Duck Creek Technologies 重磅介绍 Formation '24 大会知名赞助商

Formation '24——全球保险和技术创新者的顶级盛会，将有数十家行业赞助商参与。

波士顿, May 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外险 (P&C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商，欣然宣布将在其备受期待的客户大会 Formation '24 上与保险技术决策者齐聚一堂的知名赞助商。活动定于 2024 年 5 月 21 日至 5 月 23 日在德克萨斯州达拉斯的奥姆尼达拉斯酒店举行。



Duck Creek 欢迎来自世界各地的保险科技领导者和行业专业人士，围绕推动保险业发展的最新趋势和创新，营造一个充满活力的环境，提供丰富的教育和交流机会。

Duck Creek Technologies 首席营收官 Rohit Bedi 表示：“今年，我们的合作伙伴生态系统有 60 多名成员承诺提供赞助，创下历史纪录，包括白金赞助商 Aggne Global、Coforge、Cognizant 和 LTIMindtree，以及黄金赞助商 Accenture、Capgemini、Next Level Solutions、Opterrix、PwC、Quadient 和 Yovant。这凸显了 Duck Creek 为造福全球客户而建立的合作伙伴生态系统的强大作用。我们与行业领导者保有稳固的合作关系，提供互补和独特的解决方案，以改善和简化共同客户的体验。”

欲了解 Formation '24 赞助商的完整名单，请点击此处 。会议议程和发言人阵容现已在大会网站上公布。欲了解 Formation '24 的更多信息，或想要立即注册参加这项今年必去活动，请访问 https://www.duckcreek.com/formation/ 。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外险 (P&C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商。我们是构建现代保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大优势，构建灵活、智能和持续改进的保险系统。真实性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我们认为保险应该在个人和企业最需要时、在最需要的地方以他们最想要的方式提供。我们的市场领先解决方案可独立获取，也可作为一套 完整解决方案 获取，所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。可在以下社媒渠道关注 Duck Creek，获取最新信息 - LinkedIn 和 X 。

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Dennis Dougherty

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