OKX Lança Campanha de Primeira Compra Garantida no Brasil com o Objetivo de Aumentar a Confiança e Adoção de Criptomoedas entre Usuários Brasileiros

SÃO PAULO, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKX, uma empresa líder em cripto exchange e tecnologia Web3, tem o prazer de anunciar o lançamento de sua mais nova campanha para o mercado brasileiro: a campanha "Primeira Compra Garantida". Esta iniciativa visa proporcionar maior confiança aos novos usuários que desejam investir em Bitcoin, a criptomoeda mais popular do mundo.



A campanha oferece uma garantia especial para novos e atuais usuários da OKX que comprarem seu primeiro Bitcoin pela exchange durante o mês de junho. Se o preço médio do Bitcoin (BTC-USDT) diminuir até o final da campanha em 30 de junho em comparação com o preço no momento da compra, a OKX reembolsará até 10 USDT por usuário participante.

O principal objetivo da OKX com esta campanha é aumentar a confiança dos usuários brasileiros no mercado de criptomoedas e incentivá-los a considerar o Bitcoin como um ativo seguro e viável. Com a campanha de Primeira Compra Garantida, a OKX busca proporcionar uma experiência de compra tranquila, mitigando os riscos associados à volatilidade do mercado de criptomoedas com um reembolso máximo de 10 USDT por usuário.

Guilherme Sacamone, Diretor Geral da OKX Brasil, disse: "O Brasil é um mercado crucial para a OKX, e estamos comprometidos em ajudar os brasileiros a se sentirem mais seguros e confiantes ao entrarem no mundo das criptomoedas. Com esta campanha, queremos mostrar aos nossos usuários que estamos ao seu lado enquanto fazem sua primeira compra de Bitcoin."

Como Participar:

Registre-se na OKX: Novos usuários precisam criar uma conta na plataforma. Participe da Campanha: Acesse a página de destino e inscreva-se na campanha. Compre Seu Primeiro Bitcoin: Faça sua primeira compra de Bitcoin através da OKX. Aproveite a Garantia: Se o preço do Bitcoin cair até o final da campanha em comparação com o preço no momento da compra, a OKX reembolsará até 10 USDT por usuário participante.

Para mais informações sobre a campanha e como participar, visite https://www.okx.com/campaigns/brazil-bitcoin-guarantee

Sobre a OKX

A OKX é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo e uma empresa inovadora de Web3. Confiada por mais de 50 milhões de usuários globalmente, a OKX é conhecida por fornecer o aplicativo de negociação de criptomoedas mais rápido e confiável para traders em todo o mundo.

Por meio de parcerias com diversas marcas líderes e atletas em todo o mundo, como o atual campeão da Premier League, Manchester City F.C., McLaren F1, o atleta olímpico Scotty James, a OKX busca aprimorar as experiências dos fãs com novas oportunidades de engajamento. Como parte de sua iniciativa para aumentar os criadores na Web3, a OKX também é a maior parceira do Tribeca Film Festival.

A Carteira OKX é a solução mais recente da plataforma para aqueles que desejam explorar o mundo dos NFTs e do metaverso enquanto negociam tokens GameFi e DeFi.

Devido ao seu compromisso com a transparência e a segurança, a OKX publica sua Prova de Reservas mensalmente.

Para mais informações sobre a OKX, baixe nosso app ou visite: okx.com