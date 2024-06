Scolaris Finance choisit la solution SBP Core Amplitude de Sopra Banking Software

MALI, June 6, 2024 /EINPresswire.com/ -- Scolaris Finance SA annonce son partenariat avec Sopra Banking Software (SBS) pour l’implémentation de la solution SBP Core Amplitude.

Afin d’accélérer le développement de ses activités et de fournir des solutions de financement flexibles et sur mesure à sa clientèle, Scolaris Finance SA, une fintech créée pour répondre aux besoins des élèves, étudiants et professionnels désirant se former, a pris la décision stratégique d’adopter la dernière version de la solution SBP Core Amplitude de SBS.

« L'adoption de la solution SBP Core Amplitude constitue une étape essentielle pour dynamiser notre expansion », a déclaré Dr Simon Aziati, Président du Conseil d’Administration de Scolaris Finance SA.

L’expérience régionale et internationale de SBS dans des projets similaires a convaincu Scolaris Finance SA de démarrer ce projet ambitieux à leurs côtés. Ce partenariat a un double impact significatif : d'une part, il permet d'accompagner Scolaris dans sa croissance, et d'autre part, il fournit un système d'information robuste favorisant son développement et soutenant les familles ainsi que les étudiants. En renforçant les capacités de Scolaris, SBS participe à améliorer l’efficacité de la fintech dans la réalisation de sa mission sociale.

« Nous sommes très fiers d’accompagner Scolaris Finance SA dans ce projet, qui marque le début d’un partenariat fort entre nos deux entreprises », a souligné Auguste Bertrand, Head of MEA chez Sopra Banking Software.

A propos de Scolaris Finance SA

SCOLARIS FINANCE SA est une fintech de Mésofinance, créée exclusivement pour répondre aux besoins des élèves, étudiants, et professionnels désirant se former, avec des formules spécifiquement adaptées à ces types de besoins. Elle promeut l’éducation pour tous, à travers un accès aux ressources indispensables pour le financement des études. Visitez www.scolarisfinance.com

À propos de Sopra Banking Software

Sopra Banking Software (SBS) est un leader mondial de technologies financières qui aide les banques et l'industrie des services financiers à réimaginer leur rôle dans un monde de plus en plus numérique. SBS est un partenaire de confiance de plus de 1 500 institutions financières et prêteurs à grande échelle dans 80 pays à travers le monde, dont Santander, Société Générale, KCB Bank, Kensington Mortgages, Mercedes-Benz et Toyota. Sa plateforme cloud offre à ses clients une architecture composable pour la numérisation des opérations, allant de la banque au crédit, du reporting règlementaire aux paiements, en passant par la finance des consommateurs et des actifs. Avec 5 000 employés dans 50 bureaux, SBS est reconnue comme l'une des 10 premières entreprises européennes de technologie financière par IDC et comme un leader dans l'Univers Omdia : Plates-formes bancaires numériques. SBS est une filiale du leader européen du conseil numérique Sopra Steria (EPA : SOP), une entreprise de 56 000 personnes qui génère un chiffre d'affaires annuel de 5,8 milliards d'euros en 2023. SBS a son siège à Paris, en France.

