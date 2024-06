COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: 2023-24 : FORTE HAUSSE DES RÉSULTATS

Communiqué de presse

Lesquin, 3 juin 2024 18h00

2023-24 : FORTE HAUSSE DES RÉSULTATS

CHIFFRE D’AFFAIRES À 295 M€ : + 4,1%

EBITDA À 78 M€ : +40,8%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL À 23,8 M€ : +20,2%





2024-25 : POURSUITE DE LA CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ ET DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce ce jour ses résultats consolidés pour l’exercice 2023-24 (du 1er avril au 31 mars) tels qu’arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est tenu en date du 3 juin 2024.

Consolidés en M€ IFRS 2023-24 2022-23 Var. Chiffre d’affaires (non IFRS) 295,0 283,5 +4,1% Reclassement cession partielle Gollum (3,0) Chiffre d’affaires (IFRS) 292,0 283,5 Marge brute

En % du CA 142,5

48,8% 127,0

44,8% +12,2%



EBITDA

En % du CA 78,0

26,7%



55,4

19,5% +40,8%



Résultat opérationnel

En % du CA 23,8



8,1% 19,8

7,0% +20,2% Résultat financier (3,6) (4,2) Résultat avant impôt

En % du CA 20,1

6,9% 15,6

5,5% +29,4% Impôt sur les résultats 0,9 (2,6) Résultat net de la période

En % du CA 21,0

7,2% 13,0

4,6% +61,1%





Le Groupe BIGBEN réalise sur l’exercice 2023-24 de belles performances avec des résultats en nette progression.

Le chiffre d’affaires de la période s’élève à 295,0 M€ en croissance de 4,1%.

NACON réalise un chiffre d’affaires (non IFRS) de 170,7 M€ en progression de 9,4% par rapport à l’exercice précédent et BIGBEN – AUDIOVIDEO/TELCO affiche une activité à 124,3 M€ en léger repli de 2,5%.

La marge brute sur chiffre d’affaires bénéficie d’un effet volume et d’un mix-produits favorable et gagne 4 points pour s’inscrire à 48,8%.

L’Ebitda s’établit à 78,0 M€ en hausse de 40,8% et représente 26,7% du chiffre d’affaires contre 19,5% l’exercice dernier.

Le résultat net s’élève à 21,0 M€, soit 7,2% du chiffre d’affaires, contre 13,0 M€ l’exercice dernier (4,6% du CA).

Analyse des performances par secteur d’activité

NACON-GAMING BIGBEN – AUDIOVIDÉO/TELCO Consolidés en M€ IFRS 2023-24 2022-23 Var. 2023-24 2022-23 Var. Chiffre d’affaires

Non IFRS 170,7 156,0 +9,4% Chiffre d’affaires 167,7 156,0 +7,5% 124,3 127,5 -2,5% Marge brute 104,2 92,1 +13,1% 38,3 34,9 +9,9% En % du CA 62,1% 59,1% 30,8% 27,4% EBITDA 70,9 48,9 +45,0% 7,1 6,5 +19,6% En % du CA 42,3% 31,4% 5,7% 5,1% Résultat opérationnel 20,9 17,3 +20,5% 2,9 2,5 +18,0% 12,5% 11,1% 2,3% 1,9%

NACON GAMING réalise un chiffre d’affaires (non IFRS) de 170,7 M€ en progression de 9,4% avec des résultats en forte hausse.

Sur l’exercice, le chiffre d’affaires Catalogue (nouveaux jeux) a bénéficié d’une actualité éditoriale dense avec la sortie de 19 jeux dont Robocop: Rogue City TM qui connaît un très vif succès. Il ressort à 59,3 M€ (non IFRS), en hausse de 21,2% par rapport à l’exercice 2022-23. Le chiffre d’affaires Back-Catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) affiche une belle performance à 44,7 M€ (+7,4%). L’activité Accessoires à 62,7 M€ retrouve une dynamique de croissance sur le 2nd semestre sous l’effet de l’augmentation du parc de nouvelles consoles et de la sortie de nouveaux produits (casque RIG 600 PRO et manette REVOLUTION 5 PRO).

Le taux de marge brute représente 62,1% du chiffre d’affaires en amélioration de 3 points par rapport à l’an dernier. L’Ebitda s’élève à 70,9 M€ en progression de 45% et représente 42,3% du chiffre d’affaires versus 31,4% en n-1.

Le résultat opérationnel atteint 20,9 M€, en amélioration de 20,5%, et représente 12,5% du chiffre d’affaires.

La variation du résultat financier s’explique par la hausse des taux d’intérêt. Les écarts de change restent stables (perte de change de -0,8 M€ identique à celle de l’an dernier).

BIGBEN – AUDIOVIDEO/TELCO affiche un chiffre d’affaires de 124,3 M€ en léger repli de 2,5% avec un résultat opérationnel en progression de 18%.

