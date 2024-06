Biognosys Melancarkan Spectronaut 19 dan Mempersembahkan Kemajuan dengan Platform Penyelidikannya di Persidangan Tahunan ASMS 2024

Spectronaut ® 19 menawarkan peningkatan yang ketara dalam pengenalan, penemuan calon, kebolehskalaan untuk analisis berskala besar serta sokongan untuk aliran kerja baharu

ZURICH, Switzerland dan NEWTON, Massachusetts, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, pencipta terkemuka dan pembangun penyelesaian proteomik berasaskan spektrometri jisim, telah mengumumkan kehadiran syarikatnya pada Persidangan Tahunan American Society for Mass Spectrometry (ASMS) dari 2 Jun hingga 6 Jun di Anaheim, California, di mana tempat syarikat tersebut akan melancarkan Spectronaut 19 dan mempersembahkan kemajuan saintifik dan teknologi utama untuk perisian penyelidikan proteomik proprietari, perkhidmatan dan penyelesaian cerapan datanya.

Kehadiran saintifik Biognosys termasuk dua seminar pembukaan, empat pembentangan lisan dan sebelas poster. Selain itu, pasukan pakar saintifik mereka akan hadir di reruai #314. Selanjutnya, Biognosys akan mengambil bahagian dalam aktiviti rakan kongsi strategiknya, Bruker, yang mempamerkan ekosistem komprehensif penyelesaian proteomik di Bruker's eXceed Symposia, "Penyelesaian multiomik untuk era pasca genomik" pada hari Ahad, 2 Jun dan Suite Hospitaliti dari Ahad, 2 Jun hingga Rabu, 5 Jun.

Spectronaut® 19: Melancarkan Kuasa AI untuk Analisis DIA Mendalam, Pantas dan Boleh Skala

Keluaran terbaharu perisian utama Biognosys untuk analisis DIA ini disertakan dengan peningkatan ketara dalam pengenalan tahap peptida dan protein, meningkatkan kedalaman kadar penemuan calon, kebolehskalaan untuk analisis berskala besar dan penggunaan perusahaan serta sokongan lanjutan untuk aliran kerja baharu.

“Ini adalah salah satu keluaran terhebat yang pernah kami miliki, yang mana ia merupakan penambahbaikan dalam kuantifikasi yang menyerlah dalam Spectronaut 19,” kata Lukas Reiter, Ph.D., Ketua Pegawai Teknologi di Biognosys. “Kami telah banyak melabur bagi memahami kuantifikasi dengan lebih baik, yang mana ia jelas telah membuahkan hasil. Dari segi teknologi, model AI yang dipertingkatkan menunjukkan impak yang ketara pada keluaran tahun ini.”

Jun.-Prof. Dr. Florian Meier-Rosar dari Universiti Hospital Jena (UKJ), Fakulti Perubatan, menyatakan: “Spectronaut sangat sesuai untuk projek DIA kami. Aliran kerja langsung DIA menggabungkan kemudahan penggunaan dengan kuantifikasi yang boleh dipercayai dan bersesuaian dengan keperluan kami apabila mengkaji kelimpahan protein dan pengubahsuaian pasca translasi pada skala.”

Yansheng Liu, Ph.D., Profesor Madya di Sekolah Perubatan Universiti Yale, Jabatan Farmakologi, mengulas: “Spectronaut ialah perisian analisis DIA pilihan kami kerana prestasi tinggi dan antara mukanya mesra pengguna, yang mana ia menjadikan analisis set data DIA kompleks dan multipleks kami mudah dan boleh dipercayai.”

Seminar Pembukaan Biognosys, “Spectronaut 19: Buka kunci kisah benar data anda” pada hari Selasa, 4 Jun didedikasikan sepenuhnya untuk keluaran ini, yang menampilkan pembentangan oleh Prof. Josh Coon daripada University of Wisconsin-Madison, bertajuk “Single-Shot DIA Proteome Analysis: The New Gold Standard for Quantitative Proteomics” dan Denys Oliinyk daripada Jena University Hospital, bertajuk “Towards High-dimensional Phosphoproteomics with Data-independent Acquisition and µPhos”. Di samping itu, syarikat tersebut akan membentangkan 3 lisan dan 3 poster yang menonjolkan peningkatan terkini dalam Spectronaut.

