Earth Alive Clean Technologies, Inc. annonce l'obtention de la certification Boeing pour son suppresseur de poussière ea1™

MONTRÉAL, 28 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV: EAC) (« Earth Alive » ou la « Société »), un leader dans le développement, la fabrication et la distribution de solutions et produits microbiens de pointe respectueux de l'environnement, est fier d'annoncer que l’un de ses produits phares, le suppresseur de poussière ea1TM, a reçu la certification de conformité Boeing sous la norme BSS7432. Ce jalon important démontre l'engagement de la société envers la qualité et l'innovation dans l'industrie propre.

L’ea1TM a été rigoureusement testé et a rencontré les exigences sévères Boeing face aux tests de corrosion, de fissuration acrylique, de ramollissement de la peinture, et de fragilisation par l'hydrogène. Le passage de ces quatre tests démontre la sécurité d’utilisation du produit en contact direct et à proximité des aéronefs. L'abat-poussière sera utilisé sur les pistes et aux abords des aéroports.

A propos de ea1TM

Traditionnellement utilisé dans le secteur minier et pour le contrôle de la poussière sur les routes et dans le secteur de la construction, cette nouvelle version de l’ea1TM de Earth Alive a fait l’objet d’un dépôt de brevet en 2023. Le produit montre maintenant son efficacité au sein des aéroports, où il offre des avantages significatifs en termes de sécurité et de respect de l'environnement. L’ea1TM aide à réduire efficacement la dispersion de la poussière causée par le trafic aérien et terrestre, améliorant ainsi la visibilité tout en protégeant la santé des employés et des passagers.

"L'abat-poussière de Earth Alive fonctionne en deux phases clés pour réduire efficacement et durablement les émissions de poussière. Dans un premier temps, les composés liants et humectants présents dans le produit capturent et agglomèrent les fines particules de poussière entre elles, ce qui réduit considérablement leur propension à se disperser dans l'air. Les composants de la formulation ea1™ offrent toutes les conditions nécessaires à l'établissement d'un réseau microbien dans le sol. Les micro-organismes produisent ensuite en continu pendant plusieurs jours un biofilm agglomérant qui stabilise sur la durée les particules de poussière et améliore la structure du sol. Obtenir cette certification Boeing est une reconnaissance de la qualité supérieure et de la performance environnementale de notre ea1TM," déclare Claudia Toussaint, CTO chez Earth Alive.

Nikolaos Sofronis, CEO de Earth Alive explique : « Cette certification renforce notre position sur le marché global et soutient notre mission de fournir des solutions durables qui respectent à la fois l'environnement et les normes industrielles les plus strictes. Nous prévoyons d'élargir l’utilisation de l’ea1TM à d'autres applications, en se basant sur les résultats positifs de la certification et sur les excellents retours de nos partenaires et clients ».

À propos de Earth Alive Clean Technologies Inc.

Earth Alive est un leader de l’industrie des technologies à base de micro-organismes. Les produits innovants d’Earth Alive contribuent à l’agriculture régénérative, à la suppression naturelle de la poussière avec une consommation d’eau minimale, à un nettoyage industriel écologique respectueux de l’humain et à la conversion écologique des mines grâce à ses biolubrifiants. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://earthalivect.com/.

