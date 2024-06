Biognosys lancia Spectronaut 19 e presenta i progressi delle sue piattaforme di ricerca alla conferenza annuale ASMS 2024

Spectronaut ® 19 offre significativi miglioramenti nelle identificazioni, la scoperta di prodotti candidati, la scalabilità per l'analisi su larga scala e il supporto per nuovi flussi di lavoro

ZURIGO, Svizzera e NEWTON, Massachusetts, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, uno dei principali inventori e sviluppatori di soluzioni proteomiche basate sulla spettrometria di massa, ha annunciato la partecipazione dell'azienda alla Conferenza annuale della American Society for Mass Spectrometry (ASMS) che si terrà dal 2 al 6 giugno ad Anaheim, in California, dove la società lancerà Spectronaut 19 e presenterà importanti progressi scientifici e tecnologici per il software, i servizi e le soluzioni di approfondimento dei dati per la ricerca proteomica proprietari.

La presenza scientifica di Biognosys include due seminari-colazione, quattro presentazioni orali e undici poster. Inoltre, il loro team di esperti scientifici sarà presente allo stand n. 314. In più, Biognosys parteciperà alle attività del suo partner strategico, Bruker, mostrando un ecosistema globale di soluzioni di proteomica agli eXceed Symposia di Bruker “Multiomics solutions for the post-genomic era (Soluzioni di multiomica per l'era post-genomica)” domenica 2 giugno, e all'Hospitality Suite da domenica 2 giugno a mercoledì 5 giugno.

Spectronaut® 19: sfruttare il potenziale dell'IA per analisi DIA più approfondite, veloci e scalabili

Quest'ultima versione del software di punta di Biognosys per l'analisi DIA (acquisizione indipendente dei dati) presenta significativi miglioramenti nelle identificazioni dei livelli di peptidi e proteine, una maggiore profondità del tasso di scoperta dei candidati, la scalabilità per analisi su larga scala e l'uso aziendale, e un maggior supporto per i nuovi flussi di lavoro.

“Sebbene questa sia una delle versioni più ricche di funzionalità che abbiamo mai prodotto, ciò che spicca in assoluto è il miglioramento della quantificazione di Spectronaut 19,” ha affermato Lukas Reiter, Ph.D., Chief Technology Officer di Biognosys. “Abbiamo investito molto nel comprendere meglio la quantificazione, scelta che ci ha premiato. In termini di tecnologie, il miglioramento dei modelli di IA ha fortemente caratterizzato la versione che presentiamo quest'anno.”

Il Jun. -Prof. Dr. Florian Meier-Rosar dello University Hospital Jena (UKJ), Facoltà di Medicina, ha dichiarato: “Spectronaut è una scelta ottima per i nostri progetti DIA. Il suo flusso di lavoro DIA diretto unisce facilità d'uso e quantificazione affidabile che ben si adatta alle nostre esigenze nello studio sull'abbondanza delle proteine e le modificazioni post-traduzionali su vasta scala.”

Yansheng Liu, Ph.D., Professore associato alla Yale University School of Medicine, Dipartimento di Farmacologia, ha commentato: “Spectronaut è il nostro software preferito per l'analisi DIA, date le sue elevate prestazioni e la facilità d'uso dell'interfaccia, aspetti che rendono l'analisi delle nostre serie complesse e multiple di dati DIA facili e affidabili.”

Il seminario-colazione di Biognosys, “Spectronaut 19: Unlock your data’s true story (Sblocca la realtà dei tuoi dati)” che si terrà martedì 4 giugno è interamente dedicato a questa release, con le presentazioni del Prof. Josh Coon della University of Wisconsin-Madison, dal titolo “Single-Shot DIA Proteome Analysis: The New Gold Standard for Quantitative Proteomics (Analisi proteomica single-shot DIA: il nuovo gold standard per la proteomica quantitativa)”, e di Denys Oliinyk dello Jena University Hospital, dal titolo “Towards High-dimensional Phosphoproteomics with Data-independent Acquisition and µPhos (Verso una fosfoproteomica pluridimensionale con acquisizione indipendente dei dati e µPhos)”. Inoltre, la società offrirà 3 presentazioni orali e 3 poster che sottolineano i recenti miglioramenti di Spectronaut.

