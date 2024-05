Global Rice Market 2024 - Size, Share, Value, Price Insights, Industry Expansion, Report, Forecast [2032]

Global Rice Market 2024

The rice market is growing steadily due to population growth, changing diets, globalization, trade agreements, & rising demand for rice-based convenience foods.

BROOKLYN, NEW YORK, UNITED STATES, May 23, 2024 /EINPresswire.com/ -- ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐‘๐ข๐œ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’:

According to the latest report by IMARC Group, titled โ€œ๐‘๐ข๐œ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐›๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž (๐‘๐ž๐ ๐ฎ๐ฅ๐š๐ซ, ๐€๐ซ๐จ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐œ), ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž (๐‘๐ž๐ ๐‘๐ข๐œ๐ž, ๐€๐ซ๐›๐จ๐ซ๐ข๐จ ๐‘๐ข๐œ๐ž, ๐๐ฅ๐š๐œ๐ค ๐‘๐ข๐œ๐ž, ๐†๐ซ๐š๐ข๐ง ๐ ๐ซ๐š๐ ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ž ๐‘๐ข๐œ๐ž, ๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ง ๐‘๐ข๐œ๐ž, ๐‘๐จ๐ฌ๐ž๐ฆ๐š๐ญ๐ญ๐š ๐‘๐ข๐œ๐ž, ๐†๐ซ๐š๐ข๐ง ๐๐š๐ซ๐›๐จ๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐‘๐ข๐œ๐ž, ๐’๐ฎ๐ฌ๐ก๐ข ๐‘๐ข๐œ๐ž, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐†๐ซ๐š๐ข๐ง ๐’๐ข๐ณ๐ž (๐‹๐จ๐ง๐ ๐†๐ซ๐š๐ข๐ง, ๐Œ๐ž๐๐ข๐ฎ๐ฆ ๐†๐ซ๐š๐ข๐ง, ๐’๐ก๐จ๐ซ๐ญ ๐†๐ซ๐š๐ข๐ง), ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ (๐Ž๐Ÿ๐Ÿ๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ž๐ฌ, ๐Ž๐ง๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ž๐ฌ), ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐ ๐จ๐จ๐, ๐ ๐ž๐ž๐, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿโ€, offers a comprehensive analysis of the global rice market trends. The report also includes competitor and regional analysis, along with a breakdown of segments within the industry.

๐‡๐จ๐ฐ ๐๐ข๐ ๐ข๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐‘๐ข๐œ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:

The global rice market size reached US$ 302.8 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 371.8 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 2.31% during 2024-2032.

๐‘๐ข๐œ๐ž ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ:

Rice is a staple food grain consumed extensively worldwide, primarily known for its versatility and nutritional value. It originates from the seed of the Oryza sativa (Asian rice) or Oryza glaberrima (African rice) and is cultivated in warm climates globally, with Asia being the largest producer. The manufacturing process involves several stages: sowing, growing, harvesting, milling, and often enriching before it reaches consumers. The importance of rice extends beyond its dietary role; it is a fundamental part of many culturesโ€™ cuisines, traditions, and economies, particularly in Asia. Its benefits include its ability to provide quick energy, its low-fat content, and its utility as a gluten-free grain, making it a crucial diet component for people with celiac disease.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐‘๐ข๐œ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ:

The global market is primarily driven by rapid urbanization and changing dietary preferences are also influencing the market, with a growing inclination towards healthier and versatile whole-grain variants like brown rice. Additionally, rising awareness of sustainable farming practices and the shift towards organic rice varieties are resonating with the environmentally conscious consumer, thereby creating positive market growth.

Moreover, continual innovations in packaging, storage, and transportation are ensuring longer shelf life and quality retention, and expanding the global reach of rice products is fueling market demand. Furthermore, the increasing demand for sustainably produced and organically farmed rice, driven by consumer awareness of environmental issues and health benefits is bolstering market growth.

By the IMARC Group, Some of the 12 Best Rice Companies Operating in the Industry are Given Below:

โ€ข Anheuser-Busch Companies LLC (AB InBev)

โ€ข Bunge Limited

โ€ข California Family Foods

โ€ข Cargill Incorporated

โ€ข Farmers' Rice Cooperative

โ€ข ITC Limited

โ€ข KRBL Limited

โ€ข Louis Dreyfus Company B.V.

โ€ข LT Foods Ltd.

โ€ข Riceland Foods Inc.

โ€ข Riviana Foods Inc. (Ebro Foods S.A.)

โ€ข Tamaki Rice Corporation

๐Š๐ž๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

Breakup by Product Type:

โ€ข Regular

โ€ข Aromatic

Based on the product type, the market is bifurcated into regular and aromatic.

Breakup by Type:

โ€ข Red Rice

โ€ข Arborio Rice

โ€ข Black Rice

โ€ข Grain Fragrance Rice

โ€ข Brown Rice

โ€ข Rosematta Rice

โ€ข Grain Parboiled Rice

โ€ข Sushi Rice

โ€ข Others

On the basis of the type, the market has been segregated into red, arborio, black, grain fragrance, brown, rosematta, grain parboiled, sushi, and other rice.

Breakup by Grain Size:

โ€ข Long Grain

โ€ข Medium Grain

โ€ข Short Grain

Based on the grain size, the market is categorized into long, medium, and short grains.

Breakup by Distribution Channel:

โ€ข Offline Stores

โ€ข Online Stores

On the basis of the distribution channel, the market has been divided into offline and online stores.

Breakup by Application:

โ€ข Food

โ€ข Feed

โ€ข Others

Based on the application, the market is classified into food, feed, and others.

Breakup by Region:

โ€ข North America (United States, Canada)

โ€ข Asia Pacific (China, Japan, India, Australia, Indonesia, Korea, Others)

โ€ข Europe (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Others)

โ€ข Latin America (Brazil, Mexico, Others)

โ€ข Middle East and Africa (United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Other)

On a regional basis, the market has been segmented into North America (the United States and Canada), Asia-Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others), Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others), Latin America (Brazil, Mexico, and others), and Middle East and Africa.

๐Š๐ž๐ฒ ๐ก๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:

โ€ข Market Performance (2018-2023)

โ€ข Market Outlook (2024-2032)

โ€ข COVID-19 Impact on the Market

โ€ข Porterโ€™s Five Forces Analysis

โ€ข Historical, Current, and Future Market Trends

โ€ข Market Drivers and Success Factors

โ€ข SWOT Analysis

โ€ข Structure of the Market

โ€ข Value Chain Analysis

โ€ข Comprehensive Mapping of the Competitive Landscape

๐๐จ๐ญ๐ž: ๐ˆ๐Ÿ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐ง๐ž๐ž๐ ๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ง๐จ๐ญ ๐œ๐ฎ๐ซ๐ซ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฌ๐œ๐จ๐ฉ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ, ๐ฐ๐ž ๐œ๐š๐ง ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž ๐ข๐ญ ๐ญ๐จ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐š๐ฌ ๐š ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง.

