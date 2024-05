Nos îles se félicitent de la poursuite de l'engagement en faveur de la gestion durable des déchets dans le Pacifique

22 Peut 2024, Apia Samoa - L'annonce qui a eu lieu cette semaine en faveur de la prochaine phase du projet SWAP (Committing to Sustainable Waste Actions in the Pacific / S’Engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique) constitue une excellente nouvelle pour la gestion des déchets dans le Pacifique. Elle débutera en janvier 2025.

Le projet SWAP, débuté en 2020, a entamé sa dernière année de mise en œuvre. Il a contribué à améliorer les conditions sanitaires, environnementales, sociales et économiques dans nos îles du Pacifique grâce à une gestion appropriée des déchets. Le SWAP s'est concentré sur les pays et territoires insulaires de Fidji, Samoa, Îles Salomon, Tonga, Vanuatu et Wallis-et-Futuna.

Parmi les activités menées dans le cadre de la SWAP, citons les projets pilotes en matière de gestion des déchets marins dans cinq îles du Pacifique, l'achèvement d’une étude relative aux options de traitement des huiles usagées existantes et adaptées aux contextes de nos îles du Pacifique, la commémoration des journées mondiales de nettoyage du littoral et le développement d'une installation de récupération des déchets métalliques pour soutenir l’écotaxe mise en place à Wallis-et-Futuna.

Financés par l'Agence française de développement (AFD), les délégués des îles du Pacifique se félicitent de l'annonce de la prochaine phase du projet SWAP qui a été faite lors de l'ouverture de la réunion du comité de pilotage.

“J'ai cru comprendre que vous aviez entamé des discussions sur une éventuelle prochaine phase lors de la dernière réunion du comité de pilotage. J'ai aujourd'hui le privilège de confirmer que l'AFD financera cette seconde phase de projet. Avec nos collègues du PROE, nous avons donc commencé à travailler sur la note conceptuelle”, a déclaré Mme Charlotte-Fleur CRISTOFARI, de l'AFD.

“Avant tout, nous voulons rappeler que votre contribution est très précieuse, Nous voulons savoir tout ce que vous avez expérimenté et tout ce que vous aimeriez voir dans la deuxième phase, afin que nous puissions l'examiner lors de la conception. C'est le bon moment pour tirer parti de ce qui a été réalisé au cours de la première phase du projet SWAP et nous attendons avec impatience l'impact du projet SWAP2 !”

Financée par l'AFD, le projet SWAP est mis en œuvre par le Programme régional océanien de l'environnement (PROE), qui coordonne la réunion du comité de pilotage sui s’est terminé le vendredi 17 mai.

Le comité de pilotage est une réunion de tous les responsables qui mettent en œuvre le projet SWAP à travers la région Pacifique afin d'examiner les progrès accomplis et de recueillir les informations sur la manière dont la deuxième phase du SWAP pourrait être élaborée.

“Nous sommes très heureux de travailler avec vous sur la conception de la deuxième phase, alors que nous passons en revue ce qui a été fait au cours des dernières années. Lorsque je réfléchis à notre histoire et à notre travail en matière de gestion des déchets dans les îles du Pacifique, je constate que nous avons parcouru un long chemin grâce au soutien de nos nombreux partenaires tels que l'AFD”, a déclaré M. Anthony Talouli, directeur de la division Gestion des déchets et de lutte contre la pollution au PROE.

“Il est important que nous considérions tous nos travaux sous l'angle de la triple crise planétaire que constituent la pollution, l'appauvrissement de la biodiversité et le changement climatique. Nous continuons à aller de l'avant tout en œuvrant à la résolution de ces problèmes, de manière lente, régulière mais continue, afin de faire une différence positive dans notre région du Pacifique. Nous remercions l'AFD pour son soutien dans la poursuite de nos travaux et nous remercions les îles du Pacifique pour leurs actions sur le terrain dans le cadre du projet SWAP.”

Le gouvernement de Samoa a félicité le projet SWAP pour les remarquables succès de ses initiatives dans les îles du Pacifique et a exprimé sa gratitude au gouvernement français pour son soutien en faveur d’une seconde phase de projet. Les projets pilotes menés dans le cadre du projet SWAP au cours des quatre dernières années ont contribué à la gestion des déchets marins et des huiles usagées à Samoa. Ils ont permis de renforcer les capacités du personnel et d'instaurer une collaboration très étroite avec les communautés.

“Le SWAP a joué un rôle crucial dans l'amélioration de la gestion des déchets et dans la résolution de nombreux problèmes en la matière, exacerbés par le changement climatique, les phénomènes météorologiques violents, la croissance démographique et l'évolution des modes de vie dans nos pays et nos îles respectifs”, a déclaré Mme Lealaisalanoa Frances Brown-Reupena, directrice générale du ministère des ressources naturelles et de l'environnement du gouvernement de Samoa.

“Nous pensons que les précieux enseignements tirés, l'expérience acquise et les données collectées dans le cadre du projet SWAP contribueront à ouvrir la voie à des financements supplémentaires et à une assistance technique renforcée pour développer les activités en matière de gestion des déchets et s'attaquer à d'autres flux critiques dans nos pays.”

Le comité de pilotage du projet SWAP (Committing to Sustainable Waste Actions in the Pacific), doté d'un budget de 3 millions d'euros, s'est tenu les 16 et 17 mai 2024 à Apia (Samoa).

Le projet « S’engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique » (Committing to Sustainable Waste Actions in the Pacific – SWAP) est financé par l’Agence française de développement (AFD) et mis en œuvre par le Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE).

Ce document a été réalisé avec l'aide financière de l'AFD. Les opinions exprimées dans ce document ne peuvent en aucun cas être considérées comme reflétant l'opinion officielle de l'AFD.

