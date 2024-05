Prime Minister participates in Tertulia as part of World Portuguese Language Day celebrations

Qui. 09 de maio de 2024, 17:00h

No âmbito da Semana da Língua Portuguesa, que celebra o Dia Mundial da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Primeiro-Ministro, Kay Rala Xanana Gusmão, foi um dos oradores convidados para a tertúlia intitulada “Escrever em Português”, promovida pelo Parlamento Nacional. O evento teve lugar no dia 8 de maio de 2024, no Salão Nobre do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

Dirigindo-se a uma audiência maioritariamente composta por jovens universitários e futuros professores de língua e literatura portuguesas, o Primeiro-Ministro destacou a importância da leitura no processo de aquisição de conhecimento, incentivando a todos a cultivarem o hábito da leitura assídua.

Além de Kay Rala Xanana Gusmão, reconhecido pela sua obra poética, a tertúlia contou com a participação de académicos e personalidades ligadas à escrita e à tradução em Timor-Leste, como Mara Bernardes de Sá, autora do livro “Ruy Cinatti ‘Senhor da Chuva’”, Sofia Santos, responsável pela tradução para tétum da obra “Os Velhos Também Querem Viver”, de Gonçalo M. Tavares, João Paulo Esperança, reconhecido tradutor de diversas obras literárias para tétum, incluindo obras de Eça de Queirós e Vicente Paulino, académico e poeta timorense com obras poéticas em língua portuguesa publicadas. Cada um dos oradores partilhou com a audiência o seu processo criativo, de escrita e/ou tradução.

O dia 5 de maio foi oficialmente instituído em 2009 pela CPLP, organização intergovernamental que tem a língua portuguesa como um dos pilares da sua identidade, com o intuito de celebrar a língua portuguesa e as culturas lusófonas. Em 2019, durante a 40.ª sessão da Conferência Geral da UNESCO, foi proclamado o dia 5 de maio de cada ano como "Dia Mundial da Língua Portuguesa".

Com mais de 265 milhões de falantes em todos os continentes, a língua portuguesa é uma das mais difundidas no mundo e a mais falada no hemisfério sul. Mantém-se como uma das principais línguas de comunicação internacional, com uma expansão geográfica significativa prevista para o futuro.

A tertúlia contou com a presença da Presidente do Parlamento Nacional, do Primeiro-Ministro, do Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, da Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros para os Assuntos da ASEAN, de Deputados, do Secretário-Geral, de estudantes do ensino superior e outros convidados ilustres.