الإثارة إلى أقصى حد. ستكون نسخة من كؤوس Golden Boot Trophies معروضة بشكل استراتيجي في أفضل 50 منفذاً للبيع بالتجزئة على مستوى البلاد. وقد تمّ توجيه الدعوة للمشجعين لزيارة أحد هذه المتاجر والتقاط صورة مع الكأس Adidas Boot Trophy، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع إدخال وسم @HisenseSA و@HisenseZA لكسب فرصة الفوز بجوائز مذهلة من منتجات ومعدات Adidas بقيمة 50,000 راند جنوب أفريقي.

شراكة أسطورية: Casillas وNeuer يوحدان جهودهما

تجمع حملة BEYOND GLORY اثنين من أبرز وأشهر حراس المرمى في كرة القدم: Iker Casillas وManuel Neuer، اللذين يشتهران بمهاراتهما المذهلة التي حصلا عنها على الكثير من الجوائز. ستساهم مشاركة هذين النجمين الشهيرين بإضفاء قوة النجوم إلى مبادرات Hisense.

وفي هذا السياق، قال Iker Casillas: "يسعدني للغاية أن أنضم إلىHisense وأن أشارك في حملة BEYOND GLORY، التي تحتفي بجهود أفضل حراس المرمى في العالم وتكرّمها." وأضاف: "أنا أعتبر أن السمعة الجيدة لأي حارس مرمى مبنية على الموثوقية. أنا فخور بتمثيل شركة تحظى أيضاً بثقة عملائها بفضل مساهماتها الكثيرة في مجال التكنولوجيا المبتكرة التي تعزز حياتهم."

التزام راسخ بالتميز

لا تقتصر حملة BEYOND GLORY التي ترعاها Hisense على الاحتفاء بكرة القدم فحسب، إنما تسلّط الضوء أيضاً على تفاني الشركة والتزامها الراسخ باليادة في مجال التكنولوجيا وتقديم جودة متفوقة للمستهلكين. تشكّل رعاية Hisense الثالثة على التوالي لبطولة UEFA European Championship فرصة منقطعة النظير للشركة تتيح لها التواصل مع المستهلكين حول العالم، ما يعزز التزام علامتها التجارية بتحسين حياة الأفراد من خلال التكنولوجيا المبتكرة.

جهة الاتصال:

henru.vandermerwe@hisense.com

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