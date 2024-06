Biognosys lanceert Spectronaut 19 en presenteert vooruitgang met zijn onderzoeksplatforms op de jaarlijkse ASMS 2024-conferentie

Spectronaut ® 19 biedt aanzienlijke verbeteringen op het gebied van identificaties, kandidaatontdekking, schaalbaarheid voor grootschalige analyses en ondersteuning voor nieuwe workflos

ZURICH, Zwitserland en NEWTON, Massachusetts, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, een toonaangevende uitvinder en ontwikkelaar van op massaspectrometrie gebaseerde proteomics-oplossingen, heeft zijn aanwezigheid aangekondigd op de jaarlijkse conferentie van de American Society for Mass Spectrometry (ASMS) van 2 tot 6 juni in Anaheim, Californië. Het bedrijf zal daar Spectronaut 19 lanceren en belangrijke wetenschappelijke en technologische vooruitgang voor zijn eigen proteomics-onderzoekssoftware, -diensten en data-inzichtoplossingen presenteren.

De wetenschappelijke aanwezigheid van Biognosys omvat twee ontbijtseminaries, vier mondelinge presentaties en elf posters. Daarnaast zal hun team van wetenschappelijke experts aanwezig zijn op stand #314. Verder zal Biognosys deelnemen aan de activiteiten van zijn strategische partner Bruker, waarbij een alomvattend ecosysteem van proteomics-oplossingen wordt gepresenteerd op Bruker's eXceed Symposia, "Multiomics solutions for the post-genomic era" op zondag 2 juni en Hospitality Suite van zondag 2 juni tot woensdag 5 juni.

Spectronaut® 19: Ontketen de kracht van AI voor diepgaande, snelle en schaalbare DIA-analyse

Deze nieuwste release van de vlaggenschipsoftware van Biognosys voor DIA-analyse wordt geleverd met aanzienlijke verbeteringen in identificaties op peptide- en eiwitniveau, een grotere mate van kandidaatdetecti, schaalbaarheid voor grootschalige analyse en zakelijk gebruik, en uitgebreide ondersteuning voor nieuwe workflows.

"Hoewel dit een van de releases met de meeste functies is die we ooit hebben gehad, is het de verbetering in kwantificering die opvalt in Spectronaut 19", zegt Lukas Reiter, Ph.D., Chief Technology Officer van Biognosys. “We hebben veel geïnvesteerd in een beter inzicht in de kwantificering, en dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Op technologisch vlak hadden verbeterde AI-modellen een aanzienlijke impact op de release van dit jaar.”

Jun.-Prof. dr. Florian Meier-Rosar van het Universitair Ziekenhuis Jena (UKJ), Faculteit Geneeskunde, verklaart: “Spectronaut past uitstekend bij onze DIA-projecten. De directDIA-workflow combineert gebruiksgemak met betrouwbare kwantificering die aansluit bij onze behoeften wanneer we eiwitabundantie en post-translationele modificaties op grote schaal bestuderen.”

Yansheng Liu, Ph.D., Associate Professor aan de Yale University School of Medicine, afdeling Farmacologie, merkt op: “Spectronaut is onze favoriete DIA-analysesoftware vanwege de hoge prestaties en gebruiksvriendelijke interface. Het maakt de analyse van onze complexe en multiplex DIA-datasets zowel eenvoudig als betrouwbaar.”

Het ontbijtseminarie van Biognosys, "Spectronaut 19: Ontgrendel het waargebeurde verhaal van uw data" op dinsdag 4 junith is volledig gewijd aan deze release, met presentaties van prof. Josh Coon van Universiteit van Wisconsin-Madison, getiteld “Single-Shot DIA Proteome Analysis: The New Gold Standard for Quantitative Proteomics”, en Denys Oliinyk van het Jena University Hospital, getiteld “Towards High-dimensional Phosphoproteomics with Data-independent Acquisition and µPhos”. Daarnaast zal het bedrijf 3 mondelinge en 3 posters presenteren waarin de recente verbeteringen in Spectronaut worden belicht.

