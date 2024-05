Les célébrations de la Semaine de l’océan Canada débutent le samedi 1er juin

Tout ce que vous devez savoir sur les plus de 220+ événements centrés sur l’océan qui se dérouleront dans tout le Canada du 1er au 9 juin 2024

OTTAWA, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus de 500 000 personnes prendront part aux événements et activités de la Semaine de l’océan Canada lorsque le festival national reviendra pour sa troisième année, du 1er au 9 juin 2024.



La Semaine de l’océan Canada fait la promotion du lien avec l’océan et de sa conservation au cours de la semaine de la Journée mondiale de l’océan, le 8 juin. La Coalition canadienne de la connaissance de l’océan coordonne la Semaine de l’océan Canada en partenariat avec dix pôles régionaux et plus de 250 organisations partenaires dans tout le pays.

Tout au long de la semaine, les gens de partout au pays pourront vivre des expériences sur l’océan en ligne et en personne. Les activités sont variées, allant des expositions artistiques et scientifiques à la plongée, en passant par le canotage, les nettoyages de littoral, l’analyse de l’eau, la projection de films et les conférences d’experts.

Parmi les moments forts de la Semaine de l’océan Canada 2024, on compte :

Des célébrations de la Journée mondiale de l’océan, le 8 juin, dans des lieux emblématiques du front de mer, tels que le Fisherman’s Wharf à Victoria , le Ripley’s Aquarium à Toronto , la Queen’s Marque Courtyard à Halifax et le Quai de l’Horloge dans le Vieux-Port de Montréal .

, le Ripley’s Aquarium à , la Queen’s Marque Courtyard à et le Quai de l’Horloge dans le Vieux-Port de . Des expériences axées sur la technologie, telles que l’exposition Distance critique, une expérience de réalité augmentée (RA) sur la baleine orque au Musée canadien de la nature à Ottawa et le lancement officiel de la carte interactive en ligne L’océan, l’eau douce et nous du Canadian Geographic et de la Coalition canadienne de la connaissance de l’océan.

et le lancement officiel de la carte interactive en ligne L’océan, l’eau douce et nous du Canadian Geographic et de la Coalition canadienne de la connaissance de l’océan. Des célébrations culinaires des produits de la mer durables, telles que la série de soupers dans des restaurants pop-up d’Ocean Wise avec les chefs Dez Lo, Will Lew, et Ned Bell à Vancouver.

Des célébrations culturelles communautaires telles que Maritime Mania à Trout River, Seafoam Fandango à North Rustico , et le Festival de l’océan de la Sunshine Coast .

Seafoam Fandango à , et le Festival de l’océan de la . Des lancements marquants, comme celui de l’enquête nationale « L’Océan et la société », qui vise à recueillir les perceptions du public sur l’océan ; et ceux des campagnes nationales Blue for the Ocean, qui encourage les bâtiments à s’illuminer en bleu pour la Journée mondiale de l’océan le 8 juin ; et Drop the S, qui rappelle qu’il n’y a qu’un seul océan mondial et que toute l’eau, les gens et le climat sont interconnectés.



La programmation officielle des événements est mise à jour quotidiennement sur le site web de la Semaine de l’océan Canada : oceanweek.ca/fr

Citations

« Des recherches et des sondages récents nous montrent à quel point les Canadien·nes se soucient de l’océan et veulent le voir protégé. La Semaine de l’océan Canada est une réponse à cet intérêt croissant pour des occasions de partager des connaissances sur l’océan, de créer des liens avec lui et d’encourager l’action collective pour le protéger. C’est très encourageant de constater que la dynamique se renforce d’année en année. »

- Diz Glithero, directrice exécutive de la Coalition canadienne de la connaissance de l’océan, qui coordonne la Semaine de l’océan Canada

« La Semaine de l'océan Canada est une excellente opportunité pour les Canadiens de célébrer toutes les merveilles que les océans ont à offrir. Cette célébration nous rappelle également qu'ils sont confrontés à des défis importants et que nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation des océans du Canada pour les générations futures. Nous sommes fiers des progrès considérables que nous avons accomplis ensemble jusqu'à présent et nous restons plus déterminés que jamais à atteindre notre objectif de conserver 30 % des océans du Canada d'ici 2030. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nous sommes ravis de participer une fois de plus à cet important effort national visant à faire connaître les vastes eaux océaniques du Canada — et à les aimer!. Nous espérons que les Canadien·nes seront inspiré·es par notre présentation spéciale de Diving Into the Darkness, un nouveau film sur la célèbre plongeuse spéléologique Jill Heinerth, et par notre attrayante carte interactive L’Océan, l’eau douce et nous. »

– Alexandra Pope, rédactrice en chef de Canadian Geographic

« Ocean Wise est très excité de jouer le rôle de centre régionaux à Vancouver pendant la Semaine de l'océan Canada. Nous sommes particulièrement excité de célébrer les produits de la mer durables avec nos chefs ambassadeurs à Vancouver. Rejoignez-nous et profitez d'une délicieuse exploration culinaire mettant en vedette que les meilleurs produits de la mer durables. »

- Lasse Gustavsson, président et directeur général d'Ocean Wise

« L’Initiative de leadership autochtone est une fière partenaire de cette collaboration nationale et de l’attention particulière accordée à la mise en valeur et à l’apprentissage de la conservation et de la gestion des océans et de l’eau par les gardiens autochtones. »

