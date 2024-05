Un géant industriel du Top 50 mondial accorde sa confiance à eGain pour développer un service client alimenté par la connaissance

Share This Article

SUNNYVALE, État de Californie, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ : EGAN), fournisseur de plateforme de gestion des connaissances pilotée par l’IA et dédiée au service client, annonce ce jour qu’un géant du Top 50 des plus importants industriels du monde a retenu sa solution pour aider les agents de son service client à fournir des réponses fiables.



Leader sur le marché en plein essor des technologies de la mobilité, l’industriel rencontrait des difficultés avec son service client qui fournissait un ensemble de réponses erronées et incohérentes par manque de connaissances et du fait de référentiels cloisonnés. Par ailleurs, son système de gestion des connaissances était incompatible avec les applications d’IA générative et manquait de fonctionnalités de personnalisation. L’industriel a fait confiance à la base de connaissances eGain pour les raisons suivantes :

Riches fonctionnalités de gestion de contenu et nombreux flux de travail liés à la gestion des connaissances

IA générative pour l’automatisation des connaissances et la robotique conversationnelle

Référentiel central et multilingue

Connecteurs prédéfinis pour Salesforce et Confluence, et API ouvertes

Programme « l’innovation en 30 jours » , une offre pilote unique sans risque et entièrement gratuite



eGain donnera ainsi naissance à un service client en mode libre-service, accessible pour des milliers de revendeurs et des millions de clients à travers le monde. Grâce à l’IA de pointe pleinement intégrée à la solution, tous les agents de service traiteront tous les types de demandes sur un large éventail de sujets, notamment la sélection des produits, l’utilisation et l’entretien, la documentation et les promotions.

À propos d’eGain

Alimentée par l’IA et différentes analyses, la base de connaissances eGain (Knowledge Hub) optimise l’expérience client et réduit les efforts des agents grâce à l’assistance virtuelle, au libre-service et à des outils bureautiques modernes qui leur sont dédiés. Consultez le site www.eGain.com pour obtenir plus d’informations.