TrueDiscovery®: nu verbeterd met baanbrekende P2 Plasma Enrichment-technologie voor objectieve, diepgaande plasma-proteomics

Biognosys lanceert een nieuwe, gepatenteerde P2-plasmaverrijkingsmethode voor verrijking op basis van één putje en op basis van één deeltjestype, met toonaangevende prestaties en superieure economische voordelen. De methode biedt uitstekende kwantificering en een hogere doorvoer voor grote cohortonderzoeken naar biomarkers of geneesmiddelenonderzoek, en klinisch, epidemiologisch of populatieproteomisch onderzoek. De P2 Plasma Enrichment-workflow zal beschikbaar zijn als CRO-service via het TrueDiscovery®-platform van Biognosys, of als een interne methode voor eindgebruikers van massaspectrometrie met hoge prestatie via licenties.

De technische kenmerken en prestatiegegevens worden gepresenteerd op woensdag 5 juni tijdens de WP 084 postersessie en op maandag 3 juni tijdens Het ontbijtseminar van Biognosys, "Accelerating Drug Discovery and Development with Biognosys’ Next-Generation Proteomics Services". Dit seminar bevat ook presentaties van Eric Kuhn van Kymera Therapeutics over “Mass Spectrometry-Based Approaches to Targeted Protein Degradation Drug Discovery and Development” en Alan Shomo van Biogen over “Development of a Quantitative CSF LRRK2 Assay to Support Clinical Studies”.

TrueTarget®: introductie van een workflow met hoge doorvoer voor grootschalige screening van deconvolutie van geneesmiddelen

Een cruciale uitdaging bij de ontwikkeling van geneesmiddelen is het hoge percentage mislukkingen van kandidaat-geneesmiddelen in klinische onderzoeken. Het efficiënt identificeren van medicijndoelen en potentiële off-targets is van cruciaal belang. Het TrueTarget®-platform van Biognosys, mogelijk gemaakt door beperkte proteolyse-massaspectrometrie (LiP-MS), is een krachtig hulpmiddel voor objectieve identificatie van doelwitten voor geneesmiddelen, dat beschikbaar is als contractonderzoeksservice en als licentieoptie. Om het gebruik ervan voor grootschalige screening te vergemakkelijken, heeft Biognosys een innovatief LiP-MS-HT-protocol ontwikkeld voor geautomatiseerde high-throughput deconvolutie van medicijndoelen, waarmee verbeterde doelwitidentificatie en kortere meettijd worden bereikt, met hoge reproduceerbaarheid en kwantitatieve precisie. Biognosys zal de nieuwe LiP-MS-HT-workflow presenteren tijdens de ThOH Mondelinge Sessie op donderdag 6 juni.

DigitalProteome™ en Proteoverse™: gegevens omzetten in biologische inzichten voor biofarmaceutisch onderzoek

De nieuwe oplossing voor data-inzichten van Biognosys, DigitalProteome™, biedt waardevolle inzichten in de eiwitexpressie en verbetert aanzienlijk de ontdekking van in-vivo biomarkers en studies voor geneesmiddelenontwikkeling. De databank bevat proteoomprofielen van 22 gezonde weefsels van mensen, muizen en ratten en is direct beschikbaar als kant-en-klare bibliotheek. De belangrijkste kenmerken van de DigitalProteome™-databank worden op woensdag 5 juni gepresenteerd tijdens de WP 070 postersessie. De bron is via licenties beschikbaar voor biofarmaceutisch onderzoek.

Om de rijke massaspectrometriegegevens geproduceerd door de onderzoeksserviceplatforms van Biognosys nog toegankelijker en bruikbaarder te maken, hebben klanten toegang tot het nieuwe Proteoverse™-platform voor datavisualisatie en -verkenning om snel waardevolle biologische inzichten te verkrijgen, belangrijke analyten uit duizenden eiwitten te identificeren, structuren op peptide-niveau te onderzoeken, en hun biologische relevantie onderzoeken. De tool wordt op donderdag 6 juni gepresenteerd tijdens de ThP 119 postersessie. De tool is in eerste instantie beschikbaar als gratis service naast de TrueDiscovery®-onderzoeksprojecten van Biognosys

Ga naar https://biognosys.com/asms2024 voor een volledig overzicht van de aanwezigheid van Biognosys op ASMS. De posters kunnen vanaf vrijdag 7 juni worden gedownload.

