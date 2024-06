Biognosys lance P2 Plasma Enrichment, une technologie révolutionnaire pour la protéomique approfondie et non biaisée du plasma à la conférence de l’ASMS 2024

La méthode exclusive P2 Plasma Enrichment s’appuie sur une nouvelle méthode d’enrichissement du plasma à un seul puits et à une seule particule pour obtenir les meilleures performances du marché en matière de protéomique approfondie et non biaisée du plasma basée sur la spectrométrie de masse

P2 offre désormais une excellente quantification et un débit plus élevé pour les études de découverte de biomarqueurs ou de médicaments sur de grandes cohortes, ainsi que pour la recherche protéomique clinique, épidémiologique ou en protéomique appliquée à la population

P2 Plasma Enrichment est disponible en tant que service CRO sur la plateforme TrueDiscovery ® de Biognosys, ou sous licence comme méthode interne pour les utilisateurs finaux de spectrométrie de masse à haute performance

de Biognosys, ou sous licence comme méthode interne pour les utilisateurs finaux de spectrométrie de masse à haute performance Grâce à l’option supplémentaire associant les flux de travail en protéomique approfondie et non biaisée par spectrométrie de masse de TrueDiscovery® aux panels protéomiques ciblés à ultra-haute sensibilité NULISA d’Alamar basés sur l’affinité, Biognosys permet désormais l’accès le plus quantitatif et le plus complet au protéome du plasma humain

ZURICH, Suisse et NEWTON, Massachusetts, 02 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, un leader dans le domaine des services, logiciels et kits protéomiques de nouvelle génération pour la recherche en sciences de la vie et le développement de médicaments, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa méthode exclusive P2 Plasma Enrichment pour l’enrichissement du plasma à partir d’un seul puits et d’une seule particule, avec des performances de premier plan par rapport au marché et un coût raisonnable pour une rentabilité supérieure. La protéomique du plasma s’appuyant sur la méthode P2 peut être utilisée pour des études protéomiques sur des sujets humains ou des modèles animaux et pour la recherche clinique.

Cette nouvelle méthode P2 de protéomique du plasma permet de couvrir 7 000 protéines du protéome dans un ensemble d’échantillons de plasma de cinq cancers publié antérieurement, démontrant ainsi une très bonne reproductibilité, un enrichissement sans précédent des protéines peu abondantes et un débit inégalé sur les spectromètres de masse Bruker timsTOF® HT. Les caractéristiques techniques et les données de performance seront présentées à la conférence annuelle de l’American Society of Mass Spectrometry (ASMS) qui se tient à Anaheim, en Californie, le lundi 3 juin lors du petit-déjeuner séminaire organisé par Biognosys, intitulé « Accelerating Drug Discovery and Development with Biognosys’ Next-Generation Proteomics Services » (Accélérer la découverte et le développement de médicaments grâce aux services de protéomique de nouvelle génération de Biognosys) et le mercredi 5 juin au cours de la séance poster WP 084.

« Grâce à notre méthode exclusive P2 Plasma Enrichment, Biognosys peut désormais améliorer de manière significative la profondeur et le débit de la protéomique du plasma au-delà de ce que les méthodes existantes permettaient d’atteindre », explique le Dr Oliver Rinner, PDG et fondateur de Biognosys. « Qui plus est, cette avancée s’accompagne d’une reproductibilité exceptionnelle, un facteur crucial pour les études quantitatives. Elle est également plus rentable et permet d’obtenir un taux de fausses découvertes inférieur à 1 %, un résultat incomparable avec les méthodes coûteuses basées sur l’affinité et le multiplexage élevé. En outre, notre modèle de licence proposée en option ouvre désormais une nouvelle voie pour les utilisateurs finaux de la spectrométrie de masse en protéomique avancée, qui peuvent ainsi accéder à nos méthodes et logiciels de pointe pour une utilisation en interne. »

Le Dr Rohan Thakur, président de la Division LSMS de Bruker, déclare : « La méthode de pointe P2 Plasma de Biognosys permet d’établir avec rigueur le profil du protéome du plasma, ce qui donne un aperçu approfondi de l’expression des protéines, et exploite de manière unique la robustesse éprouvée du spectromètre de masse timsTOF HT. Il s’agit d’une combinaison puissante qui permettra d’obtenir des données plus complètes d’une manière simplifiée, ce qui constitue un atout considérable pour les grandes études de cohortes ».