TrueDiscovery®: adesso migliorato con la rivoluzionaria tecnologia di arricchimento del plasma P2 per una proteomica del plasma profonda e imparziale

Biognosys lancia un nuovo metodo proprietario di arricchimento del plasma P2 per arricchimento a pozzetto singolo basato su singole particelle-tipo con prestazioni leader di mercato e vantaggi economici elevati. Il metodo offre una quantificazione eccellente e una produttività superiore per biomarcatori su ampie coorti o studi per la scoperta di farmaci e per la ricerca clinica, epidemiologica o sulla proteomica della popolazione. Il flusso di lavoro con arricchimento del plasma P2 sarà disponibile come servizio CRO tramite la piattaforma TrueDiscovery® di Biognosys, o come metodo in-house per la spettrometria di massa ad elevate prestazioni da parte di utenti finali su licenza.

Le caratteristiche tecniche e i dati sulle prestazioni saranno presentati mercoledì 5 giugno nel corso della sessione poster WP 084 e lunedì 3 giugno nel corso del seminario-colazione di Biognosys dal titolo “Accelerating Drug Discovery and Development with Biognosys’ Next-Generation Proteomics Services (Accelerare la scoperta e lo sviluppo di farmaci con i servizi di proteomica di nuova generazione di Biognosys)”. Questo seminario prevede anche le presentazioni di Eric Kuhn di Kymera Therapeutics su “Mass Spectrometry-Based Approaches to Targeted Protein Degradation Drug Discovery and Development (Approcci basati sulla spettrometria di massa per la degradazione proteica mirata e la scoperta e sviluppo di farmaci)” e di Alan Shomo di Biogen su “Development of a Quantitative CSF LRRK2 Assay to Support Clinical Studies (Sviluppo di un'analisi CSF LRRK2 quantitativa per supportare gli studi clinici)”.

TrueTarget®: il nuovo flusso di lavoro ad alto rendimento per lo screening su larga scala della deconvoluzione di bersagli farmacologici

Una sfida cruciale per lo sviluppo di farmaci è costituita dall'elevato tasso di fallimento dei farmaci candidati durante le sperimentazioni cliniche. Identificare i bersagli farmacologici e i potenziali effetti off-target in modo efficace è di vitale importanza. La piattaforma TrueTarget® di Biognosys, alimentata dalla spettrometria di massa a proteolisi limitata (LiP-MS), è uno strumento potente per l'identificazione di bersagli farmacologici imparziali, disponibile come servizio di ricerca a contratto e con opzioni di licenza. Per facilitare il suo uso per lo screening su larga scala, Biognosys ha sviluppato un protocollo LiP-MS-HT innovativo per la deconvoluzione automatizzata di bersagli farmacologici ad alto rendimento, in grado di ottenere un'identificazione migliorata dei bersagli e minori tempi di misurazione, con elevata riproducibilità e precisione quantitativa. Biognosys presenterà il nuovo flusso di lavoro LiP-MS-HT in occasione della Sessione Orale ThOH di giovedì 6 giugno.

DigitalProteome™ e Proteoverse™: trasformare i dati in informazioni biologiche per la ricerca biofarmaceutica

La nuova soluzione per l'approfondimento dei dati di Biognosys, DigitalProteome™, fornisce valide informazioni sull'espressione delle proteine e migliora significativamente la scoperta dei biomarcatori in-vivo e gli studi sullo sviluppo dei farmaci. Il database comprende profili proteomici estratti da 22 tessuti sani di uomo, topo e ratto ed è immediatamente disponibile come libreria standard. Le caratteristiche principali del database DigitalProteome™ saranno presentate mercoledì 5 giugno durante la sessione poster WP 070. La risorsa è disponibile su licenza per la ricerca biofarmaceutica.

Per rendere ancora più accessibili e utilizzabili i dati prodotti dalla spettrometria di massa ad alta risoluzione prodotti dalle piattaforme di servizio per la ricerca di Biognosys, i clienti possono accedere alla nuova piattaforma Proteoverse™ per la visualizzazione e l'esplorazione dei dati per estrarre rapidamente valide informazioni biologiche, identificare gli analiti principali tra migliaia di proteine, esplorare le strutture a livello di peptidi, ed esaminare la loro rilevanza biologica. Lo strumento sarà presentato giovedì 6 giugno durante la sessione poster ThP 119. Lo strumento è inizialmente disponibile a titolo gratuito insieme ai progetti di ricerca TrueDiscovery® di Biognosys.

