高知名度律師事務所 ROSEN 建議 Northern Genesis Acquisition Corp.（現稱 The Lion Electric Company）投資者在證券集體訴訟的重要截止日期 6 月 10 日前聘請法律顧問 – NGA

紐約, May 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2021 年 3 月 18 日合併記錄日期持有 Northern Genesis Acquisition Corp.（現為私營的 The Lion Electric Company）(NYSE: NGA, LEV) 普通股之人士注意，首席原告的重要截止日期為 2024 年 6 月 10 日。

影響：如果您在 2021 年 3 月 18 日合併記錄日期曾持有 Northern Genesis（現為私營的 The Lion Electric Company）普通股，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而毋須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Northern Genesis 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=23699 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 case@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 6 月 10 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績紀錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告：(1) 使用實質上具有欺騙性的「風險因素」聲明隱瞞當時私營的 The Lion Electric Company（「Legacy Lion Electric」）面臨的問題，包括其供應商和次級供應商的供應鏈問題；(2) 使用極不切實際的財務預測誤導 Northern Genesis Acquisition Corp.（「NGA」）的股東關於 Legacy Lion Electric 的前景；(3) 未能向 NGA 股東提供其股票的「淨現金」價值 – 這是關於其 NGA 股票所代表的基本購買力的關鍵披露。當真相被公開時，訴訟聲稱投資者遭受了損失。

如欲加入 Northern Genesis 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=23699 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 case@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否為首席原告無關。

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