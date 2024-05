Minister Bendito Freitas and the President of Camões begin negotiations on a new cooperation plan between Timor-Leste and Portugal

Sex. 10 de maio de 2024, 08:28h

O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Bendito dos Santos Freitas, reuniu no dia 8 de maio de 2024, com a Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP, Ana Paula Fernandes, para dar início aos trabalhos de negociação do Plano Estratégico de Cooperação (PEC) entre Timor-Leste e Portugal para o período 2024-2028.

Neste encontro, as duas partes discutiram as áreas estratégicas prioritárias para a cooperação bilateral no âmbito do novo PEC, reiterando a importância da extensão dos projetos de cooperação em curso e a inclusão de novas áreas de atuação.

Esta reunião preparatória antecede encontros individuais da Missão do Camões com cada Ministério, nos quais serão aprofundadas as discussões políticas setoriais.

A Presidente do Camões IP apresentou, ainda, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da RDTL, os dados estatísticos relativos ao PEC 2019-2023, partilhando as conclusões e recomendações do respetivo Relatório da Avaliação.

Estiveram também presentes neste encontro a Embaixadora de Portugal em Díli, Manuela Bairos, o Vice-Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP, Ricardo Vitória, a Adida para a Cooperação da Embaixada de Portugal em Díli, Cristina Faustino, e respetivas equipas técnicas para a negociação do PEC.