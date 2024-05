ONWARD® Medical veranstaltet Webcast zu Einzelheiten der Up-LIFT-Studie und der aktuellen Veröffentlichung in Nature Medicine

Ergebnisse der Up-LIFT-Zulassungsstudie in Nature Medicine veröffentlicht



Besprechung der Ergebnisse der Zulassungsstudie in einem Webcast in dieser Woche mit Führungskräften des Unternehmens, Studienleitern und Teilnehmern

EINDHOVEN, Niederlande, May 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wie ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), das Medizintechnikunternehmen, das innovative Therapien zur Stimulation des Rückenmarks entwickelt, um Bewegung, Funktion und Unabhängigkeit von Menschen mit Rückenmarksverletzungen (Spinal Cord Injury, SCI) wiederherzustellen, heute bekanntgab, wird CEO Dave Marver am Donnerstag, den 23. Mai um 14:30 Uhr MEZ/08:30 Uhr ET im Anschluss an ein kurzes Geschäftsupdate zum 1. Quartal eine Besprechung der Ergebnisse der Up-LIFT-Zulassungsstudie mit einer Gruppe von Unternehmensleitern, Studienleitern und Studienteilnehmern abhalten. In der Up-LIFT-Studie konnte die Sicherheit und Wirksamkeit der externen ARC-EX-Therapie zur Verbesserung der Hand- und Armfunktion nach einer Rückenmarksverletzung belegt werden.

Zu den Podiumsteilnehmern gehören die leitenden Prüfärzte der Up-LIFT-Studie, Dr. Jim Guest, Dr. Chet Moritz und Dr. Candace Tefertiller, die Studienteilnehmer Sherown Campbell und Jessie Owen sowie Erika Ross Ellison, VP Clinical, Regulatory and Quality von ONWARD Medical.

Um an dem Webcast über Zoom teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte über diesen Link.

Teilnehmende können sich auch per Telefon einwählen:

+32 2 290 9360 (Belgien)

+33 1 7037 2246 (Frankreich)

+49 69 3807 9884 (Deutschland)

+31 20 794 0854 (Niederlande)

+41 22 591 0156 (Schweiz)

+44 203 481 5240 (Vereinigtes Königreich)

+1 346 248 7799 (USA)

Es sind zusätzliche Telefonnummern verfügbar

Meeting-ID: 879 5741 2479

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Live-Veranstaltung auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Wenn Sie mehr über das Engagement von ONWARD Medical erfahren möchten, gemeinsam mit der SCI-Gemeinschaft innovative Lösungen zur Wiederherstellung von Bewegung, Funktion und Unabhängigkeit nach einer Rückenmarksverletzung zu entwickeln, besuchen Sie bitte ONWD.com.

* Alle Medizinprodukte und Therapien von ONWARD® Medical, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ARC-IM®, ARC-EX®, ARC-BCI™ und ARC Therapy™, allein oder in Kombination mit einer Gehirn-Computer-Schnittstelle (Brain-Computer-Interface, BCI), befinden sich in der Erprobung und sind nicht für die kommerzielle Nutzung verfügbar.

Über ONWARD Medical

ONWARD® Medical ist ein Medizintechnologieunternehmen, das Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Funktion und Unabhängigkeit für Menschen mit Rückenmarksverletzungen (Spinal Cord Injury, SCI) und Bewegungsstörungen entwickelt. Auf der Grundlage von mehr als einem Jahrzehnt wissenschaftlicher Entdeckungen, präklinischer und klinischer Forschung in führenden Krankenhäusern, Rehabilitationskliniken und neurowissenschaftlichen Labors hat das Unternehmen die ARC Therapy™ entwickelt, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) mit zehn „Breakthrough Device Designations“ ausgezeichnet worden ist.

Bei der ONWARD ARC-Therapie handelt es sich um eine gezielte, programmierte Stimulation des Rückenmarks, die über die externen ARC-EX®- oder implantierbaren ARC-IM®-Plattformen des Unternehmens verabreicht werden kann. Die ARC-Therapie kann auch mit der ARC-BCI™-Plattform des Unternehmens durchgeführt werden, bei der das ARC-IM-System mit der Brain-Computer-Interface-Technologie (BCI) kombiniert wird, um die Bewegung nach einer Rückenmarksverletzung mit gedankengesteuerter Kontrolle wiederherzustellen.

Der Einsatz der nicht-invasiven ARC-EX-Therapie verbesserte die Funktion der oberen Gliedmaßen nach einer Rückenmarksverletzung in der globalen, zulassungsrelevanten Up-LIFT-Studie signifikant; die Ergebnisse wurden im Mai 2024 in Nature Medicine veröffentlicht. Das Unternehmen hat bei der FDA einen Zulassungsantrag für das ARC-EX-System in den USA eingereicht und bereitet sich auf die Einreichung in Europa vor. Parallel dazu führt das Unternehmen klinische Studien mit seiner ARC-IM-Therapie durch, die positive klinische Zwischenergebnisse für eine verbesserte Blutdruckregulierung nach Rückenmarksverletzungen gezeigt hat. Weitere laufende klinische Studien legen den Schwerpunkt auf die Verwendung der ARC-IM-Therapie zur Verbesserung der Mobilität nach einer Rückenmarksverletzung und Gangstörungen bei der Parkinson-Krankheit sowie die Verwendung der ARC-BCI-Plattform zur Wiederherstellung der gedankengesteuerten Bewegung der oberen und unteren Gliedmaßen nach einer Rückenmarksverletzung.

ONWARD Medical hat seinen Hauptsitz in Eindhoven, Niederlande, und verfügt über ein Wissenschafts- und Entwicklungszentrum in Lausanne, Schweiz, sowie eine US-Niederlassung in Boston, Massachusetts. Das Unternehmen ist an der Euronext Brüssel und Amsterdam notiert (Ticker: ONWD).

Weitere Informationen erhalten Sie auf ONWD.com sowie auf LinkedIn und YouTube.

Für Medienanfragen:

Aditi Roy, VP Communications

media@onwd.com

Für Anlegeranfragen:

Amori Fraser, Finance Director

investors@onwd.com

Haftungsausschluss

Bestimmte Aussagen, Überzeugungen und Meinungen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsorientiert und spiegeln die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens bzw. der Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der hier beschriebenen Pläne und Ereignisse beeinträchtigen. Eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Veränderungen der Nachfrage, des Wettbewerbs und der Technologie, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Leistungen oder Ergebnisse erheblich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder Aktivitäten auch in Zukunft anhalten werden. Infolgedessen lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Korrekturen der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu veröffentlichen, die sich aus veränderten Erwartungen oder veränderten Ereignissen, Bedingungen, Annahmen oder Umständen ergeben, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren. Weder das Unternehmen, noch seine Berater oder Vertreter, noch eines seiner Tochterunternehmen, noch die leitenden Angestellten oder sonstigen Angestellten dieser Personen garantieren, dass die Annahmen, die solchen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, fehlerfrei sind, noch übernehmen sie irgendeine Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der prognostizierten Entwicklungen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Alle hier erwähnten Medizinprodukte und Therapien von ONWARD Medical, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ARC-IM®, ARC-EX®, ARC-BCI™ und ARC Therapy™, befinden sich in der Erprobung und sind nicht für die kommerzielle Nutzung verfügbar.