Visita https://biognosys.com/asms2024 per una panoramica completa della presenza di Biognosys all'ASMS. I poster saranno scaricabili entro venerdì 7 giugno.

Informazioni su Spectronaut®

Spectronaut è il software di analisi dei dati di punta di Biognosys per la proteomica basata sulla spettrometria di massa (MS) di acquisizione indipendente dai dati (DIA).

Il software utilizza algoritmi avanzati di ricerca e intelligenza artificiale (IA) per tradurre i dati in informazioni fruibili per la ricerca sulle scienze della vita. Spectronaut consente una quantificazione riproducibile e precisa di migliaia di proteine in un singolo esperimento e fornisce informazioni multidimensionali sull'espressione, la funzione e la struttura delle proteine in tutte le principali specie biologiche e i tipi di campioni. Per ulteriori informazioni, visitare spectronaut.com.

Informazioni su TrueDiscovery®

La piattaforma TrueDiscovery di Biognosys offre soluzioni proteomiche integrate per l'intera pipeline di sviluppo dei farmaci.

TrueDiscovery è basato sulla spettrometria di massa Hyper Reaction Monitoring (HRM), una tecnologia avanzata di quantificazione delle proteine basata su Data Independent Acquisition (acquisizione indipendente di dati) (DIA) co-inventata e brevettata da Biognosys.

TrueDiscovery è l'unica piattaforma che ricerca il proteoma completo per quantificare migliaia delle proteine più rilevanti, tra cui un numero illimitato di proteoforme. La piattaforma consente la più profonda profilazione imparziale dei proteomi di tessuti e biofluidi con una specificità imbattibile su larga scala. I dati generati sono altamente riproducibili e facilmente trasferibili ai saggi clinici. Gli studi possono essere eseguiti in un ambiente conforme GCP. Per ulteriori informazioni, visitare truediscovery.bio.

Informazioni su TrueTarget®

La piattaforma di proteomica TrueTarget di Biognosys affronta in modo univoco le questioni più urgenti nella scoperta precoce di farmaci, identificando obiettivi interni ed esterni per accelerare e ridurre il rischio nello sviluppo di farmaci lungo tutta la pipeline.

TrueTarget si basa sulla Limited Proteolysis Mass Spectrometry (Spettrometria di Massa a Proteolisi Limitata) (LiP-MS), una tecnologia brevettata di chemioproteomica sviluppata da Biognosys. TrueTarget™ è l'unico strumento per sondare i cambiamenti strutturali attraverso il proteoma completo con risoluzione a livello peptidico, fornendo informazioni uniche sul legame dei composti e sull'identificazione del bersaglio.

La piattaforma consente di chiarire i meccanismi d'azione e rivelare tossicità impreviste. Per ulteriori informazioni, visitare truetarget.bio.

Informazioni su Biognosys

In Biognosys, crediamo che le profonde intuizioni sul proteoma siano la chiave per scoperte rivoluzionarie che trasformano la scienza per una vita migliore. Con il nostro versatile portafoglio di soluzioni di proteomica di nuova generazione, tra cui le piattaforme di servizi di ricerca TrueDiscovery®, TrueTarget®, e TrueSignature®, il nostro software di punta Spectronaut®, il kit PQ500™, rendiamo il proteoma utilizzabile per potenziare la ricerca, lo sviluppo di farmaci e il processo decisionale clinico. Queste soluzioni forniscono una visione multidimensionale dell'espressione, della funzione e della struttura delle proteine in tutte le specie biologiche e tipi di campioni. Le nostre tecnologie uniche e brevettate utilizzano la spettrometria di massa ad alta risoluzione per quantificare migliaia di proteine con una precisione, una capacità e una produttività leader nel settore. Grazie alla nostra partnership strategica con Bruker (Nasdaq: BRKR), rendiamo la proteomica accessibile a livello globale. Per ulteriori informazioni, visitare biognosys.com.

