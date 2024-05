iAuto集团与华人运通签署全面战略合作协议

Share This Article

香港, 香港, 中国, May 16, 2024 / EINPresswire.com / -- 经过三个月的密集磋商,iAuto Group Inc. (“iAuto”)与华人运通共同宣布,双方在2024年5月10日正式签署全面战略合作协议,合作范围包括:为履约销售订单而即将恢复的生产合作,股权重组和并购相关的合作,技术和研发、工程的合作,品牌和海内外市场营销的整合、供应链和生产制造的整合等等一系列覆盖整车业务板块的合作。iAuto将全力支持华人运通高合汽车尽快完成各项重组、尽快复工复产、恢复经营,同时两家公司的整合也将为中国汽车产业打造并推进一个具有代表性的覆盖全业务链的全面重组方案,为各地市“支持企业及时自救、避免产能重复投资、优化各地营商环境”等政策的落实提供实证业绩。在iAuto Group的资金、技术和订单等一系列资源的支持下、华人运通已经开始团队复建和恢复生产的准备工作。在此之前iAuto已获其背后机构投资者的充分支持,计划投入超过十亿元美元的首轮专项资金、全面支援华人运通高合汽车的重组。双方会尽全力在2024年半年报发布之前完成所需的合规交易流程。通过此次战略合作,iAuto携海外资本、最新技术和市场销售资源参与华人运通的经营,计划在全世界利用清洁可再生的替代石化能源的燃料、致力于解决汽车污染的问题,完成汽车从“代步工具”进化为“分布式发电设备”的商业化量产的里程碑。iAuto相信:在未来,新能源汽车将以“发电”为终极目标;而出行、仅仅将只是一个“附属功能”,依靠不断发展的智能电网技术、在“零碳出行”的同时解决全人类的能源供应问题。iAuto 以创新的电驱动技术为基础,在中国找到了最合适的战略合作伙伴;华人运通团队对iAuto的理念充分了解并高度认可,其发展目标也跟iAuto的技术路径有高度的协同作用。iAuto团队与华人运通的汽车科技与生产管理团队是完美的组合; 双方的合作将会是里程碑式的典范,相信在iAuto的资金和先进技术的支持下,华人运通高合汽车能充分发挥其前卫产品设计和领先技术的优势及潜力、为人类贡献新的出行和发电模式,支持华人运通实现一直以来的“改变人类未来出行”的愿景战略。iAuto Group Inc. 简介:iAuto是一家依据美國特拉華州法律註冊成立的领先的汽车平台,专注于提升有发展潜力的汽车公司的价值。该公司由一群具有资深及广泛汽车行业经验的金融、投资和咨询专业人士共同创立, 其核心业务为清洁能源整车及关键零部件的研发、生产、集成销售及运营。iAuto在清洁可再生能源汽车动力总成和电机系统领域拥有雄厚的技术储备并注册了国际专利,其中包括:i)用于替代汽油和其他传统动力燃料的微型涡轮发电机中的低温可控聚变变量模组; ii) 超级驱动系统(比传统驱动系统性能提高5倍以上);及iii) 用于汽车出行业务的金融科技专有技術。华人运通公司简介:华人运通成立于2017年9月,以智能汽车、智捷交通、智慧城市“三智”为战略布局,是一家专注于未来智能交通产业的创新型高科技公司,旗下品牌为中国高端智能电动车品牌“高合汽车”,主要产品包括双旗舰车型高合 HiPhi X、高合 HiPhi Z以及主力舰车型高合 HiPhi Y。2020年9月高合HiPhi X在北京车展期间全球上市,并于2021年5月量产交付用户;2022年8月高合量产版HiPhi Z车型在2022成都车展期间正式上市,2022年12月量产下线并交付用户;2023年4月高合第三款全新车型HiPhi Y在上海国际车展亮相,同年7月15日正式量产交付;同年10月14日高合HiPhi Z城市版全球上市;11月15日,高合汽车首款联名产品HiPhi A正式发布。华人运通成立六年多来累计投入超150亿元,已形成1个高端品牌、2个生产基地、3大车型、4个研发中心以及全国150+销售服务网点,到2024年2月18日以前共有员工4500人(研发人员2400+),是一家覆盖新能源智能汽车研/产/供/销全业务链的汽车集团。如需更多信息,敬请联系:iAuto Group Inc.姓名:Stephanie YEUNG电话:+852-6130-3192电邮:Stephanie.Yeung@iautosgroup.com华人运通姓名:Amy ZHANG电话:+86 189 1772 0815电邮:Amy_Zhang@human-horizons.com