BT Group présente de nouveaux points de présence (PoPs) Global Fabric dans quatre centres de données Cologix à travers le Canada

Cette collaboration stratégique offrira aux clients de Cologix l'efficacité, la performance et la résilience nécessaires pour innover à grande échelle sur les principaux marchés canadiens

DENVER, 15 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec BT, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services gérés de communication et de sécurité, pour introduire de nouveaux PoPs dans quatre des centres de données de Cologix à Montréal, Toronto et Vancouver. BT offrira aux clients des centres de données Cologix l'accès à sa nouvelle génération de services de connectivité multinuage pour répondre aux demandes croissantes d'applications d'IA, d'IdO et d'automatisation.

Le nouveau réseau en tant que service (NaaS) programmable à haute capacité, Global Fabric de BT, conçu pour le multinuage, sera disponible à TOR1, MTL7, VAN1 et VAN2 et offrira un accès pré-intégré aux produits en nuage mondiaux directement depuis le Canada. Les options incluront un nouveau service Internet amélioré par BT, Ethernet point à point, Ethernet multipoint et MPLS et ceux-ci seront proposés par incréments de bande passante de 1 Mbps jusqu'à 100 Gbps. La connectivité sera interchangeable sur le même port, ce qui offre une flexibilité que les réseaux actuels ne permettent pas.

« Global Fabric est un tout nouveau NaaS destiné aux grands clients internationaux et est entièrement conçu avec une empreinte de PoPs située aux portes du nuage », a déclaré Colin Bannon, chef de la technologie, entreprise, BT. « En travaillant avec Cologix, nous offrons à nos clients nord-américains plus de choix quant à la manière et au lieu où ils accèdent à leurs services multinuage, grâce à une connectivité sur demande aussi flexible que le nuage lui-même. »

Alors que les entreprises gèrent des charges de travail multinuage de plus en plus distribuées et souvent complexes, la collaboration de Cologix avec BT offre des options supplémentaires pour les aider à contrôler les coûts et à améliorer la sécurité contre les menaces avancées.

« L'opportunité de nous associer à BT, un fournisseur de télécommunications de premier plan sur nos trois marchés existants au Canada, constitue une étape importante pour Cologix et nos clients alors que nous nous efforçons de fournir des solutions de connectivité fiables, évolutives et à haut débit », a déclaré Sean Maskell, président et directeur général de Cologix Canada.

« Cette collaboration renforce notre écosystème d'interconnexion existant et souligne notre engagement à être le premier fournisseur de colocation au Canada. »

Cologix dispose d'un solide écosystème d'interconnexion canadien composé de 350 réseaux, de plus de 200 fournisseurs de services en nuage, de 15 passerelles d'accès au nuage public et de trois échanges Internet. Actuellement, Cologix est le principal fournisseur de passerelles d'accès au nuage public au Canada, notamment Amazon Web Services® Direct Connect, Google Cloud Interconnect, IBM Cloud, Microsoft® Azure ExpressRoute et Oracle FastConnect.

