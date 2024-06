Dr María José Torres, responsable du département d’allergologie à l’Hôpital universitaire régional de Malaga, nouvelle présidente de l’EAACI

L’EAACI met l’accent sur la santé planétaire en tant qu’élément clé de son programme de recherche

VALENCE, Espagne, 05 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Congrès 2024 de l’EAACI, un forum rassemblant des experts dans les domaines de l’allergie et de l’immunologie venus du monde entier, s’est terminé avec la cérémonie de clôture. À cette occasion, Dr María José Torres, professeure de médecine et responsable du département d’allergologie à l’Hôpital universitaire régional de Malaga, prend la direction de l’organisation comme nouvelle présidente de l’EAACI, la première professionnelle en Espagne à occuper cette fonction.



Pendant son discours lors de la séance plénière d’aujourd’hui, intitulée « Drug allergy: today and tomorrow » (Allergie médicamenteuse : aujourd’hui et demain) Dr Torres a souligné que « l’allergie médicamenteuse représente une charge énorme pour les systèmes de santé et constitue, dans certains cas, une menace pour la vie des patients. »

La conception de modèles prédictifs permettant de stratifier le risque d’allergie chez les patients a suscité un intérêt croissant ces dernières années. « Il est primordial de poursuivre la recherche et d’œuvrer en faveur d’une médecine de précision efficace », déclare Dr Torres.

Dr Ioana Agache, qui préside le Comité de recherche et de communication (ROC) de l’EAACI, indique que « les maladies allergiques et l’asthme constituent des maladies prototypiques liées à l’environnement, et que la santé planétaire représente donc un autre élément clé du programme de recherche de l’EAACI. »

Les principaux objectifs du ROC sont notamment d’être « la plateforme d’échange pour les scientifiques du réseau de recherche EAACI, un espace leur permettant de formuler des recommandations et des critères de qualité, d’élaborer des programmes éducatifs variés et de garantir des opportunités de développement professionnel grâce à sa collaboration avec les membres juniors de l’EAACI et toutes les autres parties prenantes », observe-t-elle.

Le réseau de recherche de l’EAACI ou ERN (EAACI Research Network) vise à identifier et à coordonner la recherche sur l’allergie et l’asthme en Europe. « Le réseau ERN comprend actuellement près de 100 établissements en Europe et dans le monde. Il doit guider l’avenir de la recherche sur l’allergie et l’asthme en Europe et favoriser les synergies et la coopération, réduire la duplication des efforts et identifier les lacunes et les priorités qui requièrent l’attention des organismes de financement », conclut Ioana Agache.