TrueDiscovery®: kini dipertingkatkan dengan teknologi P2 Plasma Enrichment yang tercanggih untuk saksama, proteomik plasma dalam

Biognosys melancarkan novel, kaedah P2 Plasma Enrichment proprietari untuk telaga tunggal, pengayaan berasaskan jenis zarah tunggal dengan prestasi peneraju pasaran dan ekonomi unggul. Kaedah ini menawarkan kuantiti yang sangat baik dan daya pemprosesan yang lebih tinggi untuk kajian biomarker kohort yang besar atau penemuan drug dan klinikal, penyelidikan epidemiologi atau proteomik populasi. Aliran kerja P2 Plasma Enrichment akan tersedia sebagai perkhidmatan CRO melalui platform TrueDiscovery® Biognosys, atau sebagai kaedah dalaman untuk pengguna akhir spektrometri jisim berprestasi tinggi melalui pelesenan.

Ciri-ciri teknikal dan prestasi data akan dibentangkan pada hari Rabu, 5 Jun semasa sesi poster WP 084 dan pada hari Isnin, 3 Jun semasa Seminar Pembukaan Biognosys, “Accelerating Drug Discovery and Development with Biognosys’ Next-Generation Proteomics Services”. Seminar ini juga menampilkan pembentangan oleh Eric Kuhn dari Kymera Therapeutics mengenai “Mass Spectrometry-Based Approaches to Targeted Protein Degradation Drug Discovery and Development” dan Alan Shomo dari Biogen mengenai “Development of a Quantitative CSF LRRK2 Assay to Support Clinical Studies”.

TrueTarget®: memperkenalkan aliran kerja pemprosesan tinggi untuk saringan penyahkonvolusi sasaran drug berskala besar

Cabaran kritikal dalam pembangunan drug ialah kadar kegagalan tinggi bagi calon drug dalam ujian klinikal. Mengenal pasti sasaran drug dan potensi di luar sasaran dengan cekap adalah penting. Platform TrueTarget® Biognosys, dikuasakan oleh spektrometri jisim proteolisis terhad (LiP-MS), ialah alat yang berkuasa untuk pengecaman sasaran drug saksama, yang tersedia sebagai perkhidmatan penyelidikan kontrak dan pilihan pelesenan. Untuk memudahkan penggunaannya bagi saringan berskala besar, Biognosys membangunkan protokol LiP-MS-HT yang inovatif untuk dekonvolusi sasaran drug pemprosesan tinggi automatik yang mencapai peningkatan dalam pengenalan sasaran dan mengurangkan masa pengukuran, dengan kebolehulangan yang tinggi serta ketepatan kuantitatif. Biognosys akan membentangkan aliran kerja LiP-MS-HT baharu semasa Sesi Lisan ThOH pada hari Khamis, 6 Jun.

DigitalProteome™ dan Proteoverse™: menukar data menjadi cerapan biologi untuk penyelidikan biopharma

Penyelesaian cerapan data baharu Biognosys, DigitalProteome™, memberikan cerapan yang berharga tentang ekspresi protein dan meningkatkan penemuan biomarker in-vivo dan kajian pembangunan drug dengan berkesan. Pangkalan data termasuk profil proteom daripada 22 tisu sihat daripada manusia serta tikus dan ia tersedia sebagai perpustakaan yang luar biasa. Ciri-ciri utama pangkalan data DigitalProteome™ akan dibentangkan pada hari Rabu, 5 Jun semasa sesi poster WP 070. Sumber ini tersedia untuk penyelidikan biopharma melalui pelesenan.

Untuk menjadikan data spektrometri jisim hebat yang dihasilkan oleh platform perkhidmatan penyelidikan Biognosys dengan lebih mudah diakses dan boleh diambil tindakan, pelanggan boleh mengakses platform Proteoverse™ novel untuk visualisasi dan penerokaan data untuk mengekstrak cerapan biologi yang bernilai dengan pantas, mengenal pasti analit utama daripada beribu-ribu protein, meneroka struktur tahap peptida dan memeriksa perkaitan biologinya. Alat ini akan dibentangkan pada Khamis, 6 Jun semasa sesi poster ThP 119. Alat ini pada mulanya tersedia sebagai perkhidmatan percuma bersama projek penyelidikan TrueDiscovery® Biognosys.

