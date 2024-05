Communiqué de presse

Esker propose un nouveau membre au Conseil de Surveillance

LYON, France — 27 mai 2024 - Esker , plateforme cloud leader des solutions d’ automatisation des processus pilotées par l'IA , pour les métiers de la finance, des achats et du service client, annonce aujourd’hui qu'elle proposera à ses actionnaires la nomination de Madame Ameeta Soni en tant que membre de son Conseil de Surveillance. Cette nomination sera officiellement approuvée lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires d'Esker qui se tiendra le 19 juin 2024.

Dirigeante expérimentée, Ameeta Soni possède une riche expérience et une expertise approfondie en stratégie, solutions de développement durable et gouvernance d'entreprise. En tant que Directrice Marketing et Growth Advisor (conseillère en croissance), elle a contribué à la croissance d'entreprises cotées ou soutenues par des fonds de capital-risque et de capital-investissement, en élaborant des stratégies de mise sur le marché et en développant des partenariats à l'échelle mondiale.



Elle siège au comité d'investissement d'un fonds de capital-risque Early Stage et occupe des postes au Conseil d'Administration de plusieurs entreprises. En tant que mentor pour les femmes entrepreneures, ses rôles au sein de conseils d'administration d'organisations dédiées à la promotion des femmes dirigeantes mettent en lumière son engagement en faveur de la mixité et de l'autonomisation (empowerment). Ameeta Soni est titulaire d'un MBA de l'Université de Chicago et d'un Master of Science de l'Université du Massachusetts, Amherst.



La nomination d'Ameeta Soni réaffirme l'engagement d'Esker à promouvoir le développement durable, la mixité et les bonnes pratiques de gouvernance. Alors qu’Esker continue d'innover et d'étendre sa couverture mondiale, le leadership d'Ameeta Soni contribuera à la croissance globale de l’entreprise.

“Nous sommes ravis de proposer Ameeta Soni comme nouveau membre de notre Conseil de Surveillance. Sa grande expérience du leadership, associée à sa passion pour mentorer les femmes entrepreneures et son activisme pour la mixité contribuera grandement à nos initiatives stratégiques et à notre succès à long terme.”

Jean-Michel Bérard, Président et fondateur d'Esker



“Esker a fait un excellent travail en répondant aux divers besoins de ses clients au cours des quarante dernières années. Je suis ravie de pouvoir contribuer à l'accélération de la croissance de l'entreprise et je me réjouis de collaborer avec Esker pour atteindre ses objectifs.”

Ameeta Soni

À propos d’ Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