Over Spectronaut®

Spectronaut is de vlaggenschipdata-analysesoftware van Biognosys voor op data-onafhankelijke acquisitie (DIA) massaspectrometrie (MS) gebaseerde proteomica.

De software maakt gebruik van geavanceerde zoek- en kunstmatige intelligentie-algoritmen (AI) om gegevens te vertalen naar bruikbare inzichten voor biowetenschappelijk onderzoek. Spectronaut maakt reproduceerbare en nauwkeurige kwantificering van duizenden eiwitten in één enkel experiment mogelijk en biedt multidimensionale inzichten in eiwitexpressie, -functie en -structuur voor alle belangrijke biologische soorten en monstertypen. Ga voor meer informatie naar spectronaut.com.

Over TrueDiscovery®

Het Biognosys TrueDiscovery-platform biedt geïntegreerde proteomics-oplossingen voor de gehele ontwikkelingspijplijn van geneesmiddelen.

TrueDiscovery wordt mogelijk gemaakt door Hyper Reaction Monitoring (HRM) massaspectrometrie, een geavanceerde op Data Independent Acquisition (DIA) gebaseerde technologie voor eiwitkwantificatie, mede uitgevonden en gepatenteerd door Biognosys.

TrueDiscovery is het enige platform dat het volledige proteoom doorzoekt om duizenden van de meest relevante eiwitten te kwantificeren, inclusief een onbeperkt aantal proteovormen. Het platform maakt de meest diepgaande, objective profilering van proteomen van weefsel en biovloeistoffen mogelijk met een onverslaanbare specificiteit op grote schaal. De gegenereerde gegevens zijn zeer reproduceerbaar en gemakkelijk overdraagbaar naar klinische tests. Studies kunnen worden uitgevoerd in een omgeving waarin goede klinische praktijken (GKP) worden nageleefd. Ga voor meer informatie naar truediscovery.bio.

Over TrueTarget®

Het Biognosys TrueTarget proteomics-platform pakt op unieke wijze de meest urgente uitdagingen bij de vroege ontdekking van geneesmiddelen aan door on- en off-targets te identificeren om de ontwikkeling van geneesmiddelen in de hele pijplijn te versnellen en de risico's te verminderen.

TrueTarget wordt mogelijk gemaakt door Limited Proteolysis Mass Spectrometry (LiP-MS), een gepatenteerde chemoproteomics-technologie, mede ontwikkeld door Biognosys. TrueTarget™ is het enige hulpmiddel om structurele veranderingen in het volledige proteoom te onderzoeken met resolutie op peptide-niveau, waardoor unieke inzichten worden verkregen in de binding van verbindingen en doelidentificatie.

Het platform maakt het mogelijk werkingsmechanismen te verhelderen en onverwachte toxiciteiten aan het licht te brengen. Ga voor meer informatie naar truetarget.bio.

Over Biognosys

Bij Biognosys geloven we dat diepgaande proteoominzichten de sleutel vormen tot baanbrekende ontdekkingen die de wetenschap transformeren voor betere levens. Met ons veelzijdige portfolio van proteomics-oplossingen van de volgende generatie, waaronder de onderzoeksserviceplatforms TrueDiscovery®, TrueTarget® en TrueSignature®, onze vlaggenschipsoftware Spectronaut® en de PQ500™-kit maken we het proteoom bruikbaar om onderzoek, geneesmiddelenontwikkeling en klinische besluitvorming mogelijk te maken. Onze oplossingen bieden een multidimensionaal beeld van eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle biologische soorten en monstertypen. Onze unieke, gepatenteerde technologieën maken gebruik van massaspectrometrie met hoge resolutie om duizenden eiwitten te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepgang en doorvoer. Via ons strategische partnerschap met Bruker (Nasdaq: BRKR) maken we proteomics wereldwijd toegankelijk. Ga voor meer informatie naar biognosys.com.

Mediacontact Yves Serroen Head of Marketing and Communications Telefoon +41 (0) 44 244 50 07 yves.serroen@biognosys.com