PARIS, 14 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Préparez-vous à embarquer pour un voyage cinématographique sans précédent. Le Département de la promotion du commerce international (ou DITP pour Department of International Trade Promotion) du ministère du Commerce du gouvernement royal thaïlandais est fier de présenter la « Journée des Films Thaïlandais à Paris » en collaboration avec l’ambassade royale de Thaïlande à Paris. Cet événement prestigieux aura lieu le 27 mai 2024 au cinéma Publicis (www.publiciscinemas.com) des Champs-Élysées, en point d’orgue du prochain festival « Tout à Fait Thaï » qui se déroulera à dans la capitale tricolore.



Le festival « Tout à Fait Thaï » célèbre le riche patrimoine culturel de la Thaïlande du 25 au 27 mai 2024, et propose aux Parisiens et aux visiteurs venus d'ailleurs un aperçu de la riche mosaïque des traditions, des saveurs et de l’art thaïlandais. Dans le cadre de cette rencontre culturelle, la « Journée des Films Thaïlandais à Paris » vise à mettre en valeur le dynamisme créatif et l’habileté à raconter des histoires de l’industrie cinématographique thaïlandaise en plein essor, à promouvoir le « soft power » thaïlandais et à favoriser les échanges culturels entre la Thaïlande et la France.

Avec une sélection de trois films captivants, chacun offrant une expérience cinématographique unique, la « Journée des Films Thaïlandais » promet d’enchanter les spectateurs de tous horizons et de tous goûts :

5th Round - diffusé à 13 h 30

5th Round est un film sur la boxe thaïlandaise qui suit l'histoire de quatre boxeurs à différents stades de leur vie, tus nés pauvres. La boxe est leur seule option. Du jeune garçon éloigné de sa famille au vétéran au corps meurtri, chacun d'entre eux repousse ses limites, déterminé à se battre pour son destin et un avenir meilleur. Cliquez ici pour réserver votre place pour 5th Round.

Love You to Debt - diffusé à 15 h 45

Bo, un agent de recouvrement au cœur d’or, tombe amoureux d’Im, une belle banquière qui a du mal à payer les soins de son père malade. Bo lui propose une solution originale : Im sortira avec lui en échange du recouvrement de ses dettes. Au fur et à mesure qu’ils passent du temps ensemble, les sentiments qu’ils éprouvent l’un pour l’autre se développent. Leur histoire d’amour les aidera-t-elle à échapper au cercle vicieux de l’endettement ou ne fera-t-elle que compliquer les choses ? Cliquez ici pour réserver votre place pour Love You to Debt.

Undertaker - diffusé à 18 h 30 en avant-première

Sup-Pa-Ror (Undertaker), réalisé par Thiti Srinuan, est un film d’horreur comique qui se déroule dans l’univers de Thibaan. Joed, diplômé en droit, reprend à contrecœur l’entreprise de pompes funèbres de son père malade. Pendant ce temps, Siang, le cœur brisé par la mort de son ex, cherche un moyen d’entrer en contact avec elle dans l’au-delà. Leurs chemins se croisent lorsque Siang accepte d’aider Joed en échange de conseils pour entrer en contact avec les morts. Au fil de leurs expériences, ils tirent tous deux de précieuses leçons sur la perte, l’acceptation et la nature de la vie et de la mort.

En guise de remerciement à nos précieux invités, des billets gratuits sont disponibles pour les personnes intéressées. Le nombre de places étant limité, nous encourageons les participants à réserver leur place rapidement.

Rejoignez-nous le 27 mai 2024 au Publicis des Champs-Élysées, à Paris, pour une soirée inoubliable inscrite sous le signe du divertissement, de la culture et de la fête. Pour plus d’informations et pour réserver des billets gratuits, veuillez contacter ticket@thaimovieday.com.

Pour les demandes médias, veuillez contacter

Issaree Suwunnavid

Attachée de presse

ticket@thaimovieday.com