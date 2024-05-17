PVcomBank 借助 AWS 上的 Temenos Digital 为越南上百万客户实现手机银行体验的转型升级

Amazon Web Services (AWS) 上的 Temenos Digital 使 PVcomBank 能够快速设计、构建和推出其备受好评的移动应用程序

爱尔兰都柏林, May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos 社区论坛 -- Temenos (SIX: TEMN) 今日宣布，越南最大的银行之一 Vietnam Public Commercial Joint Stock Bank ( PVcomBank ) 已在 Amazon Web Services (AWS) 上推出了 Temenos Digital 版的 PVConnect 。凭藉 Temenos 的云端原生数字银行平台，PVcomBank 能够快速设计、构建和推出其备受好评的移动应用程序，从而为百万客户实现手机银行体验的转型升级。

Temenos Digital 支持的 PVConnect 可提供最先进且方便使用的手机银行服务，从成千上万条评论来看，该服务在 App Store 上斩获了惊人的 4.9 星佳绩，而在 Google Play 上也收获了 4.6 星好评。重要的是，Temenos 平台的敏捷性使 PVcomBank 能够使用简易代码/无代码工具不断实现创新，并在应用程序中推出新功能。

客户不出几分钟即可通过电子身份证开立账户，使用他们的电话号码作为账号，选择适合需求的储蓄产品，通过二维码支付功能和电话号码来支付账单和转账。此外，客户还可快速访问小程序，直接从手机的主屏幕迅速查看账户信息并进行交易。他们还可以通过每笔交易赚取积分，用于兑换电子代金券、金融礼品，或进行慈善捐款。

十多年来，PVcomBank 一直通过 Temenos Core 提供零售和企业银行服务。通过迁移至 Temenos Digital，PVcomBank 能够将其前台和后台功能无缝整合到连接本地数据中心和云端的统一平台上。这种迁移整合使 PVcomBank 提高了运营效率，通过提高自动化程度来简化流程，并提供更快、更流畅的客户体验。

PVcomBank 董事副总经理 Nguyen Viet Ha 先生表示：“手机银行业务是我们零售业务的主要渠道，凭藉 AWS 的 Temenos Digital，我们能够提供出色的客户体验，获得必要的可扩展性和灵活性，并始终敏捷及时地响应市场趋势。自 PVConnect 推出以来，我们已将超过百万的客户迁移到了新应用程序，并收到了成千上万条赞誉，为此我们由衷地感到高兴。

据该银行称，PVConnect 是基于 Temenos 平台和云端原生架构开发的，不仅能够提供平均响应时间不到 100 毫秒的卓越用户体验，还将运营效率提高了 40%。此外，通过每两周发布一次新功能，PVcomBank 可紧跟目标市场需求并有效保持竞争力。

基于出色的全渠道体验和简化的流程，PVcomBank 自正式推出 PVConnect 以来，客户开户和存款比例均大幅提升。

Temenos 亚太区董事总经理 Ramki Ramakrishnan 表示：“祝贺 PVcomBank 成功推出 Temenos Digital 版的全新手机银行应用程序。凭藉我们云端原生平台的先进数字功能，PVcomBank 正致力于为竞争激烈的越南市场提供一流的客户体验，并为此树立标杆。通过与 AWS 合作，我们很自豪能够支持该行加速创新，并以可持续发展的方式拓展其数字服务。

Amazon Web Services 越南本地市场经理 Eric Yeo 表示：“东南亚各规模的银行均在云端领域持续创新，以提高安全性、优化运营及吸引新客户，并通过升级的数字服务尽量减少客户的宕机时间。令我们感到自豪的是，PVcomBank 通过在 Amazon Web Services 上推出 Temenos Digital 版本的全新应用程序，拓展了其手机银行业务，体现了通过云技术快速扩大创新的实例。”

关于 Temenos

Temenos (SIX: TEMN) 是全球领先的组合式银行业务平台，为 150 个国家/地区的客户提供服务，帮助他们搭建新的银行服务及打造最先进的客户体验。使用 Temenos 软件的顶尖银行的“成本收益比”几乎是行业平均水平的 1/2，而股本回报率则是行业平均水平的 2 倍。这些银行在实现增长和创新方面的 IT 投入同样是行业平均水平的 2 倍。

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