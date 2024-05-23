MetaHomes 聯同世界知名光繪藝術家王思博頌揚藝術與創新

阿聯酋杜拜, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024 年 5 月 18 日，MetaHomes 榮幸在杜拜參加由世界著名光繪藝術家王思博 (Roy Wang) 主辦的「中國龍」大型光繪創作活動。 是次合作為杜拜充滿活力的藝術氛圍增添一絲中國文化氣息，進一步強調了 MetaHomes 對文化融合和創新的承諾。



MetaHomes 高層悉數到場，共同見證光繪創作的精彩之處，並積極參與光繪環節，與王思博進行深入交流。 此活動突顯了 MetaHomes 致力於為用戶打造獨特文化和高品質生活服務體驗的承諾。 這次與藝術界風雲人物王思博的合作，不僅為 MetaHomes 引進嶄新文化元素，同時亦豐富了杜拜五光十色的藝術氛圍。

MetaHomes 聚焦於其創新平台功能，包括由人工智能 (AI) 和 虛擬實境 驅動的系統。 公司品牌形象大使 Kylin 是一個經精心設計、充滿文化的 AI 吉祥物。 Kylin 身為 MetaHomes 的品牌大使，從豐富多彩的中國傳統文化底蘊中汲取靈感，展現出公司的形象。 吉祥物 Kylin 提供方便客戶使用的指引，使客戶能夠作出明智且具有成本效益的房地產決策。 MetaHomes 憑藉此方法，不僅致力於提供尖端的技術解決方案，還悉心營造熱情且平易近人的使用者體驗。 值得注意的是，Kylin 與王思博的「中國龍」光繪作品相輔相成，為杜拜的文化交流注入了全新活力，象徵著 MetaHomes 在房地產解決方案方面的創新方法。

MetaHomes 行政總裁 Jerry Wu 就本次活動表示：「對 MetaHomes 而言，與王思博合作是一次絕佳的機會。 他的藝術視野和我們的創新技術，共同創造了藝術與房地產的獨特融合。 這次夥伴關係體現了我們對提升文化的豐富度和技術進步的持續承諾。」

王思博也分享了他對此次合作的看法：「與 MetaHomes 一起參加本次活動，是一次非凡的經歷。 杜拜的獨特多元文化特色是推進藝術創新的理想環境，我期待我們共同付出的努力能夠改善這地區的 房地產 發展。」

王思博是光繪領域的知名人士，憑著對全球藝術界的貢獻而享負盛名。 2015年，他將光繪新媒體藝術引進中國， 其藝術成就為他獲阿聯酋政府頒發享有盛譽的十年黃金簽證，這是文化和藝術領域重要貢獻者的專屬榮譽。 他是阿聯酋杜拜文化部首位推薦的華人藝術家，並擔任聯合國教育、科學及文化組織希臘集團藝術學院 IAA 駐華主席。 此外，他也是光繪同好會 (World Light Painting Alliance) 在中國的代表，亦是該組織的首位中國成員。

Funui Donard

donardfunui@metahomes.net