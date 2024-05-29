AIXI 投資者新聞：業界領先律師事務所 ROSEN 鼓勵 Xiao-I Corporation 的投資者查詢證券集體訴訟調查事宜 – AIXI

紐約, May 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Xiao-I Corporation (NASDAQ: AIXI) 的股東調查潛在證券索賠，該調查的起因是有指控稱 Xiao-I Corporation 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商業資訊。

影響：若您購買了 Xiao-I Corporation 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，而毋須支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備提起集體訴訟，為投資者追討損失。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=25023或是撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 case@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解此集體訴訟的資訊。

案件詳情：Xiao-I Corporation 於 2023 年 8 月 10 日向美國證券交易委員會提交了其經修訂的截至 2022 年 12 月 31 日止年度的 10-K/A 表格年度報告。在該經修訂的年度報告中，Xiao-I 披露：「如果未來中國法律法規或寧波銀行的內部控制政策有任何變化，則 [本公司子公司 Zhizhen Artificial Technology (Shanghai) Company Limited] 屆時可能會在將資金從海外轉入其在寧波銀行的資本賬戶時受到限制。」

受此影響，Xiao-I 的美國存託股份（「ADS」）價格於 2023 年 8 月 11 日每 ADS 下跌 0.93 美元，跌幅為 11.6%，以每 ADS 7.11 美元收盤。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。選擇律師還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年均位列前四名，並為投資者追回了數億美元。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

歡迎透過以下方式關注我們以了解最新動態：LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter：https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook：https://www.facebook.com/rosenlawfirm/。

律師廣告。先前的結果並不能保證類似的結果。

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師

Phillip Kim 律師

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016（美國）

電話：(212) 686-1060

免費電話：(866) 767-3653

傳真：(212) 202-3827

case@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com