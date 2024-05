Ipsos accélère la digitalisation de collecte de données en Inde avec l'acquisition de Crownit

Paris, 16 mai 2024 - Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, annonce l'acquisition de Crownit. Cette société fournit une plateforme mobile et en ligne de panels et de collecte de données donnant accès à la plus grande communauté de consommateurs en Inde, à travers 40 villes.

La stratégie mobile first de Crownit permet à Ipsos de digitaliser une grande partie de ses capacités de recherche hors ligne, en tirant parti de la pénétration croissante du mobile en Inde pour atteindre un éventail plus large de groupes socio-économiques. Cette approche améliore la représentativité des échantillons numériques, et favorise une collecte de données plus rapide et de meilleure qualité, avec une efficacité accrue.

Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, a déclaré : « Cette acquisition marque une étape importante dans l'expansion des capacités de collecte de données d’Ipsos en Inde, en passant des méthodes traditionnelles hors ligne à une approche en ligne plus agile et efficace, tout en améliorant la qualité et la sécurité des données. Cette opération soutient notre croissance dans le pays, en nous permettant d'atteindre un public plus large et de recueillir des informations encore plus pertinentes pour nos clients. »

Sameer Grover, Directeur Général de Crownit, a ajouté : « Rejoindre Ipsos est une étape importante dans la vie de notre entreprise. Nous sommes ravis de capitaliser sur notre plateforme mobile et notre expertise pour améliorer les capacités de collecte de données d'Ipsos, et soutenir leur vision de l'avenir des études de marché en Inde. Nous sommes enthousiastes à l'idée de servir nos clients en combinant nos forces respectives ».

La solution intégrée de bout en bout de Crownit rationalise les processus de collecte de données, tandis que ses fonctionnalités avancées fourniront à Ipsos un avantage concurrentiel sur le marché local des études de marché.

Cette acquisition complète le panel en ligne existant d'Ipsos, iSay, en renforçant sa portée et sa représentativité en Inde. Elle permettra aux clients d'accéder à un vivier de répondants plus diversifié et représentatif, et de bénéficier ainsi d’une connaissance du marché plus pointue et plus exploitable.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120, Mid-60, STOXX Europe 600 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

