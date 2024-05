Assemblée Générale Mixte de Transgene du 15 mai 2024

Strasbourg, France, le 15 mai 2024, 17 h 45 – L’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de Transgene a eu lieu ce jour (15 mai 2024) à 10 h 00 au siège social de l’entreprise (400 boulevard Gonthier d’Andernach – Parc d’Innovation – 67400 Illkirch-Graffenstaden).

L’Assemblée Générale Mixte a été présidée par Alessandro Riva, Président-Directeur général, afin d’approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, et de se prononcer sur l’ensemble des résolutions qui leur ont été soumises.

L’Assemblée Générale Mixte a adopté toutes les résolutions recommandées par le Conseil d’Administration.

L’Assemblée Générale a notamment nommé un nouvel administrateur, Monsieur Michel Baguenault de Puchesse, en qualité d’administrateur non indépendant.

Michel Baguenault de Puchesse apporte au Conseil d’administration son expertise en matière juridique et financière ainsi qu’en matière de gouvernement d’entreprise. Depuis janvier 2020, il est Directeur Général de l’Institut Mérieux. Auparavant, Michel a occupé plusieurs fonctions de direction au sein du groupe Institut Mérieux : Directeur Général Délégué de l’Institut Mérieux (2009 - 2011), Directeur des Ressources Humaines et de la Communication de bioMérieux (2011 – 2016), Secrétaire Général de bioMérieux à la tête des Ressources Humaines, de la Communication, de l’Audit, Risques & Conformité et du Protocole (2016 – 2020).

Avant de rejoindre l’Institut Mérieux, il était Financial Strategy Advisor au sein de la Financière Meeschaert de 1996 à 2004, puis Directeur du développement de la Banque Martin Maurel à Lyon de 2004 à 2008.

Il est diplômé d’EM Lyon Business School et titulaire d’une maîtrise en Droit des affaires.

Au sein du Groupe Institut Mérieux, Michel Baguenault de Puchesse est membre des conseils d’administration de l’Institut Mérieux, de Mérieux NutriSciences, de la Fondation Christophe & Rodolphe Mérieux et Président non exécutif de Mérieux Equity Partners.

En dehors du Groupe, il est administrateur de CIC Lyonnaise de Banque, Descours & Cabaud S.A., Mutuelles AXA, Siparex / Sigefi, Fondation Solidarités by Crédit Agricole. Michel siège également au conseil de surveillance d’Unibel.

Le Conseil d’Administration de Transgene est désormais composé des membres suivants :

Dr Alessandro Riva, Président-Directeur général ;

Alain Mérieux, Président d’honneur ;

Philippe Archinard, administrateur ;

Michel Baguenault de Puchesse, administrateur ;

Jean-Luc Bélingard, administrateur ;

Prof. Jean-Yves Blay, administrateur indépendant ;

Sandrine Flory, administratrice (représentante de TSGH) ;

Benoît Habert, administrateur indépendant ;

Marie Landel, administratrice indépendante ;

Maya Saïd, administratrice indépendante ;

Carol Stuckley, administratrice indépendante.

Le Conseil d’Administration est désormais composé de 10 membres, avec un équilibre en termes d’indépendance et de mixité conforme à la réglementation applicable à savoir : 4 administrateurs indépendants sur 10 soit 40 % et 4 femmes sur 10 soit une parité de 40 %.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de Transgene, rubrique Investisseurs > Assemblée Générale.