– Valerie Courtois, directrice, Initiative de leadership autochtone

« En tant que partenaire national de la Semaine de l'océan Canada, nous sommes ravis de célébrer l'océan et l'eau douce lors d'événements organisés dans tout le pays, en engageant les gens à participer à la science communautaire et à la protection de nos eaux communes ! »

– Kat Kavanagh, fondatrice et directrice exécutive de Water Rangers

« Notre mission, 365 jours par an, est de faire découvrir aux visiteurs de tous âges la diversité de la vie qui existe dans les écosystèmes d'eau douce et océaniques, en encourageant à la fois la curiosité et la conservation. Nous sommes ravis d'être un partenaire actif des célébrations de la Semaine de l'océan au Canada cette année encore. »

– Katie McMahon, directrice générale adjointe de Ripley's Aquarium of Canada

« À une époque où l'urgence semble si grande que rien de ce que nous faisons n'a d'importance, il est important de se rappeler que l'action est l'antidote à l'apathie. Ensemble, nous pouvons changer l'avenir. Nous devons cesser de consommer notre peine et commencer à co-créer le monde que nous voulons voir. »

– Benjamin Von Wong, Artist

« La Semaine de l'océan Québec est fière de faire partie du mouvement pancanadien Semaine de l'océan Canada. Puisque le Saint-Laurent traverse l'entièreté de la province du Québec, la manière dont nous prenons soin de nos étendues d'eau et de nos cours d'eau a un impact significatif majeur sur la santé globale de l'océan. »

– Anne-Marie Asselin, directrice générale de l'Organisation Bleue et productrice exécutive Semaine de l'Océan Qc

« Nous sommes ravis de nous appuyer sur la longue histoire de la Semaine de l'océan à Halifax, qui a évolué à travers plusieurs itérations depuis 1992. Alors que nous continuons à développer cette célébration haligonienne de l'océan, et maintenant en tant que l'un des 10 centres régionaux du mouvement en expansion de la Semaine de l'océan Canada, nous sommes excités par notre programme d'événements de la Semaine de l'océan à Halifax 2024. Cette année, nous offrons une plateforme inclusive permettant à chacun d'apprendre, de se connecter et de contribuer au bien-être de l'océan. »

- Sara Vanderkaden, conseillère en projets nationaux, Océans Nord et co-organisatrice de la Semaine de l'océan Halifax

« La Semaine de l'océan Victoria fait partie de l'initiative nationale de la Semaine de l'océan Canada, et ici, sur la côte ouest de la Colombie-Britannique, l'océan est au cœur de notre expérience. La sensibilisation et la défense des océans sont essentielles pour nous, car nous apprécions et protégeons notre mer locale de Salish, et tout ce qu'elle contient, de la zostère aux saumons et aux orques. »

- Nick Hammar, coordinateur des programmes pour la jeunesse à Ocean Networks Canada

Quelques faits en rafale

Selon le récent sondage Nanos-CCCO, 89 % des personnes au Canada sont tout à fait d’accord pour dire que la santé de l’océan est importante ; 82 % sont tout à fait d’accord ou d’accord pour dire qu’il faut agir pour protéger la santé de l’océan ; et, 73 % des personnes au Canada sont prêtes à modifier leur mode de vie pour soutenir la santé de l’océan.

La Semaine de l’océan Canada, qui en est à sa troisième année, est un festival national composé d’événements et d’activités visant à promouvoir la création de liens avec l’océan et sa conservation. La Semaine de l’océan Canada 2024 se tiendra du 1 er au 9 juin, ce qui coïncide avec la Journée mondiale de l’océan le 8 juin.

au 9 juin, ce qui coïncide avec la Journée mondiale de l’océan le 8 juin. La Semaine de l’océan Canada est coordonnée par la Coalition canadienne de la connaissance de l’océan (CCCO), en partenariat avec dix pôles régionaux et avec la participation de centaines de partenaires dans tout le pays.

La Semaine de l'océan Canada fait partie de la stratégie nationale plus large de la Coalition canadienne de la connaissance de l’océan, qui est rendue possible grâce à une contribution de 5,3 millions de dollars des Pêches et Océans Canada sur trois ans (2023-2026) dans le cadre du Programme de contribution pour la gestion des océans.

Liens

Contact

Les membres des médias sont encouragé·es à assister aux événements ou à faire des reportages sur les enjeux océaniques et la connexion à l’océan au Canada tout au long de la semaine. Contactez-nous pour accéder aux événements ou pour demander une entrevue.

À propos de la Coalition canadienne de la connaissance de l'océan

La Coalition canadienne de la connaissance de l’océan (CCCO) est un catalyseur et un centre de collaboration, de recherche et d’innovation en matière de connaissance de l’océan reconnu à l’échelle nationale et internationale. La mission de la CCCO est de renforcer la capacité des personnes au Canada à mieux comprendre, valoriser et prendre soin de l'océan. Les bureaux administratifs de la CCCO se trouvent à l’Ocean Frontier Institute, dirigé par l’Université Dalhousie. | www.colcoalition.ca/fr

À propos de la Semaine de l'océan Canada

La Semaine de l'océan Canada est un festival national composé d'événements et d'activités visant à promouvoir les liens avec l’océan et sa conservation. La Semaine de l'océan Canada 2024 se tiendra du 1er au 9 juin et coïncidera avec la Journée mondiale de l'océan, le 8 juin.