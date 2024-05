Duck Creek Technologies Homenageia os Campeões da Inovação expert.ai e Cognizant no Formation ’24 Hatch-a-Thon

Dos 40 participantes, os finalistas do parceiro de solução expert.ai, Glia e Milliman e os finalistas do integrador de sistemas Cognizant, Coforge e Capgemini apresentaram suas soluções inovadoras com o objetivo de simplificar o setor de seguros

BOSTON, May 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoje, a Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, anunciou os vencedores da sua anual Hatch-a-Thon no Formation '24. Entre os inúmeros participantes, o parceiro de soluções expert.ai e a integradora de sistemas Cognizant emergiram como campeões, apresentando suas soluções inovadoras dedicadas a simplificar o setor de seguros.



A Duck Creek Technologies contou com uma impressionante variedade de inscrições no seu terceiro ano, com participantes externos do ecossistema e participantes da conferência no Hatch-a-Thon. O evento reuniu suas equipes internas e a comunidade de desenvolvedores para criar novas ideias para simplificar ainda mais a complexidade e promover a inovação no setor de seguros. Ele incentivou os parceiros do ecossistema a apresentar ideias focadas na manutenção do toque humano no setor, explorando a sinergia nas operações de seguros e integrando tecnologias para uma melhor experiência do cliente.

A maratona Hatch-a-Thon recebeu 40 inscrições importantes, todas avaliadas de perto pelo comitê Innovation Anywhere da Duck Creek. As inscrições foram avaliadas com base em critérios como inovação, impacto no produto, impacto nos negócios e execução. Três excelentes finalistas de parceiros de soluções, expert.ai, Glia e Milliman, e três finalistas de integradores de sistemas notáveis, Capgemini, Coforge e Cognizant, foram selecionados para mostrar suas ideias no palco do Formation '24, onde os participantes tiveram a oportunidade de ver as apresentações dos finalistas e votar na solução mais inovadora.

Os campeões finais do Formation '24 Hatch-a-Thon foram a expert.ai na categoria de parceiro de solução e a Cognizant na categoria de integrador de sistemas. A equipe de parceiros de solução vencedora deste ano da expert.ai apresentou sua solução inovadora, Conformidade de Tratamento Médico com Reivindicações de Perguntas e Respostas, que ajuda as equipes a aprimorar o tratamento de pacientes feridos e reduzir os custos das seguradoras ao sinalizar planos de provedores não conformes em relação às diretrizes, enquanto a equipe de integradores de sistemas vitoriosos da Cognizant apresentou sua impressionante criação, o Nextgen Claim Assistant, que capacita os avaliadores de sinistros a gerar respostas contextuais com insights significativos para acelerar decisões e rápida liquidação de sinistros.

"O compromisso inabalável da Duck Creek em impulsionar avanços e simplificar a complexidade no setor global de seguros de propriedade, acidentes e geral se reflete na sua dedicação em promover a inovação e a colaboração", disse Luis Amadeo, Vice-Presidente Sênior de Estratégia e Inovação de Produtos da Duck Creek Technologies. “Por meio de eventos como o Hatch-a-Thon e nosso robusto ecossistema de parceiros, a Duck Creek pode incentivar novos avanços para nossos clientes.”