Lawati https://biognosys.com/asms2024 untuk mendapatkan gambaran keseluruhan lengkap tentang kehadiran Biognosys di ASMS. Poster akan tersedia untuk dimuat turun pada hari Jumaat, 7 Jun.

Mengenai Spectronaut®

Spectronaut ialah perisian analisis data utama Biognosys untuk proteomik berasaskan spektrometri jisim (MS) pemerolehan bebas data (DIA).

Perisian ini menggunakan algoritma Carian dan Kecerdasan Buatan (AI) lanjutan untuk menterjemah data kepada cerapan yang boleh diambil tindakan untuk penyelidikan sains hayat. Spectronaut boleh menghasilkan semula dan mengkuantifikasi beribu-ribu protein dengan tepat dalam satu eksperimen dan memberikan cerapan berbilang dimensi ke dalam ekspresi protein, fungsi dan struktur merentasi semua spesies biologi utama dan jenis sampel. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lawati spectronaut.com.

Mengenai TrueDiscovery®

Platform Biognosys TrueDiscovery menawarkan penyelesaian proteomik bersepadu merentasi keseluruhan perancangan pembangunan drug.

TrueDiscovery dikuasakan oleh spektrometri jisim Hyper Reaction Monitoring (HRM), teknologi pengkuantifikasian protein berasaskan Data Independent Acquisition (DIA) yang dicipta bersama dan dipatenkan oleh Biognosys.

TrueDiscovery ialah satu-satunya platform yang mencari proteom lengkap untuk mengira beribu-ribu protein yang paling relevan, termasuk bilangan proteoform yang tidak terhad. Platform ini membolehkan pemprofilan saksama terdalam bagi tisu dan proteom biobendalir dengan kekhususan yang tiada tandingan pada skala besar. Data yang dijana sangat boleh dihasilkan semula dan mudah dipindahkan ke ujian klinikal. Kajian boleh dilakukan dalam persekitaran yang mematuhi GCP. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lawati truediscovery.bio.

Mengenai TrueTarget®

Platform proteomik Biognosys TrueTarget secara uniknya menangani cabaran paling mendesak dalam penemuan awal drug dengan mengenal pasti sasaran di dalam dan di luar untuk mempercepatkan dan menghilangkan risiko pembangunan drug sepanjang perancangannya.

TrueTarget dikuasakan oleh Limited Proteolysis Mass Spectrometry (LiP-MS), sebuah teknologi kemoproteomik berpaten proprietari yang dibangunkan bersama oleh Biognosys. TrueTarget™ ialah satu-satunya alat untuk menyelidik perubahan struktur merentasi proteom lengkap dengan resolusi peringkat peptida, memberikan cerapan unik tentang pengikatan kompaun dan pengenalpastian sasaran.

Platform ini boleh menjelaskan mekanisme tindakan dan mendedahkan ketoksikan yang tidak dijangka. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lawati truetarget.bio.

Mengenai Biognosys

Di Biognosys, kami percaya bahawa cerapan proteom yang mendalam memegang kunci kepada penemuan yang mengubah sains untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan portfolio kami yang serba boleh bagi penyelesaian proteomik generasi seterusnya, termasuklah platform perkhidmatan penyelidikan TrueDiscovery®, TrueTarget® dan TrueSignature®, perisian utama kami Spectronaut® dan kit PQ500™, kami menjadikan proteom tersebut boleh diambil tindakan untuk memperkasakan penyelidikan, pembangunan drug dan membuat keputusan klinikal. Penyelesaian kami memberikan pandangan berbilang dimensi tentang ekspresi, fungsi dan struktur protein dalam semua spesies biologi dan jenis sampel. Teknologi unik kami yang dipatenkan menggunakan spektrometri jisim resolusi tinggi untuk mengira beribu-ribu protein dengan tepat, mendalam dan daya pemprosesan yang terkemuka dalam industri. Melalui perkongsian strategik kami dengan Bruker (Nasdaq: BRKR), kami menjadikan proteomik boleh diakses secara global. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lawati biognosys.com.

