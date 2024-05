Boralex annonce l’élection de ses administrateurs et les faits saillants de son assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 15 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) a tenu plus tôt aujourd’hui son assemblée annuelle des actionnaires. Au cours de cette rencontre virtuelle animée par le président du conseil d’administration, M. Alain Rhéaume, les candidats proposés aux postes d’administrateurs ont été élus et l’ensemble des résolutions présentées a été approuvé par les actionnaires.



M. Rhéaume a débuté l’assemblée en soulignant les faits saillants de l’année 2023 pour Boralex, qui a été une année de croissance forte, disciplinée et rentable en dépit de conditions économiques exigeantes. Il a ainsi rappelé que la Société a augmenté son portefeuille de projets, alors que les actifs en opération et mis en service cette année continuent d’afficher des rendements élevés et une diversification accrue au chapitre des technologies, des clientèles et des partenariats. Boralex a également réalisé des avancées significatives en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise, notamment l’adoption d’un nouveau cadre de gestion intégrée des risques sous la supervision directe du conseil d’administration. Finalement, M. Rhéaume a souligné l’arrivée de M. Dominique Minière au sein du conseil au début de 2024.

Élection des administrateurs

Tous les candidats proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction, datée du 8 mars 2024, ont été élus administrateurs de Boralex. Le résultat du vote par scrutin a été le suivant :

Candidat(e) Votes pour Vote contre # % # % André Courville 71 458 609 96,85 % 2 323 599 3,15 % Lise Croteau 71 088 387 96,35 % 2 693 821 3,65 % Patrick Decostre 71 459 070 96,85 % 2 323 138 3,15 % Marie-Claude Dumas 67 842 050 91,95 % 5 940 158 8,05 % Marie Giguère 69 760 832 94,55 % 4 021 375 5,45 % Ines Kolmsee 70 585 450 95,67 % 3 196 757 4,33 % Patrick Lemaire 71 380 991 96,75 % 2 401 217 3,25 % Dominique Minière 72 501 687 98,26 % 1 280 521 1,74 % Alain Rhéaume 70 372 235 95,38 % 3 409 973 4,62 % Zin Smati 70 351 823 95,35 % 3 430 384 4,65 % Dany St-Pierre 70 594 358 95,68 % 3 187 849 4,32 %

Les résultats finaux du vote sur toutes les questions soumises au vote à l’assemblée annuelle seront déposés sur SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ).

