Mediktor acquisisce Sensely e consolida la sua posizione come leader tra le soluzioni sanitarie basate sull'intelligenza artificiale

BARCELLONA e SAN FRANCISCO, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mediktor , azienda leader nel settore della sanità digitale, ha annunciato l'acquisizione di Sensely , fornitore di salute digitale con sede a San Francisco, che ha introdotto una piattaforma di conversazione guidata dall'empatia per supportare sistemi ospedalieri e servizi assicurativi con un coinvolgimento di utenti di classe mondiale. Questa fusione dei due fornitori leader mondiali di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale rappresenta un importante traguardo nella tecnologia medica, estendendo la presenza globale di Mediktor ad oltre 35 paesi e ampliando la sua presenza negli Stati Uniti.



La fusione dá origine a uno dei principali fornitori globali di soluzioni basate sull'IA nell'ecosistema sanitario. La nuova organizzazione sarà guidata da una piattaforma arricchita di assistenza sanitaria conversazionale per aumentare l'efficienza e ridurre i costi utilizzando le sue tecnologie complementari, tra cui l'assistente medico basato sull'IA dell'azienda. Secondo un recente sondaggio, tra i clienti assicurativi, il 54% dei pazienti che l'hanno utilizzato si è detto soddisfatto delle indicazioni mediche fornite e non ha avuto bisogno di servizi aggiuntivi o di un follow-up da parte di un medico.



"Questa acquisizione rappresenta un passo trasformativo per Mediktor e rafforza il nostro impegno verso l'innovazione nell’ambito della salute digitale. Unendoci a Sensely, siamo pronti ad offrire una soluzione IA leader di alto livello a diverse aziende, migliorando l'accesso alla sanitá a milioni di persone", afferma Cristian Pascual, Amministratore Delegato di Mediktor.

Come risultato dell'integrazione, Mediktor acquisirà i contenuti educativi sanitari di Mayo Clinic, sviluppati in ambito di un accordo preesistente con Sensely. Mayo Clinic diventerà anche azionista della nuova azienda integrata e avrà un seggio nel Consiglio di Amministrazione come osservatore.



MTIP, società svizzera nel settore del private equity di crescita e partner di lunga data di Mediktor, ha confermato la propria fiducia nella visione e nella direzione dell'azienda. In qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di Mediktor, MTIP ha comunicato il proprio sostegno finanziario e strategico all'acquisizione di Sensely da parte dell'azienda e alla sua strategia complessiva di crescita.



Aliath Bioventures, una società di venture capital che sostiene Mediktor dal 2018, ha svolto un ruolo significativo nel facilitare questa acquisizione. Aliath rimane profondamente impegnata nel sostenere la crescita strategica di Mediktor, rafforzando la sua leadership di mercato e il suo successo a lungo termine.



"Mediktor e Sensely rappresentano la perfetta sinergia tra valutazione dei sintomi basata sull'IA e l’assistente virtuale guidato dall'empatia che pone il paziente al centro", ha dichiarato Adam Odessky, co-fondatore e CEO di Sensely. "La combinazione di queste due organizzazioni fornisce ai clienti una suite completa e forte di servizi tecnologici che hanno dimostrato aumentare l'efficienza e ridurre i costi operativi per le istituzioni, offrendo nel contempo servizi di coinvolgimento personalizzati senza eguali per pazienti e assicurati. Siamo entusiasti di condividere la visione di Mediktor di divenire un attore principale nell’ambito sanitario digitale in evoluzione e competitivo."



Mediktor prevede di integrare il personale attuale e il team di gestione di Sensely nella nuova organizzazione, dove il signor Odessky assumerà il ruolo di Chief Product Officer, contribuendo al team con la sua vasta esperienza e leadership.



Informazioni su Mediktor

Mediktor è il chatbot medico basato sull'IA più avanzato per il triage e la prediagnosi che indirizza i pazienti al corretto livello di assistenza al momento adeguato, migliorando l'accesso e consentendo una navigazione più efficiente dell'assistenza. Alimentato da un motore di IA sofisticato che consente agli utenti di conversare in modo naturale in diverse lingue, il SaaS white-label di Mediktor è onnicomprensivo e può essere facilmente integrato in qualsiasi interfaccia (web, mobile, desktop). I clienti di Mediktor includono compagnie assicurative, ospedali e sistemi sanitari, piattaforme di telemedicina e aziende farmaceutiche. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare www.mediktor.com .

Informazioni su Sensely

Sensely è un importante innovatore di piattaforme con avatar e chatbot progettate per assistere assicurati e pazienti con i servizi assicurativi e le risorse sanitarie quando ne hanno bisogno. Con sedi a San Francisco e Londra, i team globali di Sensely forniscono soluzioni di assistenza virtuale a una vasta gamma di settori sanitari diversificati, tra cui compagnie assicurative, sistemi ospedalieri e aziende farmaceutiche in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare www.sensely.com .

Informazioni su MTIP

MTIP è una società svizzera nel growth private equity che investe in aziende europee di tecnologia sanitaria che mirano a rivoluzionare la sanità globale. Il team sfrutta la sua vasta esperienza nel settore per aiutare a scalare aziende di tecnologia sanitaria sostenibili e di successo. Per maggiori informazioni, visitare www.mtip.ch .

Informazioni su Aliath Bioventures

Aliath Bioventures, precedentemente conosciuta come Alta Life Sciences, è una società di venture capital nel settore delle scienze della vita, parte del gruppo AltamarCAM. Aliath mira a fornire soluzioni alle sfide sanitarie più pressanti mirando a terapie e aziende di salute digitale costruite su tendenze innovative e disruptive. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.aliathbio.com/ .