La méthode d’enrichissement de protéomique du plasma P2 de Biognosys s’appuie sur un flux de travail exclusif à partir d’un seul puits et d’une seule particule, qui associe une chimie de surface optimisée à un nouveau système tampon qui stabilise la couronne de protéines labiles qui se forme autour des particules dans le plasma sanguin ». P2 enrichit les protéines peu abondantes dans la couche de couronne souple tout en déplétant efficacement les protéines plasmatiques abondantes. Cette approche fonctionne dans un format à puits unique, ce qui favorise le débit et la reproductibilité quantitative. P2 offre à la fois une profondeur exceptionnelle et un faible taux de fausses découvertes à un coût par échantillon nettement inférieur à celui des systèmes protéomiques basés sur l’affinité et le multiplexage élevé. En outre, la méthode P2 produit des données de meilleure qualité que les méthodes basées sur l’affinité, qui souffrent inévitablement de problèmes de diaphonie entre épitopes.

La méthode P2 permet d’obtenir l’enrichissement plasmatique le plus élevé jamais rapporté avec un facteur d’enrichissement 10 fois supérieur au plasma non traité sur une plateforme Bruker timsTOF® HT avec la méthode 4D dia-PASEF, associée au traitement des données avec Spectronaut 19. Cette dernière version de Spectronaut a été largement entraînée et optimisée pour les données MS/MS de la plateforme timsTOF. Grâce à l’utilisation de gradients LC courts de 17 minutes sur la plateforme timsTOF® HT de Bruker, la méthode P2 ouvre de nouvelles possibilités pour les études de découverte à moyenne et grande échelle et pour les études de découverte sur la santé de la population, en profondeur et à un coût abordable.

La méthode d’enrichissement du plasma P2 sera disponible en tant que service de recherche sous contrat dans les installations de Biognosys à Schlieren, Zurich en Suisse et à Newton, Massachusetts aux États-Unis, par le biais de la plateforme de protéomique non biaisée TrueDiscovery. Pour les utilisateurs finaux d’installations équipées du timsTOF HT ou d’autres plateformes de spectrométrie de masse à haute performance, la méthode est désormais également disponible sous licence pour une utilisation en interne.

Dans le cadre d’un partenariat stratégique entre Biognosys et Alamar Biosciences annoncé précédemment, Biognosys proposera désormais l’option d’une combinaison de la protéomique du plasma par spectrométrie de masse P2 avec les panels protéomiques NULISA ciblés, à multiplexage moyen et à ultra-haute sensibilité d’Alamar. Cette approche intégrée et complémentaire permet l’accès le plus quantitatif et le plus complet au protéome du plasma en associant la protéomique de découverte DIA-MS approfondie et non biaisée avec des tests Alamar NULISA hautement spécifiques et ultra-sensibles pour les protéines de faible abondance telles que les cytokines, les chimiokines et les biomarqueurs protéiques importants du plasma pour la recherche sur l’inflammation et les maladies du système nerveux central.

À propos de TrueDiscovery®

La plateforme TrueDiscovery de Biognosys offre des solutions protéomiques intégrées sur l’ensemble du pipeline de développement de médicaments.

TrueDiscovery s’appuie sur la spectrométrie de masse Hyper Reaction Monitoring (HRM), une technologie avancée de quantification des protéines basée sur l’acquisition indépendante des données (DIA) co-inventée et brevetée par Biognosys.

TrueDiscovery est la seule plateforme qui recherche le protéome complet pour quantifier des milliers de protéines parmi les plus pertinentes, y compris un nombre illimité de protéoformes. La plateforme permet le profilage sans biais le plus approfondi des protéomes de tissus et de fluides biologiques avec une spécificité imbattable à grande échelle. Les données générées sont hautement reproductibles et facilement transférables à des dosages cliniques. Les études peuvent être effectuées dans un environnement conforme aux BPC. Pour plus d’informations, consultez truediscovery.bio .

À propos de Biognosys

Chez Biognosys, nous sommes convaincus que les connaissances approfondies sur le protéome détiennent la clé des découvertes révolutionnaires qui transforment la science pour une vie meilleure. Avec notre portefeuille polyvalent de solutions protéomiques nouvelle génération, dont les plateformes de services de recherche TrueDiscovery®, TrueTarget® et TrueSignature®, notre logiciel phare Spectronaut®, et le kit PQ500™, nous rendons le protéome exploitable pour permettre la recherche, le développement de médicaments et la prise de décision clinique. Nos solutions offrent une vue multidimensionnelle de l’expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et tous les types d’échantillons. Nos technologies uniques et brevetées utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines avec une précision, une profondeur et un débit de pointe. Grâce à notre partenariat stratégique avec Bruker (Nasdaq : BRKR), nous rendons la protéomique accessible à l’échelle mondiale. Pour plus d’informations, consultez le site biognosys.com .

