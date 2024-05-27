業界頂尖的出庭律師 ROSEN 建議 Lincoln National Corporation 投資者在重要截止日期前聘請律師發起證券集體訴訟 – LNC

紐約, May 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2020 年 11 月 4 日至 2022 年 11 月 2 日（涵蓋上述日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Lincoln National Corporation (NYSE: LNC) 證券的人士注意，2024 年 6 月 24 日為首席原告的重要截止日期。

影響：若您在集體訴訟期內曾購買 Lincoln National 之證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排而無需支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Lincoln National 集體訴訟行動，請瀏覽 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=24462 或致電免費電話 866-767-3653 或發送電郵至 case@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。集體訴訟已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 6 月 24 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資者選擇在起主導作用方面有成功業績紀錄的合資格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律師事務所 實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元 的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 $4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告人在整個集體訴訟期間作出了重大虛假和／或誤導性陳述及／或未披露如下事項：(1) Lincoln National 的可變萬用壽險業務正經歷下滑；(2) 因此，與壽險業務相關的商譽被高估；(3) 因此，Lincoln National 的保單失效假設過時；(4) 因此，Lincoln National 的準備金 被高估；(5) 因此，Lincoln National 公佈的財務業績和財務報表存在錯誤陳述；以及 (6) 因上述原因，被告人對 Lincoln National 的業務、營運和前景的正面陳述具有實質誤導性及 / 或缺乏合理依據。訴訟稱真實詳情被公開後，投資者已蒙受損失 。

如欲加入 Lincoln National 集體訴訟行動，請瀏覽 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=24462 或致電 免費電話 866-767-3653 或發送電郵至 case@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟得到認證前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。您也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

歡迎透過以下方式關注我們以了解最新動態：LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/。

律師廣告。過往成績 並不保證獲得類似的結果。

-------------------------------

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師

Phillip Kim律師

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016

電話：(212) 686-1060

免費電話：(866) 767-3653

傳真：(212) 202-3827

case@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com