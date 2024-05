Share This Article

유나이티드 투 비트 말라리아의 글로벌 이니셔티브인 '2024 말라리아 5K 이동', 유엔 재단의 캠페인입니다. EBC Financial Group의 쿠알라룸푸르 사무소 팀이 말라리아 5K 행사에 참여한 뒤 말라리아와의 싸움에서 단합을 보여줍니다. EBC 금융 그룹 대표들이 2024년 4월에 열린 United to Beat Malaria 리더십 서밋에서 전 세계 챔피언들과 단결합니다. 말라리아 대응 캠페인 지원을 위해 뛰고 있습니다.

EBC Financial Group (EBC)은 최근 유엔 재단 (UNF)이 주최한 '말라리아 극복을 위한 유나이티드(United to Beat Malaria)' 캠페인의 지지자 및 파트너들과 함께 2024년 Move Against Malaria 5K 가상 이벤트에 참여했습니다. 이번 이니셔티브는 전 세계 사람들이 말라리아 치료 도구와 프로그램에 대한 필요성을 강조하고 인식과 자금을 모으는 데 중점을 두었습니다.

전 세계 EBC 직원들은 세계 말라리아 주간을 통해 달리기, 걷기, 수영을 통해 인식을 높이고 말라리아 퇴치의 중요성을 강조했습니다. 이러한 공동 노력을 통해 EBC Financial Group은 약 25,000가구에 100,000개의 모기장을 지급하여 약 150,000명의 사람을 말라리아로부터 보호하는데 도움을 주었습니다.

EBC Financial Group 은 3월 10일부터 12일까지 워싱턴 DC에서 개최된 UN 재단의 캠페인인 United to Beat Malaria 2024 Leadership Summit에 참여했습니다. EBC Financial Group은 UN 재단, 세계보건기구, 미국 의회 대표자들과 협력하면서 말라리아 퇴치에 대한 의지를 강조했습니다.

지난 4월, EBC Financial Group은 United to Beat Malaria와의 공식 파트너십을 발표하여 중요한 치료 도구 및 프로그램을 지원하여 생명을 구하려는 회사의 헌신을 강화했습니다. 정상회담 동안 United to Beat Malaria의 전무이사인 Margaret McDonnell과 WHO 글로벌 말라리아 프로그램 책임자인 Daniel Ngamije 박사는 인공 지능과 모델링의 사용을 탐구했습니다.

EBC Financial Group은 말라리아로부터 취약한 지역사회를 보호하고 전 세계 보건 문제에 대한 약속을 지키기 위해 확고한 사명을 다하고 있습니다. United와의 파트너십은 예방 가능한 질병을 근절하기 위한 지속적인 여정의 한 단계일 뿐입니다. 2024 리더십 서밋과 Move Against Malaria 5K 이벤트를 통해 EBC는 계속해서 영향력 있는 변화를 주도할 준비가 되어 있습니다.

앞으로, EBC Financial Group은 UN 재단 및 기타 자선 단체와의 협력을 더욱 강화하고, 전 세계적으로 보건 시스템을 강화하고 평등을 촉진하기 위해 집단적 전문지식과 혁신적인 전략을 활용할 계획입니다.

EBC Financial Group의 ESG 이니셔티브에 대한 자세한 내용을 보시려면 다음 웹사이트를 방문하시길 바랍니다. www.ebc.com/ESG.

EBC Financial Group소개

런던의 품격 있는 금융 지역에서 설립된 EBC Financial Group (EBC)은 금융 중개, 자산 관리 및 포괄적인 투자 솔루션을 포함한 포괄적인 서비스 패키지로 유명합니다. 런던, 시드니, 홍콩, 도쿄, 싱가포르, 케이맨 제도, 방콕, 리마솔 등과 같이 주요 금융 중심지에 전략적으로 위치한 사무실을 통해 EBC는 전 세계의 소매, 전문가 및 기관 투자자들에게 서비스를 제공합니다.

다수의 수상 경력을 인정받은 EBC는 최고 수준의 윤리 기준과 국제 규제를 준수함으로써 자부심을 느낍니다. EBC Financial Group (UK) Ltd는 영국 금융행정청 (FCA)에 의해 규제되며, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd는 호주 증권 및 투자 위원회 (ASIC)에 의해 규제되고, EBC Financial Group (Cayman) Ltd는 케이맨 제도 통화 관리국 (CIMA)에 의해 규제됩니다.

EBC Financial Group의 핵심에는 주요 금융 기관에서 30년 이상의 경력을 지닌 숙련된 전문가들이 있습니다. EBC는 플라자 협정부터 2015년 스위스 프랑 위기까지의 중요한 경제 사이클을 능숙하게 탐색하며 성장해 왔습니다. EBC는 성실함, 존경, 고객 자산의 안전을 최우선으로 여기며, 모든 투자자와의 연결을 가장 중요하게 생각합니다. 자산 보안이 가장 중요하므로 모든 투자자 참여가 최대한 진지하게 처리되도록 보장합니다.

EBC는 FC 바르셀로나의 공식 외환 파트너로, 아시아, 중남미, 중동, 아프리카, 오세아니아 등 지역에서 특화된 서비스를 제공하고 있으며, UN의 캠페인인 United to Beat Malaria의 파트너이기도 합니다. EBC는 글로벌 보건 결과 개선을 목표로 2024년 2월부터 옥스포드 대학교 경제학과의 '경제학자들이 실제로 하는 일' 공개 참여 시리즈, 경제학의 신비화, 대중의 이해와 대화를 향상시키기 위한 주요 사회적 과제에의 적용을 지원합니다.