Dans un marché du smartphone toujours en contraction significative, l’activité Accessoires Mobiles affiche de bonnes performances avec un chiffre d’affaires de 95,8 M€ (-1%) grâce à la stratégie « Premium » engagée par le groupe depuis 2015 au travers de sa marque Force. L’activité du secteur Audio-Vidéo atteint 28,3 M€ (-6,8%).

La marge brute progresse de 9,9% à 38,3 M€ sous l’effet d’un mix-produits orienté vers les marques premium. Elle représente 30,8% du chiffre d’affaires contre 27,4% l’exercice précédent.

L’Ebitda ressort à 7,1 M€ contre 6,5 M€ pour l’exercice 2022-23, soit une progression de 9,6%.

Le résultat opérationnel à 2,9 M€ affiche une hausse de 18,0% par rapport à l’exercice précédent.

Une structure financière en amélioration reflétant les investissements importants dans l’activité Gaming

Au 31 mars 2024, les capitaux propres du Groupe s’établissent à 327 M€ et les disponibilités s’élèvent à 41,2 M€. L’endettement net en fin d’exercice ressort à 154 M€ contre 163 M€ au 30 septembre 2023.

Avec une capacité d’autofinancement en progression sur les deux secteurs d’activité : +27,3% pour NACON GAMING et +26,4% pour BIGBEN AUDIOVIDEO/TELCO et une variation positive du BFR de +20,8 M€, la trésorerie provenant de l’activité s’élève à 79,7 M€ contre 53,9 M€ au 31 mars 2023, soit une croissance de 47,9%.

2024-25 : Poursuite de la croissance de l’activité et du résultat opérationnel

Pour NACON, le line up 2024-25 sera riche avec la sortie d’une quinzaine de jeux sur l’exercice dont Test Drive Unlimited: Solar CrownTM prévu pour le 12 septembre 24, Tour de France 2024, Tiebreak, , Ravenswatch déjà vendu à près de 500 000 exemplaires en early access sur PC, Rugby24, Endurance, … ou encore Greedfall II: The Dying World et Terminator: SurvivorsTM qui sortiront en early access.

Le Back-Catalogue bénéficiera mécaniquement des nombreux jeux sortis sur l’exercice 2023-24 dont Robocop: Rogue City TM, ce qui devrait engendrer une croissance significative.

Concernant les Accessoires, NACON continuera de bénéficier des lancements réussis réalisés en 2023 dont le casque RIG 600 PRO et de la manette REVOLUTION 5 PRO.

L’exercice 2024-25 sera surtout marqué par la convergence des métiers jeux et accessoires et par les nouvelles ambitions de NACON sur le marché du Racing :

Création d’un département dédié « NACON Racing » et de la marque « REVOSIM by Nacon » qui s’appuient sur 10 années d’expertise cumulées dans ce domaine.

» et de la marque « qui s’appuient sur 10 années d’expertise cumulées dans ce domaine. Lancement de nouveaux produits premium (volant REVOSIM , casque RIG 900, …)

, casque …) Nouvelles licences en cours de négociations.





NACON devient ainsi le seul acteur au niveau mondial à disposer d’une offre globale (Jeux & Accessoires) destinée aux passionnés de courses automobiles.

L’activité de BIGBEN AUDIO-VIDEO/TELCO pourra compter sur les choix stratégiques adoptés et les actions mises en place pour soutenir ses marchés.

Concernant les Accessoires Mobiles, dans un marché en contraction, BIGBEN détient plusieurs atouts :

Une offre Premium complète sous la gamme FORCE (chargeurs, écouteurs sans fil, protèges-écrans, bandoulières, enceintes, …) permettant d’adresser l’ensemble des besoins des utilisateurs de smartphones.

(chargeurs, écouteurs sans fil, protèges-écrans, bandoulières, enceintes, …) permettant d’adresser l’ensemble des besoins des utilisateurs de smartphones. Une présence sur des marchés adjacents avec de nouveaux produits comme la prise parafoudre (plus de 100K unités prévues). Un spray nettoyant antibactérien et un chargeur de voyage international seront également lancés respectivement en juin et juillet prochain.

Une diversification des canaux de ventes visant à être de plus en plus présent sur l’ensemble du parcours client (magasins de téléphonie, GSM, déco, stations-services, …).





BIGBEN bénéficiera également des nouvelles tendances sur le marché du smartphone avec un accroissement du rééquipement en accessoires lié à l’allongement de la durée de possession des mobiles.

De son côté, l’activité Audio/Vidéo pourra compter sur le vif succès de la gamme « Cosy » de Thomson qui sera cette année enrichie de nouveautés et le lancement d’une nouvelle gamme de veilleuses pour enfants HiBuddies dans plus de 1 600 points de ventes couvrant 6 pays.

Dans ce contexte, le Groupe est confiant dans sa capacité à poursuivre son développement avec une croissance de son activité et une progression de son résultat opérationnel pour l’ensemble de l’exercice.





