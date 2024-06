SPLC Condemns Biden’s Proclamation Limiting Access to Asylum

(Lealo en Español en la parte de abajo)

WASHINGTON, D.C. — Today, President Biden announced a proclamation and interim final rule which together will severely restrict access to the asylum process.

The new proclamation and rule will deny asylum to migrants who cross between ports of entry when fairly low daily numbers of crossings are recorded, will require migrants to affirmatively state their fear of persecution instead of having Department of Homeland Security agents ask them, and will impose a new and substantially higher standard on migrants seeking protection under our international law commitments, including the Convention Against Torture.

Deporting people seeking asylum under this new system will likely result in increased repeat crossings, similar to Trump’s various asylum bans and the Title 42 policy. It is well documented that migrants in Mexico face extorsion, violence and other dangers.

“Refusing to provide access to asylum to individuals and families fleeing harm is cruel, violates domestic and international law, and runs contrary to this country’s fundamental value of offering refuge to those fleeing persecution,” said Sarah M. Rich, senior supervising attorney, and interim senior policy counsel at the SPLC. “Over the past few days, we have seen the Biden administration adopt many of the same anti-immigrant measures that we denounced under the Trump administration. In fact, this proclamation relies on the same statutory provision that the Trump administration relied upon to issue its infamous Muslim Ban in 2017. While our immigration system needs modernizing, barring people from seeking safety in our country flies in the face of our nation’s values and our democratic principles. We reiterate our call for the Biden administration to reject these Trump-era policies and instead implement a humane immigration system,” concluded Rich.

WASHINGTON, D.C. – Hoy, Presidente Biden anunció una proclamación y regla final provisional, que juntas restringirán severamente acceso al proceso de asilo.

La nueva proclamación y regla negarán asilo a los migrantes que cruzan entre puertos de entrada cuando se registren números de cruces diarios bastante bajos, requerirán que los migrantes manifiesten afirmativamente su temor de persecución en lugar de que agentes de DHS les pregunten al respecto, e impondrán un estándar recién inventada y sustancialmente más alto para los migrantes que buscan protección bajo nuestros compromisos de derecho internacional, incluyendo la Convención Contra la Tortura.

Deportando a personas pidiendo asilo bajo este nuevo sistema muy probablemente resultará en un aumento de cruces repetidos, similar a las diversas prohibiciones de asilo bajo Trump y la política del Título 42. Está bien documentado que los migrantes en México enfrentan extorsión, violencia, y otros peligros.

“Negarse a brindar acceso al asilo a personas y familias que están huyendo de daño es cruel, viola leyes domesticas e internacionales, y va en contra de los valores fundamentales de nuestro país de ofrecer refugio a quienes huyen de la persecución,” dijo Sarah M. Rich, abogada supervisora principal y asesora política senior interino de SPLC. “En estos últimos días, hemos visto la administración Biden adoptar muchas de las mismas medidas antiinmigrantes que denunciamos bajo la administración Trump. De hecho, esta proclamación se basa en la misma disposición legal en la que la administración Trump uso para emitir su infame prohibición musulmana en 2017. Mientras que nuestro sistema de inmigración necesita ser modernizada, impedir que las personas busquen seguridad en nuestro país va en contra de los valores de nuestro país y nuestros principios democráticos. Reiteramos nuestra llamada a la administración Biden para que rechace estas políticas de la era Trump y en su lugar implemente un sistema de inmigración humano,” concluyo Rich.