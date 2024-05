Mario Luca Giusti inaugure sa première boutique monomarque au Cap Ferrat

Mario Luca Giusti boutique in Cap Ferrat

La maison florentine annonce l'ouverture d'une cinquième boutique monomarque, la première en France, au Cap Ferrat.

CAP FERRAT, PROVENCE CôTE D'AZUR, FRANCE, May 30, 2024 /EINPresswire.com/ -- La brise printanière amène une nouvelle boutique sur la Côte d'Azur avec des couleurs, des formes et des émotions signées Mario Luca Giusti.

La maison florentine appuie sur l'accélérateur de l'expansion internationale en Europe et annonce l'ouverture d'une cinquième boutique monomarque, la première en France, au Cap Ferrat.

Dans un cadre enchanteur, au milieu des plages et des criques de la Côte d'Azur, Mario Luca Giusti présente ses collections colorées d'assiettes, de verres, de carafes et d'articles cadeaux qui ornent les tables des maisons, des jardins et des terrasses, ainsi que des hôtels et des yachts.

Un dialogue constant de style entre la tradition classique et le design contemporain grâce à l'utilisation de matériaux innovants comme le Synthetic Crystal, qui simule parfaitement la beauté du cristal, ou la mélamine, qui reproduit l'éclat de la porcelaine et de la pierre, tout en garantissant la légèreté et la praticité d'utilisation.

Cette nouvelle présence en France, considérée comme le marché le plus dynamique pour la marque, démontre l'intérêt de Mario Luca GIusti à valoriser l'espace européen où il est déjà présent en Allemagne, en Norvège et au Danemark. Si le premier marché consolidé reste les États-Unis, en particulier des États comme la Floride et la Californie, vers le Moyen-Orient ce sont les Émirats Arabes, en particulier des villes comme Dubaï, qui tirent les performances de la marque. Des pays comme la Grèce et la Turquie ont un impact positif sur la production et la croissance de la marque, qui a récemment enregistré une forte augmentation de ses ventes au Brésil, considéré comme l'un des nouveaux marchés en pleine expansion.

Aux côtés des best-sellers de la marque, tels que les carafes Palla et les verres Diamante, Mario Luca Giusti enrichit chaque saison sa collection de nouvelles propositions telles que Eva, le premier grand plateau de forme arrondie en ivoire avec des bords festonnés contrastés, la carafe Orsetto ventrue et accueillante avec un bouchon sphérique dans les couleurs classiques du vert, du bleu et du rouge rubis.

Vient ensuite Sister Rosetta, un pichet qui rend hommage à la chanteuse qui a inventé le rock'n'roll et à la passion du designer pour la musique, présenté dans des nuances vitaminées allant de l'orange au jaune, au fuchsia et au turquoise ; puis les gobelets à eau et à vin Goldfinger avec des détails précieux en or véritable 18 carats et enfin le plateau Butler proposé en deux tailles, carrée et rectangulaire, dont les nuances créent un effet marbré enchanteur d'un grand impact esthétique.