Les Corporate Goodness Awards 2024 de Benevity récompensent les pionniers de l’impact social

Les prix récompensent des marques engagées dans leurs approches uniques en matière d'impact social, de philanthropie d'entreprise et dans l'engagement des collaborateurs.

PALM SPRINGS, Californie, 16 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc. , le principal fournisseur mondial de logiciels à dimension social, a annoncé ce jour les lauréats de ses Corporate Goodness Awards 2024, également connus sous le nom de « The Goodies », honorant des marques avant-gardistes pour leurs approches innovantes et inspirantes en matière d’impact social, d’engagement des collaborateurs et de philanthropie d’entreprise. Les Goodie Awards 2024 ont été remis aux lauréats le 25 avril à Palm Springs, Californie, lors du Benevity Live! , la conférence phare de l’entreprise, qui réunit plus de 700 professionnels dévoués afin de partager des réflexions et des stratégies sur l’avenir de l’impact social en entreprise.



Cette année, un nombre record de 197 nominations ont été déposées par 99 marques dont les plus emblématiques et les plus engagées au monde. Les lauréats ont été récompensés dans diverses catégories en fonction de leur manière innovante, inclusive et créative de transformer le monde grâce à leurs programmes de dons, de bénévolat et d’investissement au sein de la collectivité.

« Les lauréats et finalistes des Goodie Awards accomplissent des prouesses pour remettre en question le statu quo, déclencher des actions positives qui ont du sens, et résoudre de manière créative les problèmes critiques auxquels la société est confrontée », a déclaré Kelly Schmitt, présidente-directrice générale de Benevity. « Toutes ces entreprises et ces personnes novatrices impliquées dans la création de programmes qui ont un impact profond reflètent véritablement les valeurs fondamentales qui nous inspirent. »

Les entreprises sélectionnées comme finalistes aux Goodies ont contribué à plus de 153 millions USD en dons et 7,9 millions USD en subventions. Elles comptabilisent également plus de 1,7 million d’heures de bénévolat via la plateforme Benevity en 2023.

Finalistes et lauréats des Goodies 2024 de Benevity

Le prix Bestie : Récompensant l’approche la plus efficace et l’impact global

Le prix Bestie est sélectionné parmi tous les finalistes et récompense l’entreprise présentant la meilleure approche en matière de vision d’entreprise, stimulant l’impact pour leurs organisations à but non lucratif, leurs collectivités et leurs collaborateurs.

USAA (LAURÉAT pour les entreprises)

Vancouver Airport Authority (LAURÉAT pour les sociétés de taille moyenne)

Le prix BeCause : Récompensant le dévouement aux causes sociales

Le prix BeCause récompense les entreprises ayant un impact significatif sur les questions sociétales ou communautaires en supprimant les obstacles pour les organisations à but non lucratif pour leur permettre de fonctionner avec plus d’autonomie, de flexibilité et de rapidité.

eBay (LAURÉAT)

HPE

Hootsuite

IBM

Fondation Robert Bosa



Le prix Buzz : Récompensant le fait de service de catalyseur pour servir un objectif via la communication et la narration (storytelling)

Le prix Buzz récompense les entreprises qui donnent vie à leurs programmes d’objectifs d’entreprise, en adoptant un véritable récit (« storytelling ») plutôt qu’un « numbertelling » (énumération de chiffres clés) et en partageant des histoires d’impact provenant de collaborateurs, de clients et/ou d’organisations à but non lucratif.

Fondation Elevance Health (LAURÉAT)

Activision Blizzard

Ciena

Okta

Relativity



Le prix Community Hero (Héros de la collectivité) : Récompensant la meilleure approche en matière d’investissement communautaire

Le prix Community Hero récompense les entreprises qui adoptent une approche à la fois stratégique et créative en matière d’investissement communautaire afin de créer un impact plus significatif avec leurs partenaires à but non lucratif.

DaVita (LAURÉAT)

CSAA Insurance Group

Principal Financial Group

Sequoia Healthcare District

Vancouver Airport Authority



Le prix Moonshot : Récompensant l’audace et la créativité

Le prix Moonshot récompense les entreprises qui ont mis au point un programme créatif, audacieux et percutant en matière d’objectifs d’entreprise et qui impliquent leurs collectivités, leurs collaborateurs ou leurs clients de manière intéressante afin d’optimiser leur impact social et commercial.

Coast Capital Savings (LAURÉAT)

First Tech Federal Credit Union

FTI Consulting

Gibson Energy

USAA



Le prix NewB : Récompensant l’approche la plus révolutionnaire

Le prix NewB récompense les nouveaux clients de Benevity qui ont créé un impact significatif grâce au lancement d’un programme d’objectif d’entreprise de premier ordre et qui ont mis en œuvre les meilleures pratiques pour impliquer les acteurs.

Alberta Investment Management Corp. (LAURÉAT)

ENMAX

Fondation KLA

Tractor Supply

Veritiv



Le prix People Power : Récompensant la promotion d’un objectif à travers les passions des individus

Le prix People Power récompense les entreprises qui développent une culture axée sur les individus et qui créent un impact significatif en mettant le pouvoir de la bienveillance entre les mains des collaborateurs pour résoudre des problèmes critiques.

Ciena (LAURÉAT)

Appfire

F5

Fondation Gilead

Symetra Life Insurance Company



Le prix Buffy : Récompensant le leadership, l’innovation et l’impact sur le plan individuel

Le prix Buffy récompense les personnalités remarquables qui illustrent la passion, l’innovation, l’imagination et le leadership dans le domaine des missions d'entreprise.

Kelly Petrich, directrice de l’impact communautaire, Cisco

Estelle Roth, responsable des dons et du bénévolat à l’échelle mondiale, Novartis

Le prix Change Champion : Récompensant un cadre qui se fait le champion d’une culture axée sur l’objectif

Cette nouvelle catégorie rend hommage à un cadre représentant un exemple de ce que cela signifie « diriger dans un but précis ». Ces champions de l’action sociale favorisent la diversité, l’équité et l’inclusion, et inspirent les autres par leur engagement envers l’objectif, les individus et le profit.

Kristina Karnovsky, FactSet



Prix Employee Catalyst : Récompensant un collaborateur dont la passion insuffle du dynamisme

Le prix Employee Catalyst récompense les collaborateurs passionnés qui dépassent le cadre de leur travail quotidien pour donner aux collaborateurs et aux membres de la collectivité l'occasion de faire de bonnes actions, de sorte à alimenter une culture de la raison d’être.

Tom Mahatdejkul, ARM



Pour en savoir plus sur les lauréats des Goodie Awards de cette année et leurs programmes passionnants, cliquez ici .

À propos de Benevity

Benevity , une société certifiée B Corporation, est le leader mondial des logiciels d’impact social et propose la seule suite intégrée de solutions de financement communautaire et d’engagement des collaborateurs, des clients et des organisations à but non lucratif. Benevity se distingue parmi les entreprises du classement Fortune Impact 20 et développe des solutions en mode cloud permettant à de nombreuses marques de renom d’attirer, de retenir et d’engager le personnel diversifié d’aujourd’hui et d’intégrer l’action sociale au cœur de l’expérience client pour créer un impact positif sur leurs collectivités. Disponible en 22 langues, le logiciel de Benevity a enregistré plus de 15 milliards USD de dons et 79 millions d’heures de bénévolat en soutien à 470 000 organisations à but non lucratif dans le monde. Les solutions de l’entreprise ont également permis la réalisation de 1,3 million de micro-actions et généré 845 000 millions de subventions à hauteur de 16 milliards USD. Pour en savoir plus, consultez le site benevity.com .

